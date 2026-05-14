/Kerala New CM: నేడే తేలిపోనున్న కేరళ సీఎం పంచాయితీ.. మూడు ముక్కలాటలో ఎవరికీ పదవి దక్కేనో..

కేరళలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి ఎంపికపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. ఫలితాలు వెలువడి నేటితో పదకొడు రోజులు అవుతుంది. అయినా..సీఎం ఎవరనేదానిపై సందిగ్ధత వీడటం లేదు. దీనిపై రాహుల్ గాంధీ-ఏఐసీసీ అధ్యక్షడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. ఖర్గే నివాసంలో ఈ భేటి జరిగింది. ఈ సమావేశంలో కేరళం నూతన సీఎంను ఎంపికపై కీలకంగా చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. మే 4న వెలువడిన ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ (యునైడెడ్ డెమెక్రాటిక్ ఫ్రంట్)ఘన విజయం సాధించింది. ముఖ్యమంత్రి పదవి రేసులో వీడీ సతీశన్, కేసీ వేణుగోపాల్, రమేశ్ చెన్నితాల ఉన్నారు.
ఈ ముగ్గురు నేతలతో పార్టీ అధిష్ఠానం దిల్లీ వేదికగా శనివారమే చర్చలు జరిపింది. అయినా ఇంతవరకు ఎవరి పేరూ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఈ భేటీ తర్వాత కేరళ సీఎం ఎవరనేది తేలిపోనుంది. తాజాగా సీఎం అభ్యర్థి ఎవరో ఏఐసీసీ ఇవాళ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. సీఎం అభ్యర్థి పేరును మే 13న బుధవారం వెల్లడిస్తామని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ప్రకటించింది. కానీ చివరి నిమిషంలో చర్చలు ముగియక పోవడంతో ఆ నిర్ణయాన్ని ఏఐసీసీ నేటికి వాయిదా వేసింది.
ఇటీవలి ఎన్నికల్లో UDF భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించినప్పటికీ...సీఎం ఎవరో ఇంకా ఖరారు చేయలేకపోతుంది. సీఎం రేసులో ప్రధానంగా పార్టీ హైకమాండ్ మద్దతు ఉన్న కె.సి. వేణుగోపాల్, క్షేత్రస్థాయిలో బలమైన పట్టున్న ప్రతిపక్ష నేత వి.డి. సతీశన్, అలాగే సీనియర్ నాయకుడు రమేష్ చెన్నిత్తల పేర్లను పరిశీలిస్తుంది. పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో వీడీ సతీషన్ క్షేత్ర స్థాయిలో తీవ్రంగా కృషి చేశారు. ఇక పార్టీలో సీనియర్ నేతగా తనకు ఓ అవకాశం ఇవ్వాలని రమేశ్ చెన్నితల, అసెంబ్లీ టికెట్ల కేటాయింపులో చక్రం తిప్పిన కేసీ వేణుగోపాల్ ఈ రోజు తాను వేసిన రోడ్ మ్యాప్ ఆధారంగానే ఎన్నికల్లో ఎక్కువ సీట్లు గెలిచి అధికారంలోకి రాగలిగాము. ఈ నేపథ్యంలో తనకే ముఖ్యమంత్రి పీఠం కట్టబెట్టమని చెబుతున్నారు. ఇందులో రమేశ్ చెన్నితల సోనియా గాంధీని నమ్ముకుంటే.. వీడీ సతీషన్ .. ప్రియాంక గాంధీని.. కేసీ వేణుగోపాల్ ... రాహుల్ గాంధీని నమ్ముకొని ఎవరి పైరవీలు వారు చేసుకుంటున్నారు. చివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ హై కమాండ్ ఎవరిని ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై కూర్చొబెడుతుందో వెయిట్ అండ్ సీ.
ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురు అభ్యర్థుల మధ్య సయోధ్య సాధించేందుకు రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖర్గేలు జరిపిన చర్చలు ఇప్పటికే తుది దశకు చేరుకున్నాయి. దీంతో సీఎం అభ్యర్థి ఎవరనేది ఇవాళ్టితో తేలనుంది.
