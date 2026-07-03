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Pune murder Case: కేతన్ అగర్వాల్ ఘటనలో కీలక పరిణామం.. మరో వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..!

ketan Agarwal murder case: కేతన్ అగర్వాల్ మర్డర్ ఘటనలో పోలీసులు చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. అన్ని రకాల ఆధారాల్ని సేకరించే పనిలో పడ్డారు. ఈ  క్రమంలో పోలీసులు చేతన్ చౌదరీ స్నేహితుడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం కీలకంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 03, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:46 PM IST
Pune murder Case: కేతన్ అగర్వాల్ ఘటనలో కీలక పరిణామం.. మరో వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు..!
Image Credit: Punemurdercase(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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