Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Siya Goyal: కేతన్ మర్డర్ కేసులో మరో సంచలనం.. మర్డర్‌కు ముందే ప్రియుడు చేతన్‌తో సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకున్న సియా గోయల్..

Siya Goyal: కేతన్ మర్డర్ కేసులో మరో సంచలనం.. మర్డర్‌కు ముందే ప్రియుడు చేతన్‌తో సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకున్న సియా గోయల్..

Ketan agarwal murder case: చేతన్ చౌదరీని సియా గోయల్   పెళ్లి చేసుకున్నట్లు పోలీసులు వాట్సాప్ చాట్ లో గుర్తించారు. ఈ ఘటన కేసులో మరో సంచలనంగా మారింది. ఎంగెజ్ మెంట్ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుందని తెలుస్తొంది. దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 07, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:45 PM IST
Siya Goyal: కేతన్ మర్డర్ కేసులో మరో సంచలనం.. మర్డర్‌కు ముందే ప్రియుడు చేతన్‌తో సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకున్న సియా గోయల్..
Image Credit: punenews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Siya Goyal: కేతన్ అగర్వాల్ కేసులో మరో సంచలనం.. మర్డర్‌కు నాలుగు నెలల ముందే చేతన్ ను పెళ్లి చేసుకున్న సియా..
Ketan Agarwal murder10 min ago
2
Harpic Murder Case20 min ago
3
CAT Curse49 min ago
4
Hydraa Demolition52 min ago
5
Free Mobile1 hr ago