English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Kerala Name Changed: కేరళ రాష్ట్రం పేరు మారిపోయింది.. కొత్త పేరేంటో తెలుసా..!

Kerala Name Changed: కేరళ రాష్ట్రం పేరు మారిపోయింది.. కొత్త పేరేంటో తెలుసా..!

Kerala Name Changed: దేశంలో మరో రాష్ట్రం పేరు మారిపోయింది. మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఉన్న కొన్ని రాష్ట్రాల పేర్లను ఆయా ప్రాంతీయత, భాష, ఇతరత్రా సాంస్కృతిక వైభనానికి సూచికగా మార్చిన సందర్భాలున్నాయి. తాజాగా మన దేశంలో కింద వరసన ఉన్న కేరళ రాష్ట్రం పేరు మారుస్తూ కేంద్ర క్యాబినేట్ ఆమోదం తెలిపింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 24, 2026, 01:23 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్త..కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల్లో 20%–30% పెరుగుదల?
4
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్త..కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల్లో 20%–30% పెరుగుదల?
Guarantee Free Govt Loan: కోలాటరల్ లేకుండానే రూ. 20లక్షల లోన్.. వ్యాపారులకు మోదీ గవర్నమెంట్ బిగ్ ఆఫర్..!!
5
Guarantee Free Govt Loan
Guarantee Free Govt Loan: కోలాటరల్ లేకుండానే రూ. 20లక్షల లోన్.. వ్యాపారులకు మోదీ గవర్నమెంట్ బిగ్ ఆఫర్..!!
Telangana Spdcl: సమ్మర్ వేళ విద్యుత్ శాఖ భారీ శుభవార్త.. వినియోగ దారులకు ఆ సమస్యలు తీరినట్లే..
5
Telangana Spdcl
Telangana Spdcl: సమ్మర్ వేళ విద్యుత్ శాఖ భారీ శుభవార్త.. వినియోగ దారులకు ఆ సమస్యలు తీరినట్లే..
Abhishek Sharma Girlfriend: టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ చూశారా? అందంలో మిస్ ఇండియాకే పోటీ!
6
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma Girlfriend: టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ చూశారా? అందంలో మిస్ ఇండియాకే పోటీ!
Kerala Name Changed: కేరళ రాష్ట్రం పేరు మారిపోయింది.. కొత్త పేరేంటో తెలుసా..!

Kerala Name Changed: మన దేశంలో మరో రాష్ట్రం పేరు మారిపోయింది. కేరళ ఇకపై కేరళంగా పిలవనున్నారు. కేరళ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన ఈ సవరణకు కేంద్ర క్యాబినేట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇకపై కేరళ రాష్ట్రాన్ని కేరళంగా మారనుంది. దీనికి సంబంధించిన కేంద్రం త్వరలో గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది. రాష్ట్రంలో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం కీలకమైన ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అప్పట్లో మొదటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ భాష ప్రయుక్త రాష్ట్రాల కోసం మొదటి SRC కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఒక భాష మాట్లాడేవాళ్లకు సంబంధించి వాటిని ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

మన దేశంలో ఒక రాష్ట్రం పేరు మార్చడానికి ఆర్టికల్ 3 అనుమతి ఇస్తుంది. మన దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల పేర్లను ఆయా ప్రాంతీయతకు, సాంస్కృతిక చిహ్నానికి ప్రతీకగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కేరళ కంటే ముందు తమిళనాడు పేరు ముందుగా మార్చారు. 1969 వరకు మద్రాసు రాష్ట్రంగా ఉన్న దాన్ని తమిళనాడుగా అదే యేడాది జనవరి 14న మార్చారు. 1973లో మైసూరు స్టేట్ ను కర్ణాటక పేరును నవంబర్ 1 మార్చడం జరిగింది. ఇక కేరళ పేరు 1956 ముందు వరకు ట్రావెన్ కోర్ - కొచ్చిన్ గా పిలిచేవారు. ఆ తర్వాత కేరళగా మారింది. తాజాగా కేరళ నుంచి కేరళం అయింది. దక్షిణాది నైరుతి మూలానా ఉండటం వలన దీన్ని మలయగా కూడా పిలుస్తారు. అదే మలబార్ గా మారింది.  

2011లో ఒరిస్సా పేరును ఒడిశాగా మార్చారు. 1950లో యునైడైడ్ ప్రావిన్స్ ను మన దేశం రిపబ్లిక్ గా మారిన  తర్వాత  ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గా పేరు మార్చడం జరిగింది. సెంట్రల్ ప్రావిన్స్ మరియు బేరర్ ను 1950లోనే మధ్య ప్రదేశ్ గా నామకరణం చేశారు. 1950 వరకు ఈస్ట్ పంజాబ్ గా ఉన్న పేరును పంజాబ్ గా మార్చారు. వెస్ట్ పంజాబ్ పాకిస్థాన్ లో ఉంది.  ఇక 2000లో ఉత్తర ప్రదేశ్ నుంచి ఉత్తరాంచల్ ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత ఈ పేరు 2007 జనవరి 1 నుంచి ఉత్తరాఖండ్ గా పేరు మార్చారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత పలు రాష్ట్రాల పేర్లలో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి. అటు నగరాల పేర్లు ఎన్నో మార్చిన సందర్భాలున్నాయి. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

KeralaKerala New Name KeralamKeralamCentral cabinetModi cabinet

Trending News