  • Govt Employees: పంచాయతీ ఉద్యోగులకు జీతం ఎంత ఉంటుంది? గ్రేడ్ల వారీగా జీతభత్యాలు ఇవే!

Know About Panchayat Employees Salary As Grade Wise: దేశానికి పట్టుగొమ్మలుగా ఉన్న పల్లెల్లో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంటుంది. పల్లె సేవలో నిమగ్నమయ్యే ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు ఎంత ఉంటాయో తెలుసా? గ్రేడ్ల వారీగా ఉద్యోగుల జీతాలు ఈ స్థాయిల్లో ఉంటాయి.

Govt Employees Salaries: భారతదేశ పట్టుగొమ్మలు పల్లెలు. దేశంలో సగానికి పైగా జనాభా ఇంకా గ్రామాల్లోనే నివసిస్తున్నాయి. వ్యవసాయం, స్థానికంగా వ్యాపారం వంటి వాటితో గ్రామీణ భారతం ఇంకా సుస్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ పరిపాలన కోసం.. సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అందించేందుకు పంచాయతీ అధికార యంత్రాంగం ఉంటుంది. వారినే పంచాయతీ ఉద్యోగులు అని పేర్కొంటారు. మరి పంచాయతీల్లో కీలక పాత్ర పోసే ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఆసక్తికర వివరాలు ఇలా ఉంటాయి. ఉద్యోగులు ఎంత మంది ఉంటారు? వారి గ్రేడ్లు ఏమిటి? వారి జీత భత్యాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.

Also Read: KTR Tour: కేటీఆర్‌ పర్యటనలో అపశ్రుతి.. తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి

పంచాయతీ వ్యవస్థను భారత రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా కొన్ని ఆర్టికల్స్‌ ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం నేరుగా పంచాయతీలకు నిధులు ఇస్తుంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పంచాయతీ వ్యవస్థల్లో కొంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం గ్రామ పంచాయతీలను తిరిగి వర్గీకరించి సిబ్బంది నమూనాను నిర్ణయించింది. ప్రస్తుత 7,244 క్లస్టర్ సిస్టమ్ రద్దు చేసి ఇప్పుడు ప్రతి 13,351 గ్రామ పంచాయతీ స్వతంత్ర యూనిట్‌గా ఉంటుంది

గ్రామ పంచాయతీలను నాలుగు గ్రేడ్లుగా వర్గీకరించారు
రర్బన్‌ పంచాయతీ 359
గ్రేడ్‌ 1 – 3082
గ్రేడ్‌ 2 – 3163
గ్రేడ్‌ 3– 6747

Also Read: Govt Employees Leaves: మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 12 సెలవులు పొడగింపు

359 గ్రేడ్‌ 1 పంచాయతీ కార్యదర్శుల పోస్టులను రర్బన్‌ పంచాయతీ అభివృద్ధి అధికారి (పీడీఓ)గా అప్‌గ్రేడ్ చేశారు. వీరికి జీతం రూ.45,830 నుంచి ప్రారంభమై రూ.1,30,580 వరకు పెరుగుతుంది.

పంచాయతీ సెక్రటరీ పోస్టులు 5 గ్రేడ్ల బదులుగా 3 గ్రేడ్లుగా విలీనం చేశారు.
గ్రేడ్‌ 1- రూ.44,570 నుంచి రూ.1,27,480
గ్రేడ్‌ 2 – రూ.32,670 నుంచి రూ.1,01,970
గ్రేడ్‌ ౩ - రూ.28,280 నుంచి రూ.89,720

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. డీఏ, పీఆర్‌సీ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం

జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ లేదా జేఏ బిల్లు కలెక్టర్‌ పోస్టు ఉంటుంది. ఆ పోస్టుకు రూ.25,220 నుంచి రూ.80,910 వరకు జీతం ఉంటుంది. జేఏలోని 359 పోస్టులు సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా పిలుస్తారు. వీరి జీతం రూ.34,580 నుంచి 1,07,210గా ఉంటుంది. సీనియర్‌ అసిస్టెంట్లను రర్బన్‌ పంచాయతీల్లో నియమిస్తారు.

పంచాయతీ ఉద్యోగులు ప్రతి పంచాయతీలో క్రింది సిబ్బంది విభాగాలు ఏర్పాటుచేశారు.
పారిశుద్ధ్య విభాగం
నీటి సరఫరా
ప్రణాళిక విభాగం
వీధిదీపాలు, విద్యుత్‌ సరఫరా
రెవెన్యూ విభాగం

