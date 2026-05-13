/Keralam New CM: కేరళ సీఎం రేసులో ఆ ముగ్గురు.. ఎవరి బలం ఎంతంటే..?

New Chief Minister of Keralam: కేరళం రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత పెద్దపార్టీగా అవతరించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ 8 రోజులైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. 140 అసెంబ్లీలున్న కేరళలో 71 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం. కేరళలో కాంగ్రెస్ కూటమి యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ గా ఏర్పడి 102 సీట్లతో జయకేతనం ఎగురవేసింది. అందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ 63 స్థానాల్లో గెలిచింది. కమ్యూనిస్టుల కోటగా ఉన్న కేరళలో తొలిసారిగా కాంగ్రెస్ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది.
కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ ఘన విజయం సాధించడంతో, రాష్ట్రానికి ఎవరు నాయకత్వం వహించాలనే ప్రశ్నపై పార్టీ దృష్టి మళ్లింది. కాంగ్రెస్లో ముఖ్యమంత్రి పదవిపై చర్చలు ఇప్పుడు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. కేరళలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టే ఆశావహులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించిన వారిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు వీడీ సతీష్, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు రమేష్ చెన్నితల, ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి.
పారావూర్ నుండి గెలిచిన సతీశన్ , ఎన్నికల ప్రచారంలో వినూత్న పద్ధతిని అవలంబించారు. ఎల్డీఎఫ్, బీజేపీతో రహస్య ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని లోపాయికారి ఒప్పందాలను ఎండగట్టారు. ఎల్డిఎఫ్కు వ్యతిరేకంగా తీవ్ర స్థాయిలో ప్రచారం చేపట్టారు. ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కూటమి యూడీఎఫ్ ఓడిపోతే తాను రాజకీయ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్తానని శపథం చేశారు. కేరళలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం చేయడంలో సతీశన్ కీలక పాత్ర పోషించారు. పార్టీ శ్రేణులను సమీకరించడం, క్షేత్రస్థాయిలోపార్టీని బలోపేతం చేశారు. కాంగ్రెస్ కూటమి యూనైటెడ్ డెమెక్రటిక్ ఫ్రంట్ గా ఏర్పాటు చేయడంలోనూ సఫలీకృతమయ్యారు.
కేరళ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు రమేష్ చెన్నితల ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఆశిస్తున్నవారిలో ఉన్నారు. పినరయి విజయన్ తొలి ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టిన తొలిరోజుల్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా రమేష్ చెన్నితల కీరోల్ పోషించారు. నాలుగుసార్లు లోక్సభ ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఆయన, హరిపాడ్ నుంచి ఆరోసారి గెలుపొందారు. ఇన్నేళ్లుగా పార్టీ ఎదుగుదలకు ఆయన చేసిన కృషిని పరిగణనలోకి తీసుకుని, పార్టీ కార్యకర్తలు ఆయనను గట్టి పోటీదారుగా భావిస్తున్నారు.
కేరళకు చెందిన మరో సీనియర్ నాయకుడు, ఇపుడు ఏఐసిసి ప్రధాన కార్యదర్శిగా కేసీ వేణుగోపాల్ ముఖ్యమంత్రి పదవిరేసులో ఉన్నారు. కేరళ అలప్పుజ లోక్ సభ స్థానంనుంచి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న కేసీవేణుగోపాల్, కాంగ్రెస్ అధినేత రాహుల్ గాంధీకి అత్యంత సన్నిహితుడుగా ఉంటున్నారు. అంతేకాదు కేరళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా నియోజకవర్గాల నుంచి కేసీ వేణుగోపాల్ కు విధేయులుగా ఉన్నారు. రాహుల్ గాంధీ, ఆ తర్వాత ప్రియాంకా గాంధీ వాయనాడు లోక్ సభ స్థానంనుంచి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తుండటంతో కేరళలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభావం పెరిగింది. దీంతో ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయనే ధీమా కాంగ్రెస్ పార్టీలో నెలకొంది. కీలక నియోజకవర్గ స్థానాల్లో కమ్యూనిస్టుల ఓట్లకు గండికొట్టిన సీపీఐ తిరుగుబాటు దారులను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి తీసుకురావడంలో కేసీవేణుగోపాల్ చాణక్యాన్ని ప్రదర్శించారు. కేరళ ఎన్నికల్లో పార్టీనేతలు ఊహించనట్లే… కాంగ్రెస్ కూటమి యూడీఎఫ్ అత్యధిక స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. యూడీఎఫ్ గెలుపు తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పదవి ఆశించే వారి సంఖ్య పెరగకుండా ఉండేందుకు కేసీ వేణుగోపాల్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తామనుకున్న లోక్ సభ సభ్యులను ఆయన వారించడంలో సఫలమయ్యారు.
కేరళలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో మంతనాలు సాగుతున్నాయి. ఈ రోజు లేదా రేపు కాంగ్రెస్ నేతలు సమావేశమై సముచిత నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 15వ తేదీలోపు కొత్తప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యే విధంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు కసరత్తుచేస్తున్నారు. దీంతో కొత్త సీఎం ఎంపిక కోసం హై కమాండ్ అజయ్ మాకెన్, ముకుల్ వాస్నిక్లను పరిశీలకులుగా కేరళకు పంపించింది. ఈ సందర్భంగా కేపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఏపీ అనిల్కుమార్, మూవట్టుపుళ ఎమ్మెల్యే మాథ్యూ కుళల్నందన్ హైకమాండ్కు వేణుగోపాల్ పేరును ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం.
కేరళలో సీఎం పదవి ఎవరిని వరిస్తుందనే దానిపై క్లారిటీ రావాల్సి వుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఐక్యతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అగ్రనాయకులు సూచించినట్లు సమాచారం. ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టడంతోపాటు, పార్టీ పటిష్టత కోసం నాయకులు సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉండాలని అధిష్టానం భావిస్తోంది. ఇంతకీ కేరళ సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం ఎవరు చేయబోతున్నారు? మంత్రి పదవులు ఎవరిని వరిస్తాయనే చర్చ ప్రస్తుతం ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది.
