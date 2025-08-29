English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala News: ఘోరం.. అటవీ శాఖ మంత్రి మేనకోడలి కుటుంబం దారుణ హత్య.. అసలేం ఏజరిగిందంటే..?

Minister Saseendrans niece her husband dead:  కన్నూర్ లో ఉంటున్న మంత్రి మేనకోడలు ఆమె భర్త బెడ్ మీద కాలిన గాయలతో ఉండటంను డ్రైవర్ గమనించాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం కేరళలో సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 29, 2025, 11:21 AM IST
  • కేరళ మంత్రి కుటుంబం దుర్మరణం..
  • విచారణ చేపట్టిన అధికారులు..

Kerala News: ఘోరం.. అటవీ శాఖ మంత్రి మేనకోడలి కుటుంబం దారుణ హత్య.. అసలేం ఏజరిగిందంటే..?

Kerala forest minister a k saseendrans niece and her husband found dead: కేరళలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అటవీ శాఖ మంత్రి ఎకె శశీంద్రన్ కుటుంబంతో తీవ్ర విషాదకర ఘటన  సంభవించింది. కన్నూర్‌లోని చిరక్కల్ పంచాయతీలోని అలవిల్ నార్త్‌లో బెడ్ మీద దంపతులు విగత జీవులుగా కాలిపోయారు. ఈ ఘటనను ముందుగా డ్రైవర్ చూసి, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. మృతులను శ్రీలేఖ ఎకె (67), ఆమె భర్త ప్రేమరాజన్ పికె (76)గా గుర్తించారు.

కేరళకు చెందిన ఫారెస్ట్ మంత్రి ఎకె శశీంద్రన్ మేనకోడలు శ్రీలేఖ,  తన భర్త ప్రేమ రాజన్ తో కలిసి కన్నూర్ లో ఉంటున్నారు.  ఆ దంపతుల సంతానం బహ్రేయిల్ లో ఉంటున్నారు. అయితే..  బహ్రెయిన్ నుండి వస్తున్న పిల్లల్ని తీసుకొని రావడం కోసం డ్రైవర్ కారు కోసం ఇంటికి వెళ్లాడు. బైటనిలబడి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసిన కూడా వీరి నుంచి సరైన రెస్సాన్స్ రాకపోవడంతో కిటీకి నుంచి చూడగా ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చాడు.

పోలీసులు రంగంలోకి దిగిన తర్వాత.. ఇంట్లో వెళ్లి చూడగా.. బెడ్ మీద కాలిపోయిన గాయాలతో ఇద్దరు రక్తపు మడుగులో విగత జీవులుగా పడి ఉన్నారు. శరీరం భాగాలు పూర్తిగా కాలిపోయి ఉన్నాయి. మరోవైపు పోలీసులు సుత్తితో కొట్టి, కాల్చేసినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.  ఘటన గురించి సమాచారం అందంగానే మంత్రి  హుటాహుటీన కన్నూర్ లోని ఘటన స్థలానికి బయలు దేరారు.

మంత్రి ఇంట్లో దారుణ జరగడంతో అధికారులు భారీగా చేరుకుని, విచారణ చేపట్టారు. చివరగా.. బుధవారం రోజున ఇంటి వాళ్లను చూసినట్లు చుట్టుపక్కల వారు చెబుతున్నారు. పోలీసులు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని సీసీకెమెరాల్ని జల్లెడపడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈఘటన కేరళలో సంచలనంగా మారింది.

 

