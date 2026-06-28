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Pune fort murder Case: పూణె మర్డర్ కేసులో కీలక పరిణామం.. లోహగఢ్ కోటకు సియా గోయల్, చేతన్ చౌదరీ... ఎందుకో తెలుసా..?.

Ketan Agarwal murder case:  పోలీసులు సియా గోయల్ ను, చేతన్ ను లోహగఢ్ కోటకు తీసుకెళ్లారు. అంతే కాకుండా క్రైమ్ సీన్ రీ క్రియేషన్ చేసి మరిన్ని నిజాల్ని రాబట్టే ప్రయత్నాలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 28, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:15 PM IST
Pune fort murder Case: పూణె మర్డర్ కేసులో కీలక పరిణామం.. లోహగఢ్ కోటకు సియా గోయల్, చేతన్ చౌదరీ... ఎందుకో తెలుసా..?.
Image Credit: punenews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pune fort murder Case: పూణె మర్డర్ కేసులో కీలక పరిణామం.. లోహగఢ్ కోటకు సియా, చేతన్
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