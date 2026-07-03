/Pune murder Case: కేతన్ అగర్వాల్ ఘటనలో కీలక పరిణామం.. మరో వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..!

Pune Ketan Agarwal murder case latest update: పూణె కేతన్ అగర్వాల్ మర్డర్ కేసు విచారణలో ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పోలీసులు కేతన్ అగర్వాల్ ఘటనలో ఇప్పటికే సియా గోయల్ ను, చేతన్ చౌదరీని లోహగఢ్ కోటకు తీసుకెళ్లి సీన్ రీక్రియేట్ చేశారు. అయితే ఇద్దరిలో ఎవరు కోట నుంచి కేతన్ ను తోసేశారో పక్కా ఆధారాలు మాత్రం లభ్యం కాలేదు. దీంతో పాలిగ్రాఫ్, లైవ్ డిటెక్టర్ చేయాలని కోర్టులో ఇటీవల పోలీసుల పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. నేటితో సియా గోయల్ పోలీసుల రిమాండ్ మరోసారి ముగియనుంది.
ఈ క్రమంలో పూణె పోలీసులు తాజాగా.. చేతన్ చౌదరీని క్లాస్ మెట్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. కేతన్ మర్డర్ కేసులో అతను ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మొత్తంగా పోలీసులు తమ విచారణలో.. హత్య జరగడానికి ముందే కేతన్ను చంపడానికి జరిగిన కుట్ర గురించి ఆ యువకుడికి తెలుసని దర్యాప్తు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఇతనితో కూడా.. సియా, చేతన్లు అతనితో హత్య ప్రణాళిక గురించి చర్చించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అసలు జూన్ 18న జరిగిన కేతన్ అగర్వాల్ మర్డర్ ఘటనలో అతని పాత్ర ఏంటని పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
ఇదిలా ఉండగా, సియా గోయల్, చేతన్ చౌదరిల పోలీసు కస్టడీ ముగియడంతో వారిని ఈరోజు వడ్గావ్ కోర్టులో హాజరు పరచనున్నారు. ఈ క్రమంలో కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా, ఇద్దరు నిందితుల కస్టడీని పొడిగించాలని, అలాగే వారికి పాలిగ్రాఫ్ పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు కోర్టు అనుమతిని కోరాలని లోనావాలా పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు పాలిగ్రాఫ్ పరీక్షకు తాను సియా గోయల్ సైతం సిద్దమని పోలీసులకు తెలిపింది. వడ్గావ్ కోర్టు మరల రిమాండ్ పొడిగిస్తుందో లేదా అన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
మరోవైపు సియా గోయల్ ను పోలీసులు విచారణ కోసం పూణేలోని మార్కెట్ యార్డ్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆమె నివాసానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ విచారణ తర్వాత బైటకు వచ్చేటప్పుడు సియా గోయల్.. మీడియా, ప్రేక్షకుల వైపు అసభ్యకరమైన సంజ్ఞ చేస్తూ, మధ్య వేలు (మిడిల్ ఫింగర్) చూపిస్తున్న దృశ్యం కెమెరాలో రికార్డయింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు.
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