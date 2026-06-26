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Ketan Agarwal Murder Case: పూణె కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు.. వెలుగులోకి మరో ట్విస్ట్.. ఇంత చిన్నదానికి చంపిందా..?..

Pune fort murder case: బిజినెస్ మెన్ కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసును పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.ఈ క్రమంలో పోలీసుల విచారణలో ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్టులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 26, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:22 PM IST
Ketan Agarwal Murder Case: పూణె కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు.. వెలుగులోకి మరో ట్విస్ట్.. ఇంత చిన్నదానికి చంపిందా..?..
Image Credit: punenews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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