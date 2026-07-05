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Ketan Grand father: అయ్యో.. ఎంత పని చేశావ్ సియా..?.. కేతన్ అగర్వాల్ కుటుంబంలో మరో విషాదం.!.

Ketan Agarwal grand father death: కొన్ని రోజులుగా కేతన్ అగర్వాత్ తాత దేవీ చంద్ అగర్వాల్ ఆస్పత్రి పాలయ్యాడు. పూణెలోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కొన్ని గంటల క్రితం.. తుది శ్వాస విడిచాడు. ఈ ఘటనతో చేతన్ కుటుంబం మరల తీవ్రమైన శోకంలో మునిగిపోయింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 05, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:34 AM IST
Ketan Grand father: అయ్యో.. ఎంత పని చేశావ్ సియా..?.. కేతన్ అగర్వాల్ కుటుంబంలో మరో విషాదం.!.
Image Credit: punenews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ketan Grand father: అయ్యో.. సియా గోయల్ దారుణం తట్టుకోలేక.. కేతన్ అగర్వాల్ కుటుంబంలో మరో విషాదం..
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