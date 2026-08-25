/భార్య ప్రైవేట్ వీడియోలు తీసి పో**ర్న్ సైట్లకు అమ్మేసిన సైకో భర్త !

Kerala Psycho Husband Arrested News: పవిత్రమైన భార్య భర్తల బంధానికి మచ్చ తెచ్చే అత్యంత ధారణమైన ఘటన కేరళ రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసింది.. రక్షణగా ఉండాల్సిన భర్తీ కీచకుడిగా మారి.. తన సొంత భార్యతో పడక గదిలో చేసిన పనులను వీడియోలుగా చిత్రీకరించి పోర్న్ సైట్లకు అమ్ముకున్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా.. భార్యను వేరే అబ్బాయితో గడపాలని బలవంతం చేయడమే కాకుండా.. కన్న కూతురి ముందు వికృతి చేష్టలకు పాల్పడిన ఓ సైకో భర్తను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు..
పోలీసుల అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. కేరళలోని మయ్యనాడుకు చెందిన ఓ 31 ఏళ్ల యువకుడు.. పదేళ్లపాటు ప్రేమించుకున్న యువతిని ఆరేళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్నాడు.. వీరికి నాలుగేళ్ల పాప ఉంది.. గత నాలుగేళ్లుగా ఈ కుటుంబం బ్రిటన్ లోని నివాసం ఉంటోంది. అయితే.. ఇంజనీరింగ్ మధ్యలోనే ఆపేసిన ఈ నిందితుడు మొదటినుంచి పోర్న్ వీడియోలకు బానిస అయ్యాడు.. భార్యకు తెలియకుండా పడకగదిలో.. స్నానం చేసే క్రమంలో సీక్రెట్ కెమెరాలు పెట్టి ఆమె వీడియోలను చిత్రీకరించాడు. వాటిని యూకే లోని పాలు అశ్లీల వెబ్సైట్లకు విక్రయించి డబ్బులు సంపాదించడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ దారుణం గురించి పోర్న్ వెబ్సైట్లో వీడియోలు చూసిన బాధితురాలు స్నేహితులు ఆమెకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అసలు విషయం బయటపడింది..
భర్త చేసిన దారుణం తెలుసుకున్న ఆ ఇల్లాలు కన్నీరు మున్నీరయింది.. అయినా సంసారాన్ని కాపాడుకోవాలని ఉద్దేశంతో ఆగస్టు 14న భర్తను తీసుకొని కేరళలోని కొల్లంకు తిరిగి వచ్చింది.. భర్త మానసిక స్థితి మారాలని అతనికి మూడు రోజులపాటు సైకియాట్రిస్ట్తో ప్రత్యేకమైన కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియను కూడా ఇపించింది. కానీ అతడిలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు.. పైగా ఇతర పురుషులతో పడుకోవాలని భార్యను టార్చర్ చేయడం మొదలుపెట్టాడట.. తాను స్వాతంత్రంగా బతకాలనుకుంటున్నానని.. దానికి అంగీకరించకపోవడంతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడట..
కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా అతని ప్రవర్తనలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదట.. ఏకంగా నాలుగేళ్ల కూతురి ముందే తన లైంగిక వికృత చేస్తాలన్న ప్రదర్శిస్తూ వీడియోలు తీశారని బాధితురాలు తెలిపింది. ఈ దారుణాన్ని ప్రశ్నించిన భార్యను చితకబాతాడు.. తీవ్ర గాయాలపాలైన ఆమె ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ.. కొల్లాలంలోని కొట్టియం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది..
ఈ వ్యవహారంపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. ప్రత్యేకంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.. కౌన్సిలింగ్ సమయంలో చిన్నారి ఇచ్చిన వాంగ్మూలాలను ఆధారంగా ఆ సైకో భర్తపై ప్రత్యేకమైన పోక్షో చట్టం కింద కూడా నాన్ బేలబుల్ కింద కేసులు నమోదు చేశారు.. పోలీసులు కేసు నమోదు చేయగానే నిందితుడు పరారీ అయ్యాడు.. బాధితురాలు తరఫున న్యాయవాది ప్రశాంత్ వి కురత్ కేరళ హైకోర్టును ఆశ్రయించడంతో.. విచారణను వేగవంతం చేసిన పోలీసులు ఆగస్టు 24వ తేదీన నిందితుడుని ట్రాక్ చేసి అరెస్టు చేశారు..
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