/Rare Crime: ఐఫోన్, ప్రియుడి బైక్ కోసం కన్న తాతనే చంపేసిన 13 ఏళ్ల మైనర్ బాలిక..

Rare Crime In Kerala: లగ్జరీ జీవితంతో పాటు ఖరీదైన స్మార్ట్ ఫోన్లపై పెంచుకున్న ఓ పిచ్చి వ్యామోహం.. ఓ మైనర్ బాలిక ను నేరస్తురాలుగా మార్చేసింది.. చేతిలో ఐఫోన్ ఉండాలని.. ప్రియుడితో కలిసి సూపర్ బైక్ పై చెక్కర్లు కొట్టాలన్న దురాశతో.. పెంచి పెద్ద చేసిన కన్న తాత ప్రాణాలని తీసేసింది 13 ఏళ్ల ఒక బాలిక.. కేరళలోని అలప్పుజ జిల్లాలు వెలుగు చూసిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా పెద్ద సెన్సేషన్ గా మారింది.. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
అసలు ఏమైందంటే..
అలప్పుజకు సంబంధించిన 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు తన ఇంట్లో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందినట్లు కనిపించాడు.. ఇంట్లో బంగారు ఆభరణాలతో పాటు విలువైన వస్తువులు మాయం కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మొదటగా దీనిని దొంగతనం కోసం జరిగిన హత్యగా భావించి.. అదే కోణంలో దర్యాప్తు చేయడం మొదలుపెట్టారు..
అయితే, ఇంట్లోని పరిస్థితులతో పాటు అనుమానితుల కదలికలను పరిశీలించిన పోలీస్ అధికారులు మనమరాలి ప్రవర్తన పై అనుమానం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో అదే సమయంలో ఆమెను అదుపులోకి తీసుకొని పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించగా.. కళ్లు బైర్లు కమ్మి నిజాలు బయటపడి అందర్నీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేశాయి..
క్రైమ్ సినిమాను తలపించే పథకం..
విచారణలో బాలిక వెల్లడించిన విషయాలను విన్న పోలీసులే ఊహించని స్థాయిలో ఆశ్చర్యపోయినట్లు తెలుస్తోంది. తనకు కొత్త ఐఫోన్ కావాలని.. తన ప్రియుడికి ఒక సూపర్ బైక్ కొనివ్వాలని ఆమె ముందుగా భావించిందట.. దీనికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు అవసరం అవ్వడంతో.. ఇంట్లో ఉండే తాతను అడ్డు తొలగించుకొని.. నగలను దోచుకోవాలని పథకం రచించిందని దర్యాప్తులో తేలింది.
ఈ కుట్రలో తమ ప్రియుడితో పాటు మరో ఇద్దరు మైనర్ స్నేహితులను భాగస్వాములు చేసింది ఆ మైనర్ నిందితురాలు.. పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం తాత ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయాన్ని చూసి ప్రియుడితో పాటు అతని స్నేహితులతో లోపలికి ప్రవేశించిందట.. వృద్ధిడి పై దాడి చేసి అత్యంత కిరాతకంగా చంపారు.. అనంతరం ఇంట్లో బంగారంతో పాటు నగలను దోచుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోయారట.. దోచుకున్న బంగారాన్ని అమ్మి అనుకున్నవన్నీ కొనుగోలు చేసే లోపే పోలీసులు వీరి గుట్టును రట్టు చేసేసారు..
పోలీసుల అదుపులో నిందితులు..
హత్యకు పాల్పడిన బాలికతో పాటు ఆమె ప్రియుడు, సహకరించిన మరో ఇద్దరు మైనర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారట.. వారి వద్ద నుంచి చోరీ చేసిన బంగారు ఆభరణాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా నిందితులంతా మైనర్లు కావడంతో వారిని ప్రత్యేకమైన జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డు ముందు హాజరు చేసి.. రిమాండ్ హోమ్ కు తరలించినట్లు పోలీస్ అధికారులు తెలిపారు..
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