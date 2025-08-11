English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bandipur Elephant Attacks Video: వామ్మో.. టూరిస్టును ఉర్కించి, కాళ్లతో తొక్కి మరీ దాడి చేసిన ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

kerala tourist attacks by elephant:  కేరళకు చెందిన టూరిస్టుపై ఏనుగు దాడి చేసింది. అతడ్ని తొక్కి మరీ  తన ప్రతాపం చూపించింది. కానీ అతని లక్ బాగుందో ఏంటో కానీ  ఏనుగు మాత్రం అక్కడి నుంచి మరల దూరంగా వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 11, 2025, 03:39 PM IST
  • కేరళలో టూరిస్టుపై ఏనుగు దాడి..
  • వీడియో వైరల్..

Kerala tourist narrowly escaped from elephant attack bandipur: సాధారణంగా టూరిస్టులు తరచుగా కొన్ని నేషనల్ పార్క్ లకు వెళ్తుంటారు. అంతే కాకుండా జంతువుల్ని దగ్గర నుంచి చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తారు.  ఈ క్రమంలో కొంత మంది సెల్ఫీలు, వీడియోలు తీసుకుంటూ అతిగా ప్రవర్తిస్తారు. కొన్నిసార్లు క్రూర జంతువుల దాడికి గురౌతుంటారు. ఇలాంటి ఘటనలకు చెందిన వీడియోలు తరచుగా వైరల్ గా మారుతుంటాయి.

తాజాగా..  కర్ణాటకలోని బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్‌లో కేరళకు చెందిన ఒక పర్యాటకుడు ఏనుగు దాడి నుంచి వెంట్రుక వాసిలో ప్రాణాలతో బైట పడ్డాడు.  బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ లోకి ఏనుగుల్ని చూసేందుకు టూరిస్టు వెళ్లాడు. అక్కడ కొంత మంది పార్క్ లోని అడవి గుండా నడ్చుకుంటూ వెళ్తున్నారు. దగ్గరలో ఒక ఏనుగుల గుంపు కన్పించడంతో కొంత మంది టూరిస్టులు ఏనుగుల్ని చూస్తు ఉండిపోయారు.

 

ఇంతలో ఒక ఏనుగు వారిపైకి దాడికి దిగింది. అంతే కాకుండా.. నేలకేసి కొట్టి, కాళ్లతో తొక్కే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. దీంతో అతను భయంతో పరుగులు పెట్టాడు. అతని లక్ బాగుందో ఏంటో కానీ.. ఏనుగు అతడ్ని తొక్కి.. వెంటనే అక్కడున్న వారు అరుస్తుంటే దూరంగా వెళ్లిపోయింది. వెంటనే అక్కడున్న వారు దాడికి గురైన వ్యక్తిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. టూరిస్టులు వన్యప్రాణుల దగ్గరకు పోకుండా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్న కొంత మంది మాత్రం అత్యుత్సాహంతో అతి చేస్తుంటారు.

దీంతో ఈ రకంగా ఘటనలు చోటు చేసుకుంటుంటాయి.  బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ .. కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళలను కలిపే కీలకమైన వన్యప్రాణుల కారిడార్‌. దీనికి భారీగా టూరిస్టులు తరలి వస్తుంటారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

