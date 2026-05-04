Keralam Assembly Election Results 2026: కేరళంలో కాంగ్రెస్ హవా.. దేశంలో కమ్యూనిస్టుల పాలనకు చరమ గీతం..

Keralam Assembly Election Results 2026: కేరళ నుంచి కేరళంగా పేరు మార్చుకున్న  ఈ రాష్ట్రంలో ఈ సారి అధికార మార్పిడి ఖాయం అయింది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పినట్టుగా అక్కడ గత పదేళ్లుగా అధికారంలో ఉన్న కమ్యూనిస్టుల పాలనకు అక్కడ ప్రజలు చరమగీతం పాడారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 4, 2026, 11:37 AM IST

కేరళలో గత కొన్ని పర్యాయలుగా ఒకసారి అధికారంలో ఉన్న పార్టీ మరోసారి అధికారంలో రావడం అనేది లేదు. కానీ గత ఎన్నికల్లో ఆ సాంప్రదాయాన్ని బ్రేక్ చేస్తూ కమ్యూనిస్టులు రెండోసారి అధికారం  చేపట్టారు. ముఖ్యమంత్రిగా పినరయి విజయన్ రెండోసారి అక్కడ వరుసగా  ముఖ్యమంత్రి అయి రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ముచ్చటగా మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి అవుదామనుకున్న అతని కలలు కల్లలు అయ్యాయి.  గత దశాబ్ద కాలంగా అధికారంలో ఉన్న కమ్యూనిస్టులకు అక్కడ ప్రజలు కర్రు కాల్చి వాతపెట్టారు. 

కేరళంలో మొత్తంగా 140 శాసనసభ స్థానాలున్నాయి. ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 71 స్థానాల్లో గెలిచిన పార్టీదే అక్కడ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయగలుగుతుంది. తాజాగా వెల్లడవుతున్న ఫలితాల్లో అక్కడ లెఫ్ట్ నేతృత్వంలోని ఎల్డీఎఫ్  42 స్థానాలకే పరిమితమయ్యేలా కనిపిస్తుంది. ఇక ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ మాత్రం 95 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. మరోవైపు బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే ఒక్క స్థానానికే పరిమితమయ్యేలా ఉంది.  మొత్తంగా 1960లో తొలిసారి అధికారంలోకి వచ్చిన కమ్యూనిస్టులు ఆ తర్వాత బెంగాల్, త్రిపుర రాష్ట్రాల్లో  అధికారంలో వచ్చారు. 

అయితే కేరళలో ఒకసారి తప్పించి మరోసారి అధికారంలో వచ్చిన కమ్యూనిస్టు పార్టీ.. పశ్చిమ బెంగాల్, త్రిపురల్లో మాత్రం సుదీర్ఘ కాలం అధికారంలో కొనసాగింది. ఆ తర్వాత అక్కడ అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత  నామ మాత్రంగా  మిగిలిపోయింది.  ఇక దేశంలో కమ్యూనిస్టుల పాలిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రంగా ఉన్న కేరళ కూడా చేజారిపోవడంతో భారత దేశంలో కమ్యూనిస్టుల పాలనకు ఇక చరమగీతం పాడినట్టే. ఇక భవిష్యత్తులో కమ్యూనిస్టులు అధికారంలో వస్తారా లేదా అన్నది చూడాలి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

