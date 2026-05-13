Keralam New CM: కేరళ సీఎం రేసులో ఆ ముగ్గురు.. ఎవరి బలం ఎంతంటే..?

Keralam New CM:కమ్యూనిస్టుల ఖిల్లా కేరళ ఇది నిన్నటి మొన్నటి మాట… ఇపుడు రాజకీయాలు మారాయి. ప్రజల్లోనూ మర్పు వచ్చింది. అధికార మార్పును ఆశించారు. ఎన్నికల్లో విలక్షణ తీర్పునిచ్చారు. ఇపుడు కేరళం గడ్డపై కాంగ్రెస్ పార్టీ కూటమి సర్కారును ఏర్పాటు చేయబోతోంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై కాంగ్రెస్ అధినేతలు సమాలోచనలు చేస్తున్నారు. కేరళలో ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టేందుకు ఎవరెవరు ఆసక్తి చూపుతున్నారు? ఎవరు బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశాలున్నాయి? కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసొచ్చే అంశాలు ఏంటి? 
Written By TA Kiran Kumar
Published: May 13, 2026, 05:35 AM IST|Updated: May 13, 2026, 05:35 AM IST
TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

