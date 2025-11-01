English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala: భారత చరిత్రలో మైలురాయి.. దేశంలోనే తొలి పేదరిక రహిత రాష్ట్రంగా కేరళ రికార్డు..!

Kerala: భారత చరిత్రలో మైలురాయి.. దేశంలోనే తొలి పేదరిక రహిత రాష్ట్రంగా కేరళ రికార్డు..!

Kerala poverty-free state: కేరళ రాష్ట్రం సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. మన దేశంలోనే తొలి పేదరిక రహిత రాష్ట్రంగా నిలిచి చరిత్రను సృష్టించింది. ఈ మేరకు కేరళ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా అసెంబ్లీలో సీఎం పినరయి విజయన్ ప్రకటించారు. భారతదేశంలోనే పేదరికాన్ని నిర్మూలించిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా కేరళ నిలిచిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 1, 2025, 08:41 PM IST

Kerala: భారత చరిత్రలో మైలురాయి.. దేశంలోనే తొలి పేదరిక రహిత రాష్ట్రంగా కేరళ రికార్డు..!

Kerala Makes History: కేరళ రాష్ట్రం సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. మన దేశంలోనే తొలి పేదరిక రహిత రాష్ట్రంగా నిలిచి చరిత్రను సృష్టించింది. ఈ మేరకు కేరళ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా అసెంబ్లీలో సీఎం పినరయి విజయన్ ప్రకటించారు. భారతదేశంలోనే పేదరికాన్ని నిర్మూలించిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా కేరళ నిలిచిందని వెల్లడించారు.

పేదరిక నిర్మూలన ప్రాజెక్ట్‌ను 2021లో చేపట్టిన పినరయి విజయన్ సర్కార్.. మొదటగా ఆశా కార్యకర్తలు, స్థానిక ప్రతినిధులతో రాష్ట్రమంతా సర్వే చేయించారు. ఈ సర్వేలో 64 వేల 6 కుటుంబాలు అత్యంత పేద కుటుంబాలుగా గుర్తింపబడ్డాయి. ఇక దీని తర్వాత పేదవాళ్ల కోసం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టింది ప్రభుత్వం. 

ఎలాంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేశారంటే..
1. ఉచితంగా నగదు రహిత చికిత్సలు చేపట్టింది. 
2. పేదలందరికీ ఉచితంగా ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించింది. 
3. పేదలకు జీవనోపాధి కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. 
4. సామాజిక సంక్షేమానికి మద్దతుగా అనేక సహాయ సహకారాలు అందించింది. 
5. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ నేరుగా సీఎం కార్యాలయమే పర్యవేక్షించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేసింది. 
6. దీంతో ఆరోగ్యం, రవాణా, ఆదాయం వంటి కార్యక్రమాలను బహుళ విభాగాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్లింది. దీంతో అన్ని విషయాల్లో సత్పలితాలు వెలువడ్డాయి.
7. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2023–24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 80 కోట్లు.. 2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 50 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. 
8. దీంతో గృహనిర్మాణం, ఆరోగ్య సంరక్షణ, జీవనోపాధి ప్రజలకు సంపూర్ణంగా చేరువైంది. దీంతో వారంతా పేదరికాన్ని బయటపడ్డారు. దీంతో పేద రహిత రాష్ట్రంగా కేరళ అవతరించింది.

సాధించిన పురోగతి ఇదే..
3 వేల 913 ఇళ్లు నిర్మించారు. ఒక వేయి 338 కుటుంబాలకు భూములిచ్చారు. అలాగే 5 వేల 651 కుటుంబాలకు ఇళ్ల మరమ్మతుల కోసం ఒక్కొక్కరికి రూ. 2 లక్షలు అందించారు. అంతేకాకుండా 21 వేల 263 మందికి రేషన్ కార్డులు, ముఖ్యమైన పత్రాలను అందించారు.

మరోవైపు కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్షాలు పినరయి విజయన్‌ ప్రకటనను ఖండించాయి. ప్రభుత్వం తప్పుడు ప్రకటనలతో ప్రజలను మోసం చేస్తుదంటూ ధ్వజమెత్తాయి. ప్రతిపక్ష నేత సతీశన్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ.. సీఎం చేసిన ప్రకటన భారీ మోసమని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ ప్రకటనను వ్యతిరేకిస్తూ ప్రతిపక్ష నేతలు అసెంబ్లీ నుంచి వాకౌట్‌ చేశారు.

