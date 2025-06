Golden Temple Video: పంజాబ్ స్వర్ణ దేవాలయం దగ్గర హైటెన్షన్.. ఖలీస్థాన్ అనుకూల నినాదాలు.. వీడియో వైరల్..

Pro khalistani slogans in punjab golden temple: పంజాబ్ లో మరోసారి ఖలిస్థాన్ అనుకూల నినాదాలు వెల్లువెత్తాయి. ముఖ్యంగా సిక్కులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించే గోల్డెన్ టెంపుల్ లో 1984లో దేశ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ ఆపరేషన్ బ్లూస్టార్ సైనిక చర్యకు అనుమతించారు. ముఖ్యంగా అప్పట్లో.. ఖలిస్థానీ వివాదాస్పద నేత.. భింద్రన్ వాలే.. గోల్డెన్ టెంపుల్ ను స్థావరంగా ఏర్పాటు చేసుకుని ఆందోళనలకు పాల్పడ్డారు.

దీనిపై మేజర్ జనరల్ బ్రార్ ఆధ్వర్యంలో.. ఇండియన్ ఆర్మీ ఆపరేషన్ బ్లూస్టార్ చర్య చేపట్టింది. ఈ ఘటనలో గోల్డెన్ టెంపుల్ లో నక్కిన.. అనేక మంది ఖలీస్థానీ సానుభూతిపరులు చనిపోయారు. ఈ ఘటనతో దేశమంతట కూడా సిక్కులు తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. ఇది చరిత్రలో ఇందిరా గాంధీకి మచ్చగా మారిందని కూడా చెప్తుంటారు.

#WATCH | Amritsar, Punjab: People raise slogans of 'Khalistan zindabad' as SAD (Mann faction) leader Simranjit Singh Mann reaches the Golden Temple on the 41st anniversary of Operation Blue Star and also the death anniversary of Jarnail Singh Bhindranwale, who was killed during… pic.twitter.com/f0kmGBa1le

