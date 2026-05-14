/Kerala New CM: కేరళ సీఎంగా వీడీ సతీశన్.. ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే..

Kerala New CM VD Satheeshan Profile: కేరళ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా వీడీ సతీశన్ ఎంపిక అయ్యారు. గత పదకొండు రోజులుగా జరిగిన ఉత్కంఠలో చివరకు వీడీ సతీశన్ ను కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఎంపిక చేసింది. గత పదేళ్లుగా సీపీఎం పాలనపై క్షేత్ర స్థాయిలో పోరాడిన సతీశన్.. ఈ ఎన్నికల్లో క్షేత్ర స్థాయిలో గత ప్రభుత్వ పాలన వైఫల్యాలను క్షేత్ర స్థాయిలో తీసుకెళ్లడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. దీంతో ఈయన్నే కేరళం కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా నియమించింది. రేసులో వీడీ సతీశన్ తో పాటు, రమేశ్ చెన్నితల, కేసీ వేణుగోపాల్ పేర్లు వినిపించినప్పటికి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం...వీడీ సతీషన్ వైపే మొగ్గుచూపింది. చివరి వరకు KC వేణుగోపాల్ పేరు వినిపించినప్పటికి.....వీడీ సతీషన్ డిమాండ్లతో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం తలొగ్గింది. దీంతో ఫైనల్ గా కేరళ సీఎం గా వీడీ సతీషన్ పేరును అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఈయన పూర్తి పేరు వడస్సరీ దామోదరన్ సతీశన్. ఈయన 1964 మే 31న కేరళ రాష్ట్రంలోని ఎర్నాకుళంలో జన్మించారు. కళాశాల రోజుల నుంచే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన విద్యార్థి విభాగంలో చురుగ్గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత పార్టీలో పలు విభాగాల్లో పనిచేశారు. గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల్లో చురుకుగా వ్యవహరించారు. ఎట్టకేలకు పార్టీని పదేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత అధికారంలో తీసుకురావడంలో కీ రోల్ పోషించడంతో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం వీడీ సతీషన్ వైపు మొగ్గు చూపింది. ఈయనకు భార్య లక్ష్మీ ప్రియ, ఒక కూతురున్నారు. ఈయన గత ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నపుడు కేరళ శాసన సభలో విపక్ష నేతగా వ్యవహరించారు. స్వతహాగా లాయర్ కావడంతో ఈయనకు చట్టాలపై మంచి అవగాహన ఉంది.
వీడీ సతీశన్ కేరళలోని పారావూర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. అంతేకాదు ఎల్డీఎఫ్, బీజేపీతో రహస్య ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని లేనిపోని గాలి కబుర్లు చెప్పి ప్రజలను నమ్మించడంలో సక్సెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకు రాగలిగారు. పైగా ముస్లిమ్ లీగ్ తో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూటమి కట్టడంతో ఒక వర్గం ఓట్లు గంప గుత్తుగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పడ్డాయి. ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కూటమి యూడీఎఫ్ ఓడిపోతే తాను రాజకీయ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్తానని శపథం చేశారు. కేరళలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం చేయడంలో సతీశన్ కీలక పాత్ర పోషించారు. పార్టీ శ్రేణులను సమీకరించడం, క్షేత్రస్థాయిలోపార్టీని బలోపేతం చేశారు. కాంగ్రెస్ కూటమి యూనైటెడ్ డెమెక్రటిక్ ఫ్రంట్ గా ఏర్పాటు చేయడంలోనూ సక్సెస్ అవ్వడంతో పాటు పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడంతో పార్టీనే ఆయనకు పట్టం కట్టింది.
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ యువజన విభాగమైన కేరళ విద్యార్థి సంఘానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఎంజీ యూనివర్సిటీ యూనియన్కు ఛైర్మన్గా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. ఆయన ఎన్ఎస్యూ (NSU) కార్యదర్శి అయ్యారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీలో నార్త్ పారావూర్ నుండి రెండోసారి ఎన్నికయ్యారు. కేరళ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీలో కార్యనిర్వాహక సభ్యుడిగా, అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీలో సభ్యుడిగా, కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్షానికి విప్గా ఉన్నారు. ఆయన ఒక చురుకైన ట్రేడ్ యూనియన్ కార్యకర్తగా పార్టీని క్షేత్ర స్థాయిలో బలోపేతం చేయడంలో కృషి చేశారు.. ఆయన కొచ్చిన్ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉన్న డజను కార్మిక సంఘాలకు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. ఈయన ట్రెక్కింగ్ అంటే అమితమైన ఇష్టం.
