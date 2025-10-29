English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Kisan Pension: రైతులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.3,000 పెన్షన్..కేవలం రైతులు మాత్రమే దీనికి అర్హులు!

Kisan Pension: రైతులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.3,000 పెన్షన్..కేవలం రైతులు మాత్రమే దీనికి అర్హులు!

Kisan Pension Yojana: భారత ప్రభుత్వం రైతుల కోసం అనేక పథకాలను ప్రారంభించింది. వీటిలో ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, కిసాన్ సమృద్ధి కేంద్రం, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్, ప్రధాన మంత్రి కృషి సించాయ్ యోజన ఉన్నాయి. ఈ పథకాలన్నీ లక్షలాది మంది రైతుల జీవితాలను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 29, 2025, 04:18 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
6
School Holiday
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
6
Mansa Musa
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
Kisan Pension: రైతులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.3,000 పెన్షన్..కేవలం రైతులు మాత్రమే దీనికి అర్హులు!

Kisan Pension Yojana: భారత ప్రభుత్వం రైతుల కోసం అనేక పథకాలను ప్రారంభించింది. వీటిలో ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, కిసాన్ సమృద్ధి కేంద్రం, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్, ప్రధాన మంత్రి కృషి సించాయ్ యోజన ఉన్నాయి. ఈ పథకాలన్నీ లక్షలాది మంది రైతుల జీవితాలను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. అయితే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ మాన్ ధన్ యోజన అనే పథకం కింద 60 ఏళ్లు పైబడిన రైతులకు నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. ఈ పథకం రైతులకు వారి వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ మాన్ ధన్ యోజన, సెప్టెంబర్ 12, 2019న మోడీ ప్రభుత్వంలో ప్రారంభించారు. ఇది చిన్న, సన్నకారు రైతుల కోసం ఒక పథకం. ఈ పథకం కింద 60 ఏళ్లు పైబడిన రైతులకు నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్ ఇవ్వనున్నారట. ఈ పథకం రైతులకు వారి వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది.

18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల చిన్న, సన్నకారు రైతులు పెన్షన్ పొందేందుకు అర్హులు. రైతు మరణిస్తే, అతని జీవిత భాగస్వామికి 50% పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఈ పెన్షన్ రైతు జీవిత భాగస్వామికి మాత్రమే లభిస్తుంది. భర్త ఈ పథకంలో చేరితే పెన్షన్ భార్యకు, భార్య నమోదు చేసుకుంటే పెన్షన్ మొత్తం భర్తకు వెళుతుంది.

ఈ పథకంలో పాల్గొనడానికి, రైతులు నెలకు రూ. 100 (సగటున 29 సంవత్సరాల వయస్సులో) డిపాజిట్ చేయాలి. ప్రభుత్వం అంతే మొత్తాన్ని అందిస్తుంది. ఈ డబ్బు పెన్షన్ చెల్లించే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (LIC) యొక్క పెన్షన్ ఫండ్‌లో జమ చేస్తారు.

నమోదు చేసుకోవడానికి, రైతులు తమ సమీపంలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC)ని సందర్శించి, వారి ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్ (IFSC కోడ్‌తో) తీసుకురావాలి. గ్రామ స్థాయి వ్యవస్థాపకుడు మీ ఆధార్, పేరు, పుట్టిన తేదీని ధృవీకరిస్తారు. తర్వాత ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. దీని కోసం, మీరు మీ బ్యాంక్ ఖాతా, మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ అడ్రస్‌ను నమోదు చేసుకోవాలి.

రైతు వయస్సు ఆధారంగా నెలవారీ సహకారాన్ని ఈ వ్యవస్థ నిర్ణయిస్తుంది. రైతులు ప్రారంభ మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో VLEకి చెల్లిస్తారు. తరువాత ఒక ఫారమ్ నింపాలి. VLE దానిని స్కాన్ చేసి అప్‌లోడ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత రైతుకు ప్రత్యేకమైన కిసాన్ పెన్షన్ ఖాతా నంబర్ (KPAN), కిసాన్ కార్డ్ లభిస్తుంది.

ఈ ప్రక్రియ కొంచెం క్లిష్టంగా అనిపించినప్పటికీ, రైతులు ఈ పథకంలో సులభంగా నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలుస్తోంది. ఈ పథకం చిన్న, సన్నకారు రైతులకు వారి వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది.

Also Read: Anaya Bangar Gym: లేడీగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..ఎక్స్‌పోజింగ్ చేస్తూ హాట్ హాట్ వర్కౌట్స్..వీడియో వైరల్!

Also Read: Viral Video: ముక్కుతో బకెట్‌ బీరు తాగాడు..వీడు మనిషా లేదా మర మనిషా..ఎంత కరువులో ఉన్నాడో!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

pensionKisan Pensionfarmer pensionPM KISANPM KISAN scheme

Trending News