Keralam Assembly Elections 2026: కేరళంలో హాట్రిక్ పై కన్నేసిన వామపక్షాలు.. గెలుపై కాంగ్రెస్ ధీమా..పుంజుకున్న బీజేపీ ..!

Keralam Assembly Elections 2026: రాజకీయంగా, సామాజికంగా చైతన్యవంతమైన కేరళ అదేనండి కేరళం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అత్యంత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. నువ్వా నేనా అన్న రీతిలో సీపీఎం నేతృత్వంలోని ఎల్‌డీఎఫ్, కాంగ్రెస్‌ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్‌ తలపడుతున్నాయి. అటు బీజేపీ కూడా పలు సీట్లలో గట్టి పోటీ ఇస్తుంది. ఇక విజయన్ మరోసారి విజయం వరిస్తుందా..? కాంగ్రెస్ ఎలాగైనా గెలిచి మరో రాష్ట్రాన్ని గెలుచుకుంటుందా ? పుంజుకున్న బీజేపీ ఎన్ని సీట్లలో ప్రభావం చూపించనుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 7, 2026, 06:30 AM IST

Keralama Politics: కేరళం రాష్ట్రంలో మెజారిటీ  ఎటు మొగ్గినా స్వల్ప ఆధిక్యమే లభిస్తుందని పలు సర్వేలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత పని చేస్తుందా.. విజయన్‌ మంత్రం ఫలిస్తుందా అన్న దానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. కేరళ ప్రజలు ఎల్‌డీఎఫ్, యూడీఎఫ్‌లకు చెరోసారి అవకాశం ఇస్తూ వస్తుండేవారు. దీనినిబట్టి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ప్రతిపక్షానికి లాభిస్తుందని భావిస్తుంటారు. అయితే ఆ సంప్రదాయాన్ని కాదని గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎల్‌డీఎఫ్‌ను వరుసగా రెండోసారి గెలిపించారు. 2016 నుంచి 2026 దాకా అధికారంలో ఉంది. ఇప్పుడు ఆ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వేడి కొద్దిగా కనిపిస్తోంది. సర్వేల ప్రకారం ఈ అంశం వాస్తవంగా కనిపిస్తున్నా పరిస్థితి అంత స్పష్టంగా లేదు. ఉచితాలు, సుపరిపాలన మధ్య ప్రజలు ఎటూ తేల్చుకోలేకపోతున్నారు. అయితే సుపరిపాలన, ఉపాధి, మౌలిక వసతులను వారు కోరుకుంటున్నారు. 

మూడోసారి విజయన్‌ ఎన్నికకు అవకాశముంది కానీ.. గ్యారంటీ లేదు.ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత నిజమే కానీ అంతలా ఉందా అనే అనుమానముంది.స్థానిక సమస్యలు, అభ్యర్థుల గుణగణాలు, పనితీరు నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఉన్నాయి. ఉచితాల కంటే పాలనవైపే మొగ్గు చూపే అవకాశాలున్నాయి. పేరుకు వందశాతం అక్షరాస్యత ఉన్నా.. ఇక్కడ ప్రజలు ఉపాధి కోసం విదేశాలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళుతుంటారు. మరోవైపు దేశ వ్యాప్తంగా దోస్తి ఉన్న కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ పార్టీలు ఇక్కడ మాత్రం కుస్తీ పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ.. ఎన్నికల్లో లెఫ్ట్ పార్టీ అయిన సీపీఎం.. రైట్ వింగ్ పార్టీ అయిన బీజేపీ ఒక్కటే అని ప్రచారం చేస్తున్నాయి. నిజంగా కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ పార్టీలే ఇతర రాష్ట్రాల్లో కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఎన్నికల్లో గెలవడానికి లెఫ్ట్, రైట్ లను కలిపేస్తూ రాష్ట్రంలో గెలవాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంది. 

ఎల్‌డీఎఫ్‌ బలాలు, బలహీనతలు..

ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను అధిగమించి విజయం సాధిస్తామనే ధీమాతో ఎల్‌డీఎఫ్‌ ఉంది. సంక్షేమ పథకాలు (పింఛన్లు, ఆరోగ్య సేవలు), వరదలు/ కొవిడ్‌ సమయంలో సంక్షోభాన్ని విజయవంతంగా ఎదుర్కొన్న తీరు తమను గట్టెక్కిస్తాయని ఆ కూటమి భావిస్తోంది. పార్టీకున్న బలమైన క్యాడర్‌ అదనపు లాభంగా ఉంది. విజయన్‌ నాయకత్వమూ సహకరించే అవకాశముంది. 

నిర్ణయాల్లో కేంద్రీకృత విధానం, పాలనలో లోపాలు, ఆర్థిక సంక్షోభం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీని తీవ్రతరం చేశాయి. 

ఓటర్ల దృష్టిలో ప్రధానాంశాలు..

ఆర్థిక సంక్షోభం.
అత్యధిక నిరుద్యోగిత రేటు (15శాతం).
వలసల సమస్యలు.
ద్రవ్యోల్బణం.
సంక్షేమ పథకాల చెల్లింపుల్లో ఆలస్యం.
పాలనలో వైఫల్యాలు.
కుంభకోణాలు, అవినీతి.
వైద్య రంగంలో నిర్లక్ష్యం.
కస్టోడియల్‌ మరణాలు.
శాంతి భద్రతలు.
గుర్తింపు, ప్రాంతీయ అంశాలు.
చర్చిల వివాదాలు.
వన్యప్రాణుల బెడద.
ఓట్ల తొలగింపు.
వక్ఫ్ సవరణ చట్టం..

యూడీఎఫ్‌లో..

ప్రతిపక్ష యూడీఎఫ్‌ కూడా గడ్డు పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటోంది. కూటమి సీనియర్‌ నాయకత్వం, సంస్థాగత బలం చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయం మరింత బలాన్ని ఇస్తోంది. ఇక ఆ పార్టీ అగ్ర నేత రాహుల్ గాంధీతో పాటు కేరళలో ప్రచారం చేసిన రేవంత్ రెడ్డి.. లెఫ్ట్ పార్టీ తో పాటు బీజేపీ ఒక్కటే అంటూ కొత్త రాగాన్ని అందుకున్నాయి. మరి మాటలను ఓటర్లు ఎంత వరకు నమ్ముతారనేది చూడాలి. 

మరోవైపు కాంగ్రెస్ కూటమిలో అంతర్గత నాయకత్వ కుమ్ములాటలు, అభ్యర్థుల ఎంపికలో లోపాలు ఇబ్బందికరంగా మారాయి. 
ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్ల కోసం ఎన్డీయే పోటీపడటం యూడీఎఫ్‌కు నష్టం కలిగించే అవకాశముంది. 
అభివృద్ధి విషయంలో యూడీఎఫ్‌కు దార్శనికత ఉండదనే భావన ప్రజల్లో ఉండటం కూడా ఇబ్బందికరమే.అందుకే గెలుపు కోసం ఎల్డీఎఫ్, బీజేపీ ఒక్కటే  అనే ప్రచారం చేస్తూ ఎన్నికల్లో గెలవాలనే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఈ నెల 9న ఒకే విడతలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 

(రచయత..మునిరాజ్..తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

