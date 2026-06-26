Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Ketan Agarwal murder case: కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో కొత్త ట్విస్ట్.. జుట్టు కాకుండా విగ్ వల్ల చంపేసిన సియా.. క్లారిటీ ఇదే!

Ketan Agarwal murder case: కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో కొత్త ట్విస్ట్.. జుట్టు కాకుండా విగ్ వల్ల చంపేసిన సియా.. క్లారిటీ ఇదే!

Ketan Agarwal Wig:పుణెలో సంచలనం సృష్టించిన కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో మరో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. కేతన్ విగ్ ధరించడమే హత్యకు కారణమనే ప్రచారాన్ని అతని కుటుంబం పూర్తిగా ఖండించింది. సియా గోయల్, ఆమె ప్రియుడు చేతన్ చౌదరిపై పోలీసులు హత్య, కుట్ర కేసులతో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తుండగా, ఈ కేసులో మరిన్ని సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 26, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:10 PM IST
Ketan Agarwal murder case: కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో కొత్త ట్విస్ట్.. జుట్టు కాకుండా విగ్ వల్ల చంపేసిన సియా.. క్లారిటీ ఇదే!
Image Credit: Ketan Agarwal Wig(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India vs Ireland: బొక్కబోర్లాపడిన టీమిండియా.. చరిత్ర సృష్టించిన పసికూన ఐర్లాండ్‌
India vs Ireland 1st T20I25 min ago
2
IAS Officers Transffers1 hr ago
3
Srinivas Goud1 hr ago
4
World Second Highest Paid CEO1 hr ago
5
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago