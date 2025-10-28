IPS Officers Salary: ఐపీఎస్‌ అధికారుల జీతమెంతో తెలుసా? ఎన్ని లక్షలంటే..?

IPS Salary And Allowances: ఒక్కసారి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందితే వారి కుటుంబం మొత్తం స్థిరపడిపోయినట్టే అనే ప్రచారం ఉంది. కాలు మీద కాలు వేసుకుని దర్జాగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీవితం ఉంటుందని అందరూ భావిస్తారు. మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో అత్యున్నత ఉద్యోగాలు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్. పాలనా యంత్రాంగంలో ఐఏఎస్ కొనసాగితే.. భద్రతా వ్యవస్థలో ఐపీఎస్లు కొనసాగుతారు. దేశ, రాష్ట్ర భద్రతలో కీలక పాత్ర పోషించే ఐపీఎస్ అధికారికి ఎంత జీతం వస్తుంది? ఏమేమి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, సౌకర్యాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎస్ అంటే ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ (భారత పోలీస్ సేవా) అని పూర్తి అర్థం. ఐపీఎస్లకు దేశవ్యాప్తంగా గౌరవం ఉంటుంది. దేశ శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు వెన్నెముకగా నిలిచే ఐపీఎస్ ఉద్యోగం గౌరవప్రదమైన, బాధ్యతాయుతమైనది. ప్రజలకు సేవ చేయడానికి.. బాధితులకు న్యాయం అందించడానికి ఐపీఎస్ పదవి ఉంటుంది. ఐపీఎస్లకు ఆకర్షణీయమైన వేతనాలు, భత్యాలు, ఇతర ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అయితే రాష్ట్రాలు ప్రత్యేకంగా అందించే అలవెన్స్లు కలిపితే ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఐపీఎస్ల వేతనాల్లో మార్పులు ఉంటాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ సివిల్ సర్వీసెస్ తరహాలో ఐపీఎస్ అధికారులకు పేస్కేల్ ఉంటుంది. 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల తర్వాత ఐపీఎస్ అధికారులకు పే మ్యాట్రిక్స్ విధానంతో వేతనాలు నిర్ణయిస్తున్నారు. ఐపీఎస్గా ఎంపికైన వారికి తొలి వేతనం సుమారు రూ.56,100 ఉంటుంది. సర్వీస్, ర్యాంక్ పెరిగే కొద్దీ ఐపీఎస్ల జీతం పెరుగుతుంటుంది. దేశంలో అత్యున్నత పోలీస్ పదవి డీజీపీ (డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్. డీజీపీగా ఐపీఎస్ అధికారులు మాత్రమే ఎంపికవుతారు. డీజీపీ అధికారికి అత్యధిక వేతనం ఉంటుంది.
ఐపీఎస్లుగా నియమితులైన వారు ర్యాంకుల వారీగా పొందే ప్రాథమిక వేతనం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
డిప్యూటీ ఎస్పీ (డీఎస్పీ), ఏసీపీ (ఏసీపీ) అధికారి రూ.56,100
అదనపు ఎస్పీ రూ.67,700
పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఎస్పీ) రూ.78,800
డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ (డీఐజీ) రూ.1,31,000
ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ (ఐజీ) రూ.1,44,200
అదనపు డీజీపీ (ఏడీజీపీ) రూ.2,05,000
డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ) రూ.2,25,000 (ఐపీఎస్లో అత్యధిక జీతం డీజీపీ పొందుతారు)
ఐపీఎస్లకు అలవెన్స్లు, సౌకర్యాలు
ఐపీఎస్ అధికారులకు వేతనంతోపాటు అదనంగా అలవెన్సులు, ప్రత్యేక సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. ఐపీఎస్లకు నివాస గృహం ఇ్తారు. అధికారిక పర్యటనల కోసం ప్రయాణ భత్యం ఇస్తారు. వాటిలో దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు ఉంటాయి. ఐపీఎస్ అధికారులు, వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల కింద ఉచిత చికిత్స, వైద్య సదుపాయాలు ఉంటాయి. విద్యుత్, రాయితీలు, టెలిఫోన్ బిల్లులపై రాయితీలు కూడా ఉంటాయి. సీనియర్ ర్యాంక్ అధికారులకు సెక్యూరిటీ, వ్యక్తిగత సిబ్బంది (పీఏ, పీఎస్ తదితర) కల్పిస్తారు. ఐపీఎస్ అధికారులుగా
గమనిక: ఐపీఎస్ అధికారులకు సంబంధించిన సమాచారం అవగాహన కోసం కల్పించనది. ఇది అధికారికంగా ధ్రువీకరించినది కాదు.
