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Ketan Agarwal Murder Case: సియా గోయల్‌ బండారం బైటపెట్టిన సోదరుడు.!. పోలీసుల విచారణలో వెలుగులోకి సంచలన నిజాలు..!

Pune Fort murder case: లోహగడ్ కోట వద్ద కేతన్ అగర్వాల్ హత్య ఘటనపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. ఇప్పటికే ఈకేసును ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో విచారణ చేపట్టడానికి సీఎం దేవెంద్ర ఫడ్నవీస్ ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.ఈ క్రమంలో సియా సోదరుడు పోలీసులు విచారణలో అనేక షాకింగ్ విషయాల్ని వెల్లడించాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 27, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:24 PM IST
Ketan Agarwal Murder Case: సియా గోయల్‌ బండారం బైటపెట్టిన సోదరుడు.!. పోలీసుల విచారణలో వెలుగులోకి సంచలన నిజాలు..!
Image Credit: punenews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ketan Agarwal Murder Case: సియా గోయల్‌ బండారం బైటపెట్టిన సోదరుడు.. పోలీసుల విచారణ
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