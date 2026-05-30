Menstrual Dignity Project: దేశంలోనే అరుదైన నిర్ణయం.. విద్యార్థినులకు నెలకు 3 రోజుల సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!

3 Days Menstrual Holidays For Students: విద్యార్థినులకు శుభవార్త! ప్రతి నెలలో మూడు రోజులు రుతుక్రమ సెలవులను ఇవ్వాలని నూతనంగా ఏర్పడిన యుడీఎఫ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు గవర్నర్ రాజేంద్రన్‌ తన తొలి అసెంబ్లీ ప్రసంగంలో తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా మహిళా ఉద్యోగులకు జీతంతో కూడిన ఆరు నెలల మెటర్నిటీ సెలవులను కూడా అమలు చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ వివరాలను పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka Godugu
Published: May 30, 2026, 10:42 AM IST|Updated: May 30, 2026, 10:42 AM IST
Image Credit: 3 Days Menstrual Holidays For Students:

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

