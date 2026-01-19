Kerala man Video: బస్సులో యువతి చాతీని టచ్ చేశాడని ఆరోపణలు..?.. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో ..

Kerala Kozhikode man ends life after alleging woman molestation in ksrtc bus video: ఇటీవల చాలా మంది మొబైల్ ఫోన్ లను బీభత్సంగా వాడుతున్నారు. ఎక్కడ ఏంజరిగిన కూడా వెంటనే తమ ఫోన్లలో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే.. చాలా మంది అసలు ఆ వీడియో ఏంటి.. అందులోఏముందో కూడా చూడకుండా వెంటనే దాన్ని అందరికి షేర్లు చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ఇలాంటి వైరల్ చేయడంలో కొంత మంది తమ వ్యక్తిగత గౌరవం, ప్రాణాలు సైతం కొల్పోతున్నారు. కొన్నిసార్లు అసలు సంఘటన ప్రదేశంలో జరిగిన దానికి వైరల్ అయిన దానికి అసలు పొంతన ఉండదు. దీంతో చాలా మంది వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు.
Kerala man dies by suicide after being accused of sexual misconduct on a bus.
The man was reportedly going through mental stress after the video went viral. pic.twitter.com/7KFcIPOP9X
— The Tatva (@thetatvaindia) January 18, 2026
తాజాగా.. కేరళలో ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల బస్సుల్లో కూడా కామాంధులు వేధింపులకు పాల్పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. కోజికోడ్ లో రన్నింగ్ బస్సులో యువతి తనపట్ల ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తిస్తున్నతీరును సెల్ ఫోన్ లో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. కేరళలో కోజికోడ్లోని గోవిందపురం నివాసి దీపక్ యు (42) ఒక టెక్స్టైల్ కంపెనీలో సేల్స్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నారు. అతను ఇటీవల బస్సులో ప్రయాణిస్తుండగా ఒక యువతి అతని పక్కన ఉంది.
ఆమె పట్ల దీపక్ కావాలని అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని , తన పర్సనల్ పార్ట్ లను పలుమార్లు టచ్ చేశాడని యువతి వీడియో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అది కాస్త జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది. దీంతో చాలా మంది దీనిపై దీపక్ ను నోటికొచ్చినట్లు దూశించారు. ఇది ఆయన వరకు కూడా వచ్చింది.
ఇక అందరు ఆయన్ని నేరస్థుడిగా చూడంతో తీవ్ర మనోవేదనకు లోనయ్యాడు. దీంతో అతను ఈ టార్చర్ భరించలేక.. జనవరి 18న ఆదివారం ఉదయం తన గదిలో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత గమనించిన ఇంట్లో వారు వెంటనే తలుపులు పగలకొట్టి ఆస్పత్రికి తరలించారు . కానీ అప్పటికే అతను చనిపోయాడు.
సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ యువతి కారణంగానే తన దీపక్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని, ఆ వీడియోలో కావాలని తాకినట్లు లేదని, దీపక్ అలాంటి వాడు కాదని చుట్టుపక్కల వారు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా దీనిపై బాధిత కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపైన విచారణ చేపడ్తామన్నారు.
మరోవైపు సోషల్ మీడియా వల్ల అసలు ఆ నేరం అతను చేశాడో కూడా చూడకుండా.. అతనిపై ఆరోపణలు చేయడంతో నిండు ప్రాణం బలైంది. నిజం గడప దాటేలోగ.. అబద్దం ఊరంతా చక్కర్లు కొడుతుందని చెప్పడానికి ఇది నిదర్శనం అంటూ నెటిజన్లు ట్రోలర్స్ పై మండి పడుతున్నారు.
