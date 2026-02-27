Kerala Honey Trap: హస్కీ మాటలతో యువకుడ్ని టెంప్ట్ చేసిన యువతి.!. కేరళ ఘటనలో బైటపడ్డ విస్తుపోయే విషయాలు..

Kerala Kochi honey trap case safeena gang arrested: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు డబ్బుల కోసం అక్రమాలు చేస్తున్నారు. హత్యలు, దోపిడిలు కూడా చేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల గ్యాంగ్ లుగా ఏర్పడి హనీ ట్రాప్ కు పాల్పడుతున్నారు. అవతలి వారిని యువతని వలవేసి మాయ మాటలు చెప్పిస్తున్నారు. పూర్తిగా వల్లొ పడే వరకురోజు ఫోన్ లు, కాల్స్ చేస్తు రెచ్చగొడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు బోల్డ్ గామాటలు మాట్లాడుతూ అవతలి వారిని టెంప్టింగ్ కు గురిచేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత హోటల్, లాడ్జీలకు రమ్మని తమ అసలు రంగును బైటపెడు తున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన కేరళలో చోటుచేసుకుంది.
The woman, Safna, had reportedly befriended the 30 year old victim, with hearing and speech impairment, through Instagram.
Over time, she built a rapport with him through chats and they planned to meet. The man suggested meeting at a beach but the woman invited him to a hotel… pic.twitter.com/7sMISwykJG
— ForMenIndia (@ForMenIndia_) February 26, 2026
కేరళలోని కొచ్చిలోని పనంపల్లి నగర్ లో దారుణమైన ఘటన సంభవించింది. కొల్లారంలోని నిల్లిల్లాకు చెందిన అమల్ దేవ్ ను సప్నా అనే యువతి హనీ ట్రాప్ చేసింది. తొలుత యువకుడ్ని ఇన్ స్టాలో పరిచయం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత డైలీ మెస్సెజ్ లు, కాల్స్ చేసి అతడ్ని ముగ్గులోకి లాగింది. ఇటీవల లాడ్జీలో కలుద్దామని చెప్పి అతడ్ని టెప్ట్ చేసింది. అయితే.. అమల్ దేవ్ కు యువతి పట్ల ఏదో అనుమానం కల్గడంతో కొంచెం జాగ్రత్త పడ్డారు.
పనంపల్లిలోని లాడ్జీకి రాగానే యువతి తనతో సంభోగం చేయాలని అతడ్ని ఫోర్స్ చేసింది. అతని దుస్తులు తీసే ప్రయత్నం చేసింది. దీంతో అతను కాస్తంతా భయంతో వద్దని చెప్పాడు. దీంతో అప్పటికే తన గ్యాంగ్ బాత్రూంలో రెడీ ఉన్నారు. ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరగడంతో వారిని పిలిచింది. దీంతో వారంత కలిసి చెవులు సరిగ్గా వినపడని అమల్ దేవ్ పై దాడి చేశాడు. అతడ్ని యువతితో సంభోగం చేయమన్నాడు. అతను ఒప్పుకొక పోవడంతో దాడి చేశారు.
చివరకు అతని ఏటీఎం తీసుకుని దానిలోని డబ్బులు డ్రా చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత అతడ్ని వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. బాధితుడు ఆ తర్వాత స్థానికంగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సప్నా అనే యువతి పాటు, జాన్ రాహుల్, అమల్, ఆనంద్ లను అరెస్ట్ చేశారు. వీరిని స్టేషన్ కు తరలించారు. అయితే.. యువతి పీఎస్ లో, మీడియా సమావేశంలో ఏ మాత్రం భయం కానీ, గిల్ట్ కానీ లేకుండా నవ్వుతూ, ఏదో గొప్ప పనిచేసినట్లు అందరితో నవ్వుతూమాట్లాడింది.
దీంతో అక్కడకు వచ్చిన పోలీసులు, మీడియా సైతం యవతి తీరు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. మరోవైపు యువతి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న ఫోన్ లో కొంత మంది నగ్న వీడియోలు, ఫోన్ నంబర్ లను గుర్తించారు. వీరితో యువతికి ఉన్న సంబంధం ఆమె అకౌంట్స్ లలో ఉన్న డబ్బులపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం కేరళలో సంచలనంగా మారింది.
