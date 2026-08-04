/Udhayanidhi Stalin Remarks: ఉదయ్ నిధి స్టాలీన్ త్రిషకు క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే.!. రంగంలోకి ఖుష్బూ, చిన్మయి.!.

Khushbu Sundar and Chinmayi Sripaada condemn on Udhayanidhi Stalin remarks: తమిళనాడు రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. ఉదయ నిధి స్టాలీన్ ఇటీవల కావేరి జలాల వివాదం గురించి సభలో మాట్లాడుతూ సీఎం విజయ్ పై నిప్పులు చెరిగారు. అంతటితో ఆగకుండా నటి త్రిషపై డబుల్ మీనింగ్ ఛెండాలమైన అర్థం వచ్చేలా మాట్లాడారు. అక్కడి కార్యకర్తలు త్రిష... త్రిష.. అనడంతో మరింత రెచ్చిపోయారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా దుమాంగా మారాయి. ఇప్పటికే దీన్ని బీజేపీ, టీవీకే తీవ్రంగా ఖండించింది. టీవీకే నేతల ఫిర్యాదు మేరకు చెన్నైలోని ఉదయ్ నిధి స్టాలీన్ నివాసంలో ఆయనను ఈరోజు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆతర్వాత తమిళనాట ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.
మరోవైపు అరెస్టు నుంచి రక్షణ కోరుతూ మద్రాస్ హైకోర్టులో ఉదయనిధి ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఇక అరెస్ట్ లతో తమను భయపెట్టలేరని ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఉదయ నిధి స్టాలీన్ వ్యాఖ్యలపై సెలబ్రీటీలు సైతం మండిపడ్డారు. ఖుష్బూ సుందర్, సింగర్ చిన్మయితో పాటు పలువుకు సెలబ్రీటీలు రంగంలోకి దిగారు. ఉదయ్ నిధి స్టలీన్ వ్యాఖ్యలపై కౌంటర్ లు వేశారు.
రాజకీయాల్లో ఉన్న వారు మహిళల పట్ల నీచంగా మాట్లాడటం, అవమానించడం, కించ పర్చడం లాంటి ఘటనలపై మండిపడ్డారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మహిళల గౌరవంను అభాసులు పాలు చేస్తున్నారని ఖుష్బూ సుందర్ మండిపడ్డారు. మీ రాజకీయ ప్రత్యర్థి పనితీరు, దూషణలకు మీరు సరితూగరని తెలిసినప్పుడు మాత్రమే వ్యక్తిగత దూషణలు చేస్తారని మండిపడింది. దీనిపై ఉదయ్ నిధి స్టాలీన్ సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
సింగర్ చిన్మయి దీనిపై స్పందిస్తు.. రాజకీయ రంగంతో ఏ మాత్రం సంబంధంలేని వారి మహిళల్ని మరీ రాజకీయాలుచేయడం ఏంటని మండిపడ్డారు.ఉదయ నిధి మద్దతు దారులు త్రిష పేరు ఎత్తితే కనీసం ఆపే ప్రయత్నం చేయకుండా.. అసభ్యంగా మాట్లాడటం ఏంటని సింగర్ చిన్మయి ఉదయ్ నిధి స్టాలీన్ పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మొత్తంగా ఉదయ్ నిధి స్టాలీన్ త్రిషపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తమిళ రాజకీయాల్లో హీట్ ను పెంచాయి.
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