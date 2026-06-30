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Pune fort Murder: సియాగోయల్ కు మరో బిగ్ షాక్.. ఏకంగా రూ. 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావా.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Pune lohagad murder case:  లోహగఢ్ కోట మర్డర్ కేసులో సియా గోయల్ తరపును ఇద్దరు లాయర్లు కోర్టులో వకాలత్ విషయంలో వాగ్వాదంకు దిగారు. దీంతో లాయర్ అశుతోష్ శ్రీవాస్తవ తీవ్రంగా స్పందించారు. సియా గోయల్ మేజర్ అని చెబుతు తన పరువుకు భంగం కలిగే విధంగా ప్రవర్తించారంటూ 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావా వేశాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 30, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:10 PM IST
Pune fort Murder: సియాగోయల్ కు మరో బిగ్ షాక్.. ఏకంగా రూ. 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావా.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: punenews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pune fort Murder: సియాగోయల్ కు మరో బిగ్ షాక్.. ఏకంగా రూ. 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావా.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
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