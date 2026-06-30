/Pune fort Murder: సియాగోయల్ కు మరో బిగ్ షాక్.. ఏకంగా రూ. 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావా.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Ketan agarwal murder case: పూణె కేతన్ అగర్వాల్ మర్డర్ కేసులో ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. జూన్ 18న జరిగిన ఈ ఘటనపై పోలీసులు సియా గోయల్ ను, చేతన్ చౌదరీలను అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. ఇప్పటికే పోలీసులు సియా సోదరుడిని, తల్లిదండ్రుల్ని విచారించారు. ఆతర్వాత లోహగఢ్ కోట స్పాట్ లో ఇద్దరిని తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ లను బైటకు తెప్పించే పనిలో పడ్డారు. మరోవైపు ఈకేసుపై పోలీసులు దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్నారు.
సియా గోయల్ కస్టడీ ముగియడంతో మరోసారి పోలీసులు వాద్గావ్ మావల్ కోర్టులో కస్టడీ పొడిగింపు పిటిషన్ దాఖలుచేశారు. దీంతో కోర్టు జూలై 3 వరకు కస్టడీని పొడిగించింది. ఈక్రమంలో సియా కేసు వకాలత్ విషయంలో కోర్టు పరిసరాల్లో వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది.
ప్రధాన నిందితురాలైన సియా గోయల్ తరఫున వాదించే విషయంలో న్యాయవాది అశుతోష్ శ్రీవాస్తవ సియా సోదరుడికి 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావా నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ కేసును వాదించేందుకు తొలుత సియా సోదరుడు సాహిల్ గోయల్ తనను సంప్రదించాడని, వకాలత్ నామాపై స్వయంగా సియా సంతకం చేసిందని చెప్పారు. కానీ సియా కుటుంబం దీన్ని ఖండించింది.
తమ కేసును విపుల్ దుషింగ్ వాదిస్తారని చెప్పారు. ఈ గందరగోళం నడుమ వడగావ్ మావల్ కోర్టులో విచారణ సందర్భంగా సియా గోయల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రచ్చగా మారాయి. తన కేసును విపుల్ దుషింగ్ వాదిస్తారని ఆమె చెప్పింది. ఈ పరిణామంతో లాయర్ ఆశుతోష్ శ్రీవాస్తవ తీవ్రంగా స్పందించారు. తన పరువుకు నష్టం కలిగించారంటూ సాహిల్కు రూ.10 కోట్ల పరువునష్టం నోటీసు పంపారు. అంతే కాకుండా సియా మేజర్ అని, ఆమె స్వయంగా తన లీగల్ డిఫెన్స్ కోసం వకాలత్నామాపై సంతకం చేశారని శ్రీవాస్తవ తన నోటీసులో పేర్కొన్నారు.
సాహిల్ వల్ల తనకు వృత్తిపరమైన పేరుప్రతిష్ఠలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని, మానసిక ఆవేదనకు గురయ్యానని ఆ నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. తనకు వారం రోజుల్లో రూ. 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావాతో పాటు, 48 గంటల్లో సారీ చెప్పాలని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నాడు.ఈ వివాదం సోషల్ మీడియాల్లో పెద్దఎత్తున వైరల్ గా మారడంతో చాలా మంది క్లయింట్లు కూడా తనను ఈ వివాదంపై ప్రశ్నించారని, తన కెరియర్ దెబ్బతీసేలా సియా సోదరుడు చేశాడని లాయర్ వాపోయాడు.
అంతే కాకుండా.. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయబోనని సియాగోయల్ సోదరుడు లిఖితపూర్వకంగా హామీ ఇవ్వాలని కూడా లాయర్ డిమాండ్ చేశాడు. ఇక కేతన్ హత్య కేసులో పోలీసుల విచారణలో మరో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. గతంలో ఎయిర్ పోర్టుకు వెళ్లగా కేతన్ అగర్వాల్ పాస్ పోర్ట్ మిస్ అయ్యిందని ఘటనపై డ్రైవర్ షాకింగ్ విషయం చెప్పాడు.
బాలీకి కోసం ఎయిర్ పోర్టుకు వెళ్లే ముందు ఒక హోటల్ వద్ద వాహనంను ఆపామని, సియా తొలుత లోపలికి వెళ్లి మరల వాహనం వద్దకు వచ్చి ఏదో తన పాకెట్ లో పెట్టుకుందని చెప్పాడు. ఆ తర్వాతహోటల్ లో కేతన్ అగర్వాల్ పాస్ పోర్టు మహిళల వాష్ రూమ్ లో సియా పడేసిందని కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై కూడా పోలీసులు సీసీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నారు.
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