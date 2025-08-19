CEC Salary: ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ జీతం ఎంతో తెలుసా? లభించే అలవెన్స్‌ ఇవే!

Chief Election Commissioner Salary And Facilities: ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రతీకగా నిలిచేవి ఎన్నికలు. వాటిని నిర్వహించే అత్యున్నత సంస్థ ఎన్నికల సంఘం. రాజకీయ పార్టీల వివాదం మధ్య ఎన్నికల సంఘం నలిగిపోతున్నది. స్వతంత్ర సంస్థగా ఉన్న ఎన్నికల సంఘంపై ప్రస్తుతం తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. బిహార్ ఎన్నికల్లో పెద్ద ఎత్తున ఓట్లు దొంగతనం చేశారని ప్రధాన ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మరోసారి ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ పదవిపై చర్చ జరుగుతోంది. భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ తొలగించాలనే డిమాండ్ వ్యక్తమవుతోంది. ఈ క్రమంలో అతడిపై అభిశంసన తీర్మానం కోసం ప్రతిపక్షాలు సిద్ధమైంది. ఈ సందర్భంగా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ వేతనం ఎంత ఉంటుంది? ఎలాంటి సౌకర్యాలు అలవెన్స్లు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.
Also Read: Schools Holiday: నేడు మంగళవారం అన్నీ స్కూల్స్కు సెలవు.. ఎక్కడో తెలుసా?
ప్రస్తుతం భారత రాజకీయాల్లో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. బిహార్లో ఓటర్ల జాబితా స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ క్యాంపెయిన్ (ఎస్ఐఆర్), ప్రతిపక్షాలు లేవనెత్తిన 'ఓట్ల దొంగతనం' ఆరోపణలు అతడి చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. పార్లమెంటులో ప్రధాన ఎన్నికల సంఘం కమిషనర్పై అభిశంసన తీర్మానం తీసుకువచ్చేందుకు ఇండి కూటమి సిద్ధమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా సీఈసీ వేతనం, సౌకర్యాలు ఇలా ఉంటాయి.
Also Read: Shubman Gill: శుభమన్ గిల్ డబుల్ జాక్పాట్.. రేపు ప్రమోషన్ లభించనుందా?
దేశంలో అత్యున్నత పదవి
అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య భారతదేశంలో ఎన్నికలు అనేవి అతి ముఖ్యమైన ప్రక్రియ. దాదాపు వంద కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్న భారతదేశానికి ఎన్నికలు నిర్వహించడమంటే అతి పెద్ద కార్యక్రమం. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. అందుకే ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ పదవి అత్యున్నతమైనది. సీఈసీ పదవిలో ఆషామాషీ వ్యక్తిని నియమించరు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ వేతనాలు, సౌకర్యాలు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తికి సమానంగా ఉంటాయి. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్, ఎన్నికల కమిషనర్ల జీతాలు భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి.
Also Read: PM Viksit Bharat Rozgar Yojna: నిరుద్యోగులు, కంపెనీలకు రూ.లక్ష కోట్లు.. పీఎం వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ ఇదే!
స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థ
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 324 ఎన్నికల సంఘానికి స్వతంత్ర సంస్థ హోదా కల్పిస్తుంది. ఎన్నికల సంఘం స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థ. ఈ కారణంగా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ను తొలగించడం అనేది సాధారణ విషయం కాదు. పార్లమెంట్లో అభిశంసన ద్వారా మాత్రమే తొలగించే అవకాశం ఉంది. పార్లమెంటు ఉభయ సభలలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్పై అభిశంసన తీర్మానం ఆమోదిస్తే మాత్రమే అతడి పదవివీచ్యుతుడు అవుతాడు.
నెల జీతం
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ నెలవారీ జీతం దాదాపు రూ.3.5 లక్షలు ఉంటుందని సమాచారం. వీరి వేతనాల కోసం ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయిస్తారు.
ఈ సౌకర్యాలు..
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్కు వేతనంతోపాటు చాలా సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. విలాసవంతమైన ప్రభుత్వం వసతి కల్పిస్తుంది.
అధికారికంగా వాహనాలు, డ్రైవర్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుంది.
కీలకమైన వ్యక్తి కావడంతో అత్యంత కఠిన భద్రత అందిస్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.