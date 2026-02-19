English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kozhikode: 30వ వార్షికోత్సవం.. ఉద్యోగులకు రూ.20 కోట్లతో లగ్జరీ కార్లు బహుమతిగా ఇచ్చిన కంపెనీ..!

Kozhikode: 30వ వార్షికోత్సవం.. ఉద్యోగులకు రూ.20 కోట్లతో లగ్జరీ కార్లు బహుమతిగా ఇచ్చిన కంపెనీ..!

Highlight Builders Gifts Luxury cars To Employees: కంపెనీ వార్షికోత్సవంలో భాగంగా ఉద్యోగులపై వరాల జల్లు కురిపించింది కేరళ కొజికోడ్‌కు చెందిన ఓ కంపెనీ. ఉద్యోగులకు ఏకంగా రూ.20 కోట్లు విలువ చేసే లగ్జరీకార్లను బహుమతిగా ఇచ్చింది. హైలైట్‌ కంపెనీ 30 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా 47 కార్లను ఉద్యోగులకు బహుమతిగా ఇచ్చింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 19, 2026, 01:21 PM IST

Kozhikode: 30వ వార్షికోత్సవం.. ఉద్యోగులకు రూ.20 కోట్లతో లగ్జరీ కార్లు బహుమతిగా ఇచ్చిన కంపెనీ..!

Highlight Builders Gifts Luxury cars To Employees: కాస్ట్ కటింగ్‌ అంటూ ఉద్యోగాల కోత.. AI కారణమంటూ జాబ్ ఊస్టింగులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేరళ కొజికోడ్‌కు చెందిన ఓ రిటైల్‌ సంస్థ మాత్రం ఏకంగా ఉద్యోగులపై లగ్జరీ వర్షం కురిపించింది. వారికి కార్లను బహుమతిగా ఇచ్చింది. వాటి విలువ ఏకంగా రూ.20 కోట్లు విలువ చేస్తుంది. ప్రధానంగా హైలెట్ కంపెనీ 30 ఏళ్ల వార్షికోత్సవం పూర్తి చేసుకున్న నేపథ్యంలో కంపెనీ అభివృద్ధిలో పాల్గొన్న ఉద్యోగులకు 47 కార్లను బహుమతిగా ఇచ్చింది. వీటి విలువ రూ.20 కోట్లు ఉంటుంది. ఈ కార్లు ప్రీమియం నుంచి వివిధ మోడళ్లలో ఉన్నాయి. ఆడి క్యూ 8, ల్యాండ్ రోవర్, రేంజ్ రోవర్ వంటి కార్లను బహుమతిగా ఇచ్చింది. దీంతోపాటు టాటా హర్యార్, కియా సేల్టోస్, హ్యుండై క్రెటా, స్కోడా కైలాక్ మోడల్స్‌ కూడా ఉద్యోగులకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చింది.

 ఇక ఈ కంపెనీ వార్షికోత్సవంలో భాగంగా హైలైట్ కంపెనీ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ.. సంస్థ అభివృద్ధికి తోడ్పడిన నేపథ్యంలో కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరినీ అభినందించారు. ఇక హైలెట్ కంపెనీ గ్రూప్ చైర్మన్ సులేమాన్ 1996లో కోజికోడ్ లో ఈ సంస్థను ప్రారంభించారు. అప్పటినుంచి గృహ, ఐటీ మిశ్రమ ప్రాజెక్టులను విస్తరించారు.

కేరళలో రిటైల్ రంగంలో రాణిస్తున్న ఈ హైలెట్ సంస్థ మాల్స్ ని కూడా నిర్వహిస్తుంది. ప్రధానంగా కొజికోడ్‌తోపాటు త్రిసూర్లో ప్రధాన ప్రాంతాలతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10 మాల్స్ ను నిర్వహిస్తుంది. అంతే కాదు ఈ కంపెనీ ఐటీ పార్క్‌, కమర్షియల్ హబ్స్, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ లో భాగంగా రెండు లక్షల జాబ్స్ కూడా జనరేట్ చేసే విధంగా విస్తరించనున్నారని ప్రసంగించారు.

 ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ సంస్థ రాబోయే ప్రాజెక్టుల్లో సంస్థను మరింత విస్తరించే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని చైర్మన్ చెప్పారు. ప్రధానంగా స్థానికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచే దిశగా ఆలోచన చేస్తున్నట్లు సీఈవో మహమ్మద్ పేర్కొన్నారు.

