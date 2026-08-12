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Kerala Vlogger Akhil Nrd: ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే కారణం.!. కేరళలో కండక్టర్‌తో పారిపోయిన మహిళ ఘటనలో బైటపడ్డ అసలు నిజం.!.

Kerala woman elopes with bus conductor:  కొన్ని రోజులుగా మేఘకు, ఆమె భర్త అఖిల్ కుమధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయని ఇటీవల అది కాస్త పీక్స్ కు చేరిందని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై మేఘా కూడా ఇటీవల తన ఇన్ స్టా అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేసిందని ఆతర్వాత డిలిట్ చేసిందని వార్తలు వస్తున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 12, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:05 PM IST
Kerala Vlogger Akhil Nrd: ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే కారణం.!. కేరళలో కండక్టర్‌తో పారిపోయిన మహిళ ఘటనలో బైటపడ్డ అసలు నిజం.!.
Image Credit: keralawomanelopesnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kerala Vlogger Akhil Nrd: ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే కారణం.!. కేరళలో కండక్టర్‌తో పారిపోయిన మహిళ ఘటనలో బైటపడ్డ అసలు నిజం.!.
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