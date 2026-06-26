/Ketan Agarwal Murder Case: పూణె కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు.. వెలుగులోకి మరో ట్విస్ట్.. ఇంత చిన్నదానికి చంపిందా..?..

Ketan murder case Chetan Chaudhary blackmail to siya goyal: మహా రాష్ట్రలోని పూణె లోహగఢ్ కోట లో కేతన్ అగర్వాల్ కాబోయే భార్య సియా గోయల్ చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన విషయం తెలసిందే. ఈ క్రమంలో దీనిపై పోలీసులు ఇప్పటి వరకు సియా గోయల్ ను, చేతన్ చౌదరిని అరెస్ట్ చేశారు. వీరి మధ్య జరిగిన సెల్ ఫోన్ మెస్సెజ్ లు, వాట్సాప్ చాట్ లను రికవరీ చేస్తున్నారు. సియా గోయల్ ఈ హత్యకు చేతన్ చౌదరీ ఏమన్నా ఫోర్స్ చేశాడా అన్న యాంగిల్ లో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో రెండు మార్లు సియా, చేతన్ ను లోహగఢ్ కోటకు తీసుకొచ్చినప్పుడు రెండు మార్లు హత్య ప్లాన్ విఫలమైందని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఇక మూడో సారిజూన్ 18న పక్కా ప్లాన్ తో లోహగఢ్ వద్దకు చేతన్ ను తీసుకొచ్చి దాదాపు 400 అడుగుల లోయ వద్ద కేతన్ అగర్వాల్ ను, సియా సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో వెనుక నుంచి చేతన్ చౌదరీ తోసి వేశాడని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. హత్యకు ముందు ఇద్దరు కలిసి ఒక కేఫ్ లో కలుసుకున్నట్లు వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మరోవైపు సియా గోయల్ తల్లిదండ్రులు మాత్రం తమకు లోహగఢ్ కోటకు తమ కూతుర్ని పంపడం ఇష్టంలేదని, కేతన్ ఫోర్స్ మేరకు పంపామని చెప్పారు. మరోవైపు తమ కూతురు తప్పు చేస్తే అదే కోట నుంచి లోయలోకి తోసేయాలని చెప్పారు.
ఇక కేతన్ కుటుంబ సభ్యులు మహా రాష్ట్ర సీఎం దేవెంద్ర ఫడ్నవీస్ ను కలిసి దీనిపై ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో విచారణ జరిపించాలని దోషుల్ని ఉరి పనిష్మెంట్ వేసేలా చూడాలని కోరారు. ఈ క్రమంలో కేతన్ కు వెంట్రుకలకు విగ్ పెట్టుకుంటాడని విషయం బైటపడింది. ఇది నచ్చక సియా ఈ విధంగా చేసిందా..?. అన్న వాదన తెరపైకి వచ్చింది.దీనికి కేతన్ తండ్రి ఈ విషయం సియాకు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు తెలుసని చెప్పారు . ఇంత చిన్న విషయంకు హత్యలు చేస్తారా..?.. ఒక వేళ పెళ్లి నచ్చకుంటే తమకు చెబితే తామే పెళ్లి వద్దనుకునే వారమని చెప్పారు.
ఇక చేతన్ చౌదరీ కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం తమ కొడుకు అమాయకుడని, హత్య జరిగినప్పుడు అతను దూరంగా ఉన్నాడని సియా కేతన్ ను లోయలోకి తోసి ఉండవచ్చని చెప్పారు. దీంతో పోలీసులు ఈ కేసును ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు ఈ ఘటన కాస్త దేశ వ్యాప్తంగా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది. మరోవైపు పెళ్లి చేసుకొవాలని ప్లాన్ లో ఉన్న వారు ఈ ఘటనతో తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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