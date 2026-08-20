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Rare Crime: ఐఫోన్, ప్రియుడి బైక్ కోసం కన్న తాతనే చంపేసిన 13 ఏళ్ల మైనర్ బాలిక..

Rare Crime In Kerala: కేరళలో ఓ ఆశ్చర్యకరమైన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద సెన్సేషన్‌గా మారింది. ఖరీదైన మొబైల్ కొనుగోలు చేయడమే కాకుండా ప్రియుడికి మంచి సూపర్ బైక్ కొనివ్వాలన్న ఆశతో యువతి ఏకంగా తాతనే చంపేసింది. ఈ ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 20, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:14 AM IST
Rare Crime: ఐఫోన్, ప్రియుడి బైక్ కోసం కన్న తాతనే చంపేసిన 13 ఏళ్ల మైనర్ బాలిక..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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