Kerala Dry Days: మందుబాబులకు షాకింగ్ న్యూస్.. వరుసగా మూడు రోజులు వైన్స్ బంద్! ఎప్పుడంటే?

Dry Day Kerala Local Body Elections: మందుబాబులకు షాకింగ్ న్యూస్. రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు త్వరలోనే జరగనున్న నేపథ్యంలో మద్యం అమ్మకాలను నిషేధిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పోలింగ్ జరగనున్న మూడు రోజుల పాటు లిక్కర్ అమ్మకాలను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 27, 2025, 09:20 PM IST

Dry Day Kerala Local Body Elections: మందుబాబులకు షాకింగ్ న్యూస్. రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు త్వరలోనే జరగనున్న నేపథ్యంలో మద్యం అమ్మకాలను నిషేధిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పోలింగ్ జరగనున్న మూడు రోజుల పాటు లిక్కర్ అమ్మకాలను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఎన్నికలు జరిగే జిల్లాల ఆధారంగా రెండుగా విభజించి డ్రై డేస్‌ను ప్రకటించారు. 

ఎన్నికలు ఎప్పుడంటే?
రాష్ట్రంలో జరగనున్న లోకల్ బాడీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కేరళ ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డిసెంబర్ 7వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల నుండి డిసెంబర్ 9న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ముగిసే వరకు తిరువనంతపురం, కొల్లం, పతనంతిట్ట, అలప్పుజ, కొట్టాయం, ఇడుక్కి, ఎర్నాకుళం జిల్లాల్లో డ్రై డే పాటిస్తున్నట్లు సర్కారు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

రెండవ దశలో ఎన్నికలు జరిగే త్రిస్సూర్, పాలక్కాడ్, మలప్పురం, కోజికోడ్, వయనాడ్, కన్నూర్, కాసరగోడ్ జిల్లాల్లో డిసెంబర్ 9వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల నుండి డిసెంబర్ 11న పోలింగ్ ముగిసే వరకు డ్రై డే పాటించాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

ఎన్నికల ఫలితాల రోజు కూడా..
పోల్ చేసిన ఓట్లను లెక్కించే డిసెంబర్ 13న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని మద్యం దుకాణాలకు డ్రై డేగా ఉంటుంది. డ్రై రోజులలో పోలింగ్ ప్రాంతంలోని హోటల్, రెస్టారెంట్లు వంటి ఇతర ప్రాంతాల్లో మద్యాన్ని విక్రయించడం కానీ, ఇవ్వడం కానీ.. పంపిణీ లాంటివి చేయడం చట్టరీత్యా నేరం. దీంతో మద్యం దుకాణాలు, హోటళ్ళు, రెస్టారెంట్లు, క్లబ్బులు, మద్యం అమ్మే/వడ్డించే ఇతర సంస్థలు కూడా పూర్తిగా మూతపడనున్నాయి. ఈ రోజుల్లో వారికి మద్యం అందించడానికి అనుమతి లేదు.

ఆ ప్రాంతాలలో ఎటువంటి పరిమితులు అమలులో లేనప్పటికీ, పరిసర ప్రాంతాల నుండి రహస్యంగా మద్యం తరలింపును నిషేధించడానికి కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. అయితే ఈ క్రమంలో వ్యక్తిగతంగా మద్యం నిల్వ చేయడం కూడా నిషేధించబడింది.

