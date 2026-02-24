Kerala Name Changed: కేరళ రాష్ట్రం పేరు మారిపోయింది.. కొత్త పేరేంటో తెలుసా..!

Kerala Name Changed: మన దేశంలో మరో రాష్ట్రం పేరు మారిపోయింది. కేరళ ఇకపై కేరళంగా పిలవనున్నారు. కేరళ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన ఈ సవరణకు కేంద్ర క్యాబినేట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇకపై కేరళ రాష్ట్రాన్ని కేరళంగా మారనుంది. దీనికి సంబంధించిన కేంద్రం త్వరలో గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది. రాష్ట్రంలో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం కీలకమైన ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అప్పట్లో మొదటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ భాష ప్రయుక్త రాష్ట్రాల కోసం మొదటి SRC కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఒక భాష మాట్లాడేవాళ్లకు సంబంధించి వాటిని ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
మన దేశంలో ఒక రాష్ట్రం పేరు మార్చడానికి ఆర్టికల్ 3 అనుమతి ఇస్తుంది. మన దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల పేర్లను ఆయా ప్రాంతీయతకు, సాంస్కృతిక చిహ్నానికి ప్రతీకగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కేరళ కంటే ముందు తమిళనాడు పేరు ముందుగా మార్చారు. 1969 వరకు మద్రాసు రాష్ట్రంగా ఉన్న దాన్ని తమిళనాడుగా అదే యేడాది జనవరి 14న మార్చారు. 1973లో మైసూరు స్టేట్ ను కర్ణాటక పేరును నవంబర్ 1 మార్చడం జరిగింది. ఇక కేరళ పేరు 1956 ముందు వరకు ట్రావెన్ కోర్ - కొచ్చిన్ గా పిలిచేవారు. ఆ తర్వాత కేరళగా మారింది. తాజాగా కేరళ నుంచి కేరళం అయింది. దక్షిణాది నైరుతి మూలానా ఉండటం వలన దీన్ని మలయగా కూడా పిలుస్తారు. అదే మలబార్ గా మారింది.
2011లో ఒరిస్సా పేరును ఒడిశాగా మార్చారు. 1950లో యునైడైడ్ ప్రావిన్స్ ను మన దేశం రిపబ్లిక్ గా మారిన తర్వాత ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గా పేరు మార్చడం జరిగింది. సెంట్రల్ ప్రావిన్స్ మరియు బేరర్ ను 1950లోనే మధ్య ప్రదేశ్ గా నామకరణం చేశారు. 1950 వరకు ఈస్ట్ పంజాబ్ గా ఉన్న పేరును పంజాబ్ గా మార్చారు. వెస్ట్ పంజాబ్ పాకిస్థాన్ లో ఉంది. ఇక 2000లో ఉత్తర ప్రదేశ్ నుంచి ఉత్తరాంచల్ ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత ఈ పేరు 2007 జనవరి 1 నుంచి ఉత్తరాఖండ్ గా పేరు మార్చారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత పలు రాష్ట్రాల పేర్లలో మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి. అటు నగరాల పేర్లు ఎన్నో మార్చిన సందర్భాలున్నాయి.
