/Menstrual Dignity Project: దేశంలోనే అరుదైన నిర్ణయం.. విద్యార్థినులకు నెలకు 3 రోజుల సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!

3 Days Menstrual Holidays For Students: దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్ణయాన్ని కేరళ ప్రభుత్వం తీసుకుంది. చదువుకునే విద్యార్థినులకు మూడు రోజుల పీరియడ్ సెలవులను మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించింది. కేరళలో కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చిన యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ మహిళలు, విద్యార్థినుల సంక్షేమం కోసం ఒక విప్లవాత్మక పథకాన్ని తీసుకువస్తోంది. మహిళా సాధికారత వారి ఆరోగ్య భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ, కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ చేసిన తొలి విధాన ప్రసంగంలో ఈ సరికొత్త పథకాలను అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థినులకు మూడు రోజులపాటు సెలవులు మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించారు. అయితే ఈ సెలవుల వల్ల విద్యార్థులు చదువులో వెనుకబడకుండా వారాంతాల్లో ప్రత్యేక తరగతులను కూడా నిర్వహించనున్నారు.
ఉద్యోగులకు 6 నెలల జీతంతో కూడిన సెలవులు...
మరోవైపు మహిళా ఉద్యోగులకు, అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే వారికి కూడా సామాజిక భద్రతను మరింత పటిష్టం చేయనుంది. వారికి ఆరు నెలల పాటు జీతంతో కూడిన ప్రసూతి సెలవులను అమలు చేయనున్నారు. పని వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండేలా 50 మంది కంటే ఎక్కువ సిబ్బంది ఉండే అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ఐటీ పార్కులు, పారిశ్రామిక సంస్థల్లో నాణ్యమైన డేకేర్ సెంటర్లను కూడా తప్పనిసరి చేయనుంది.
ప్రాజెక్ట్ మెనుస్ట్రువల్ డిగ్నిటీ..
విద్యాసంస్థల్లో అమ్మాయిలకు మరింత అనుకూలమైన వాతావరణం కల్పించే లక్ష్యంతో కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయనుంది. ప్రాజెక్ట్ మెనుస్ట్రువల్ అనే పథకాన్ని ప్రారంభించింది. పాఠశాలల్లో బాలికలకు మూడు రోజుల ప్రత్యేక సెలవులు మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించింది. సామాజిక సంస్కరణలో భాగంగా కేరళ దేశంలోనే మొదటి అనాథ రహిత రాష్ట్రంగా మార్చే లక్ష్యాన్ని కూడా చేపట్టనుంది. ఇప్పటికే ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న బాలికలకు నెలకు రూ. 1000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని కూడా ప్రభుత్వం తన హామీల్లో పేర్కొంది. దీంతో పాటు మహిళలకు KSRTC బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణాన్ని హక్కుగా మార్చనున్నారు.
మహిళలకు భారీ ప్యాకేజీ..
ఇంకా కేరళలో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం, మృత సెలవులతో పాటు కేరళను మహిళలకు అత్యంత స్నేహపూర్వకమైన రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని అన్నారు. అంతేకాదు అనధికార రంగంలోని మహిళలకు వేతన వ్యవస్థను కూడా బలోపేతం చేయనున్నారు. పట్టణాల్లో మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా మరుగుదొడ్ల నెట్వర్క్ను కూడా అభివృద్ధి చేస్తామని, అవి వారికి అందుబాటులో ఉండేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు.
అయితే ఈ పథకాన్ని ఎప్పుడు అమలు చేస్తారో ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇక కేరళ శాసనసభ సమావేశం మొదటి రోజు శుక్రవారం, 2026 మే 29న జరిగింది. కొత్తగా ఏర్పడిన కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యుడీఎఫ్ ప్రభుత్వం గవర్నర్ రాజేంద్రన్ తొలి ప్రసంగాన్ని అందించారు.
