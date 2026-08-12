Kerala vlogger Akhil nrd wife megha elopes with conductor: కేరళలో చోటు చేసుకున్న అఖిల్ ఎన్ ఆర్ డీ, మేఘా దంపతుల ఘటన సోషల్ మీడియాలో కాకరేపుతుంది. తొలుత మర్చంట్ నేవీలో పనిచేసే అఖిల్ ఆతర్వాత దాన్ని వదిలేసి యూట్యూబర్ గా సెటిల్ అయ్యాడు. అతనికి సోషల్ మీడియాలో ఒక రేంజ్ లో ఫాలోవింగ్ ఉంది. అదే సోషల్ మీడియా వేదికగా మేఘా అనేక యువతి పరిచయం అయ్యింది. అది కాస్త కొన్ని రోజులకు ప్రేమగా మారింది. ఆతర్వాత 2024 లో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అఖిల్, మేఘాలు ఇద్దరు సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు, రీల్స్ చేస్తు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంటారు.
Wife leaves husband and runs away in conductor Two years ago, Malayalam social media influencer Akhil NRD fell in love with a young woman named Megha and married her However, Megha had an affair with a local bus conductor without her husband knowing In this sequence, a wife… pic.twitter.com/EeYk3ejx3n
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 12, 2026
అయితే పెళ్లయిన తర్వాత కొన్ని నెలల తర్వాత ఇద్దరి మధ్య గ్యాప్ ఏర్పడింది. భర్త అఖిల్ పై మేఘాకు అనుమానం కల్గింది. అతని అఫైర్ లు ఉన్నాయని తరచుగా భర్తపై అనుమానం పడేది. ఇద్దరి మధ్యఇది కాస్త రచ్చగా మారింది.ఆ తర్వాత మేఘ కాలేజీ చేస్తానంటే భర్త అఖిల్ ఆమెను జాయిన్ చేశాడు. అప్పటికే ఆమె బ్యాచిలర్ ఆఫ్ లా చేసింది. ఇంతలో ఆమెకు రోజు బస్సులో ప్రయాణించే కండక్టర్ తో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారినట్లు చెబుతున్నారు.
భర్తతో తరచుగా గొడవలు దీంతో మేఘ కండక్టర్ కు దగ్గరైంది. ఇటీవల అతనికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కూడా వచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. దీంతో మేఘా సైతం తన ఇన్ స్టాలో భర్తపై వేధింపులు ఆరోపణలు చేస్తు ఒక వీడియో పోస్ట్ చేసిందని ఆ తర్వాత డిలీట్ చేసిందని కొంత మంది చెబుతున్నారు. పక్కా కండక్టర్ తో ఉందామని మేఘా రాత్రి పూట భర్త, ఇంట్లో వారి బంగారం, డబ్బులు తీసుకుని కారులో పారిపోయినట్లు అఖిల్ ఆరోపిస్తున్నాడు.
మొత్తంగా అఖిల్, మేఘ ఘటనలో ఎవరి వాదనలువారివిగా ఉంటున్నాయి. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో మాత్రం నెలకు 10 లక్షలు సంపాదించే బంగారంలాంటి భర్తను వదిలేసి కండక్టర్ తో పారిపోవడం ఏంటని ఫైర్ అవుతున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం ఆమె పోతే పోయింది.. కనీసం ప్రాణాలు తీయలేదు కదా..అక్కడికి హ్యాపీగా ఫీలవ్వాలని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
మరికొంత మంది అమ్మాయి అందంగా ఉందని కక్కుర్తి పడితే.. ఇలాంటివి జరుగుతాయని గుడ్డిగా వీరిని నమ్మకూడదని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈఘటనపై ఇప్పటికే అఖిల్ కేరళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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