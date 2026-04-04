  • Automall Deals 2026: రూ.8 లక్షలకే కియా సోనెట్.. రూ.14 లక్షలకే లేటెస్ట్ థార్! ఆటోమాల్ ఆఫర్స్‌ ఇవే..

Second Hand Cars Automall Deals 2026: ఎప్పటినుంచో అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ వార్త మీ కోసమే.. పెద్ద అంబర్పేట్‌లో ఉన్న శ్రీ రామ్ ఫైనాన్స్‌కు సంబంధించిన ఆటో మాల్ ఆక్షన్‌లో అత్యంత తక్కువ ధరలోని మంచి కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 4, 2026, 03:36 PM IST

Trending Photos

Trump Tariff: ట్రంప్ టారీఫ్.. ఔషధాలపై 100శాతం..లోహాలపై 50శాతం సుంకం! ఇరాన్ యుద్ధం వేళ ప్రపంచ దేశాలకు ఊహించని షాక్..!!
6
Donald Trump
Trump Tariff: ట్రంప్ టారీఫ్.. ఔషధాలపై 100శాతం..లోహాలపై 50శాతం సుంకం! ఇరాన్ యుద్ధం వేళ ప్రపంచ దేశాలకు ఊహించని షాక్..!!
AP Government Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అకౌంట్లోకి డబ్బులు..!
5
AP govt employee news
AP Government Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అకౌంట్లోకి డబ్బులు..!
Horoscope: మేష, వృషభ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే! ఈ రాశికి మాత్రం తీవ్రనష్టం! అది మీదేనా?
5
daily horoscope April 4 2026
Horoscope: మేష, వృషభ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే! ఈ రాశికి మాత్రం తీవ్రనష్టం! అది మీదేనా?
Poonam Pandey Pregnancy: పెళ్లి కాకుండానే కడుపు తెచ్చుకున్న గ్లామరస్ బ్యూటీ..నిండు గర్భంతో ఫొటోలు లీక్..చివర్లో ట్విస్ట్?
7
Poonam Pandey pregnancy
Poonam Pandey Pregnancy: పెళ్లి కాకుండానే కడుపు తెచ్చుకున్న గ్లామరస్ బ్యూటీ..నిండు గర్భంతో ఫొటోలు లీక్..చివర్లో ట్విస్ట్?
Second Hand Cars Automall Deals 2026 Latest News: సొంత కారు కలగా మిగిలిపోతున్న సామాన్యులకు.. మధ్యతరగతి వారికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తోంది. ప్రముఖ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళ ఆటోమాల్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే స్పెషల్ ఆక్షన్‌లో భాగంగా బ్యాంకు సీజ్‌ చేసిన వందలాది వాహనాలు అత్యంత తక్కువ ధరలోనే వేలానికి వచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రముఖ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఎస్‌యూవీలు, సెవెన్ సీటర్ కార్లపై భారీ ఆఫర్లు ఉండడం విశేషం. అలాగే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అందుబాటులో ఉన్న ధరలకు లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆక్షన్‌లో భాగంగా ఏయే బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు అత్యంత తగ్గింపు ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఈ వేలంలో 2024 నుంచి పాత మోడల్ వరకు రకరకాల కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 2024 సంవత్సరానికి సంబంధించిన మహీంద్రా థార్ అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది కేవలం తక్కువ కిలోమీటర్లు తిరిగి.. ఆక్షన్ లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.  అయితే ఇప్పుడు దీని ధర కేవలం 14 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా కియా సోనెట్, సెల్టోస్ 2021 నుంచి 23 మోడల్ కియా సోనెట్ కార్లు రూ.8 లక్షల నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ వేరియంట్లు రెండూ  వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఇవే కాకుండా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కొనుగోలు చేసేలా.. మారుతి ఎర్టిగా, XL6 కార్లు కూడా ఈ ఆక్షన్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.  ఫ్యామిలీ కార్లుగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఎర్టిగా 2024 మోడల్ రూ.12 లక్షలకు, 2021 మోడల్ XL6 రూ.9.50 లక్షలకు వేలంలో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అత్యంత చీప్ ధరలో మహీంద్రా XUV 500 కారు అందుబాటులో ఉంది. ఒకప్పుడు భారీ క్రేజ్ ఉన్న XUV 500 మోడళ్లు కేవలం ఇప్పుడు కేవలం రూ.6 లక్షల నుంచే లభిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ఫోర్డ్ ఎండీవర్, నిస్సాన్ టెర్రానో, హోండా BRV వంటి వాహనాలు కూడా అతి తక్కువ ధరకే వేలానికి వచ్చాయి.

Read more: Scorpio, Ertiga సగం ధరకే.. ఢిల్లీ కార్ బజార్‌లో రూ.30 వేలకే కారు మీ సొంతం!

వేలంలో కొనుగోలు చేసే వాహనాలకు ఒరిజినల్ ఆర్ సి తో పాటు ఎన్ఓసి సదుపాయాన్ని కూడా శ్రీ రామ్ ఫైనాన్స్ అందిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వాసులకు ఉపయోగపడేలా రిజిస్ట్రేషన్ సౌకర్యం కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా కస్టమర్ల సివిల్ స్కోర్‌ను ఆధారంగా తీసుకొని బ్యాంక్ ఫైనాన్స్‌తో పాటు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యాన్ని కూడా ఇక్కడే ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనివల్ల తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ తో కారు ఇంటికి తీసుకెళ్లే సదుపాయం కూడా లభిస్తుంది.. పెద్ద అంబర్పేట్ లోని శ్రీరామ్ ఆటో మాల్‌లో ప్రతి గురువారం ఈ వేలం జరుగుతుంది. ఈ వేళలో పాల్గొనేవారు తప్పకుండా ఆధార్ కార్డు తో పాటు పాన్ కార్డు జిరాక్స్ కాపీలతో పాటు రూ.20,120 చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ వేలంలో ఏ వాహనం నచ్చకపోయినా.. లేదా కొనలేకపోయినా ఈ డిపాజిట్ మొత్తాన్ని తిరిగి శ్రీ రామ్ ఫైనాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది.

Read more: Scorpio, Ertiga సగం ధరకే.. ఢిల్లీ కార్ బజార్‌లో రూ.30 వేలకే కారు మీ సొంతం!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

