/VD Satheesan: నేడు కేరళం సీఎంగా వీడీ శతీశన్ ప్రమాణం.. హాజరుకానున్న రాహుల్ గాంధీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

Kerala CM Oath Ceremony Today: కేరళం రాజకీయాల్లో భారీ మార్పు చోటుచేసుకుంది. ఇటీవల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సాధించిన ఘనవిజయంతో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ (UDF) రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది. నేడు 10 గంటలకు కేరళం రాజధాని తిరువనంతపురంలోని సెంట్రల్ స్టేడియంలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ ప్రభుత్వం కొలువు దీరనుంది. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు వీడీ సతీశన్ కేరళ 13వ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఆయనతో పాటు 20 మంత్రులు కూడా ఒకేసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని కేరళ గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ నిర్వహిస్తారు. ఆయన తమిళనాడు అదనపు ఛార్జ్ కూడా చూస్తున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ 102 స్థానాల్లో అఖండ విజయం సాధించి నిర్ణయాత్మక మెజారిటీని కైవసం చేసుకుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒంటరిగా 63 స్థానాలు సాధించి ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కాగా, గత 2021 ఎన్నికల్లో 99 స్థానాలతో అధికారంలోకి వచ్చిన లెఫ్ట్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ (LDF) ఈసారి కేవలం 35 స్థానాలకే పరిమితమై భారీ పరాజయాన్ని చవిచూసింది.
ముఖ్యమంత్రి కాకుండా కాంగ్రెస్ నుంచి 11 మంది మంత్రులు మంత్రి వర్గంలో ఉంటారు. IUML నుంచి ఐదుగురు, జోసెఫ్ నేతృత్వంలోని కేరళ కాంగ్రెస్, జాకబ్ నేతృత్వంలోని కేరళ కాంగ్రెస్, RSP, CMP నుంచి ఒక్కొక్కరు ఉన్నారు. మొత్తం 21 మంది ఉన్న క్యాబినెట్లో 14 మంది కొత్తవారు. వీరిలో ఇద్దరు మహిళలు, SC సమాజానికి చెందిన ఇద్దరు ఉన్నారు. సామాజిక, ప్రాంతీయ సమతుల్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని జాబితా ఖరారు చేశారు.
ఈ కేబినెట్ జాబితాలో ప్రముఖ కాంగ్రెస్ నాయకులు రమేష్ చెన్నితాల, కేపీసీసీ చీఫ్ సన్నీ జోసెఫ్, కె. మురళీధరన్ వంటి దిగ్గజాలకు చోటు లభించింది. మంత్రివర్గ ప్రకటనతో పాటు, అసెంబ్లీలోని కీలక పదవులను కూడా యూడీఎఫ్ ఖరారు చేసింది. సీనియర్ శాసనసభ్యుడు తిరువంచూర్ రాధాకృష్ణన్ను కేరళ అసెంబ్లీ స్పీకర్గా ఎన్నుకోగా, షానిమోల్ ఉస్మాన్ డిప్యూటీ స్పీకర్గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రా హాజరుకానున్నారు. అలాగే తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కర్ణాటక సీఎం సిద్దరామయ్య, డిప్యూటీ సీఎం డి.కె. శివకుమార్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం సుఖ్విందర్ సింగ్ సుఖు హాజరవుతారు. తమిళనాడు సీఎం జోసెఫ్ విజయ్కి ఆహ్వానం అందింది. మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ తదితరులు కూడా హాజరుకానున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
