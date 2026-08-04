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Udhayanidhi Stalin Remarks: ఉదయ్ నిధి స్టాలీన్ త్రిషకు క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే.!. రంగంలోకి ఖుష్బూ, చిన్మయి.!.

Khushbu sundar and chinmayi sripada: రాజకీయాల్లో లేని వారి గురించి ఇంత నీచంగా మాట్లాడటం ఏంటని పలువురు సెలబ్రీటీలు ఉదయ్ నిధి స్టాలీన్ పై తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా వెంటనే ఈ వ్యాఖ్యలు ఉపసంహరించుకుని బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 04, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:04 PM IST
Udhayanidhi Stalin Remarks: ఉదయ్ నిధి స్టాలీన్ త్రిషకు క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే.!. రంగంలోకి ఖుష్బూ, చిన్మయి.!.
Image Credit: UdhayanidhiStalinrow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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