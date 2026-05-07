Operation Sindoor Anniversary: భారత సైనికులను బలిగొన్న ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్కు బుద్ధి చెప్పడానికి అర్ధరాత్రి భారత సైన్యం భారీ వ్యూహం రచించింది. ప్రపంచం మొత్తం నిద్రపోతున్న వేళ భారత సైనిక దళాలు ప్రత్యర్థిపై విరుచుకుపడ్డాయి. 7 మే 2025న ఆ రాత్రి శత్రు దేశానికి కాళరాత్రి.. మన దేశానికి శివరాత్రిగా మారింది. దేశ భద్రతకు సవాలు ఎదురైన సమయంలో సైన్యం సరిహద్దులో దాడులు చేసింది. ప్రత్యర్థి దేశానికి బుద్ధి చెప్పేందుకు విరుచుకుపడింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఒక పదం కాదు పాకిస్తాన్కు ఊపిరి ఆడకుండా చేసిన ఒక దెబ్బ.
ఆపరేషన్ సింధూర్ వార్షికోత్సవం
ఏడాది కిందట భారత సైన్యం చేపట్టిన సైనిక చర్యకు ఆపరేషన్ సింధూర్ అని నామకరణం చేశారు. సరిహద్దుకు అవతలి వైపున ఉన్న ఉగ్రవాదులనే కాకుండా.. ఉగ్రవాదానికి ఆశ్రయం ఇస్తున్న పాకిస్తానీ వ్యవస్థను కూడా కుదిపేసింది. అత్యంత కచ్చితమైన, పరిమితమైన సైనిక చర్య ద్వారా భారతదేశం పాకిస్తాన్లోని ఉగ్రవాదుల స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేసింది. దేశంలో ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపిస్తున్న ఉగ్రవాద స్థావరాలను కూల్చేసింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ దెబ్బ ఎలా ఉందంటే పాకిస్థాన్ ఇప్పటివరకు కోలుకోలేకపోయింది. జాతీయ భద్రతకు భంగం కలిగితే సరిహద్దుకు అవతలి వైపు నుంచి కూడా దెబ్బతీయవచ్చని భారత సైన్యం ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది.
ఆపరేషన్ సింధూర్ ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ను, దానికి మద్దతు పలుకుతున్న వారి స్థావరాలను కూడా ప్రపంచం ముందు బహిర్గతం చేసింది. భారత సైన్యం చేపట్టిన ఈ వ్యూహాత్మక చర్యతో ఉగ్రవాదులకు, పాకిస్తాన్కు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ. ఇది ఒక సైనిక చర్య మాత్రమే కాదు ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా భారతదేశం నూతన విధానానికి, మారిన వైఖరికి స్పష్టమైన సమాధానం.
మే 7వ తేదీ రాత్రి ఉదయం.. 1.05 గంటలకు
భారతదేశ సరిహద్దు వెంబడి మే 7వ తేదీ రాత్రి 1:05 గంటలకు అకస్మాత్తుగా ఆందోళన మొదలైంది. తెల్లవారేసరికి శత్రు దేశంలో అలజడి మొదలైంది. అంతటా నిశ్శబ్దం ఆవరించిన సమయంలో శత్రు స్థావరాలలో భారతదేశ సైన్యం ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఆ రాత్రి ప్రపంచమంతా గాఢ నిద్రలో ఉన్న సమయంలో భద్రతా దళాలు, సైన్యం మాత్రం శత్రు దేశానికి బుద్ధి చెప్పే పనిలో నిమగ్నమైంది. తెల్లవారుజామున 1:05 గంటలకు ఆపరేషన్ సింధూర్ ప్రారంభమైంది.
India’s resolute response calibrated and precise.
Committed to safeguarding sovereignty and its people.#JusticeServed
సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పేలుళ్ల శబ్దాలు ప్రతిధ్వనించాయి. శత్రువుకు అప్రమత్తమై ప్రతి దాడి చేసే సమయంలో కూడా భారత సైన్యం ఇవ్వలేదు. లక్ష్య నిర్ధారణ ఎంత కచ్చితంగా అంటే నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఉగ్రవాద స్థావరాలు నేలమట్టమయ్యాయి. ఆఖరి క్షణం వరకు ఎవరికీ తెలియకుండా ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ను అత్యంత రహస్యంగా జరిగింది. ఆ రాత్రి క్షిపణులు, ఆయుధాలు పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతంగా పనిచేశాయి. శత్రు దేశం ప్రతిస్పందించేలోపు మొత్తం శత్రుమూకల స్థావరాలు నేలమట్టమయ్యాయి.
శత్రు దేశానికి కాళరాత్రి
మే 7వ తేదీ రాత్రి ఒక తేదీ మాత్రమే కాదు దేశ భద్రతకు సవాలు ఎదురైతే ఎలా బదులిస్తామో స్పష్టంగా ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది. శత్రు దేశాలకు ఒక స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరిట జరిగిన దాడి పాకిస్తాన్ను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. యుద్ధం చేయకుండానే శత్రు దేశానికి తనదైన శైలిలో భారతదేశం బుద్ధి చెప్పింది. పహల్గామ్ దాడికి భారతదేశం ప్రతీకారం తీర్చుకుంది.
88 గంటల పాటు బీభత్సం
నిశీధిలో భారత క్షిపణులు పాకిస్తాన్ ఆకాశాన్ని చీల్చుకుంటూ వెళ్లి ఉగ్రవాదుల స్థావరాలను విధ్వంసం చేశాయి. ఈ దాడులతో ఉగ్రవాదానికి శాశ్వత సమాధి భారత సైన్యం చేసింది. ఆపరేషన్ సింధూర్తో భారతదేశ శౌర్యగాథ స్వర్ణాక్షరాలతో లిఖించవచ్చు. ఆపరేషన్ సింధూర్ 88 గంటల పాటు కొనసాగింది. ఇజ్రాయెల్, రష్యా దేశాలు నెలల తరబడి యుద్ధాలు చేసినా కూడా కలిగించలేని నష్టాన్ని భారతదేశం పాకిస్థాన్కు 88 గంటల్లో చేసి చూపించిది. పాకిస్తాన్, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని 9 కీలకమైన ఉగ్రవాద స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. జైష్-ఎ-మొహమ్మద్, లష్కర్-ఎ-తైబా ప్రధాన స్థావరాలు నేలమట్టమయ్యాయి. ఈ దాడిలో 100 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారని సమాచారం. పాకిస్థాన్లో కీలకమైన నూర్ ఖాన్, భోలారి వైమానిక స్థావరాలతో సహా 11 వైమానిక స్థావరాలు ధ్వంసమయ్యాయి.
కూలిన పాకిస్తానీ యుద్ధ విమానాలు
భారత దాడిలో కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లతో పాటు ఒక సీ30 హెర్క్యులస్ రవాణా విమానం, ఒక అత్యంత విలువైన అవాక్స్ (AWACS) విమానం ధ్వంసమయ్యాయి. పాకిస్తాన్ గొప్పగా చెప్పుకునే షాహీన్, బాబర్ క్షిపణులను తన సుదర్శన్ చక్రతో కూల్చేసింది. ఒకవైపు ఉగ్రవాద స్థావరాలు తగలబడిపోతే.. మరోవైపు పాకిస్తాన్ సైనిక వైమానిక స్థావరాలు నేలమట్టమయ్యాయి. మౌలానా మసూద్ అజార్ మదర్సాలో నాలుగు పేలుళ్లు జరిగాయి.
మే 7న భారత్ పాకిస్థాన్లోని తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో దాడులు
==> జైష్ ప్రధాన కార్యాలయం బహవల్పూర్లో ఉంది. లష్కర్ ప్రధాన కార్యాలయం మురిద్కేలో ఉంది.
==> సర్జల్లో జైష్ ప్రయోగ వేదిక
==> మెహమూనా జోయా, హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ శిక్షణా కేంద్రం
==> భిబర్లో లష్కర్ శిక్షణా శిబిరం
==> కోట్లిలోని జైష్ కేంద్రం
==> కోట్లిలోని హిజ్బుల్ శిక్షణా కేంద్రం
==> ముజఫరాబాద్లో లష్కరే శిబిరం, మర్కజ్
ఈ 7 ఉగ్రవాద స్థావరాల నుంచే భారతదేశంపై ఉగ్ర దాడులకు ప్రణాళికలు రచించారు. ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ ఇచ్చి ఆ స్థావరాల నుంచే ఉగ్రవాదులు భారతదేశంపై దాడి చేయడానికి వచ్చారని భారత సైన్యం గుర్తించింది. ఆపరేషన్ సింధూర్తో వాటిపై యుద్ధం చేసింది. పహల్గామ్ దాడికి ఇది ప్రతీకార చర్య. ఆపరేషన్ సిందూర్ ప్రభావంతో మసూద్ స్థావరం కూలిపోయింది. ఉగ్రవాదులు ఎక్కడ పుట్టారో అక్కడే మరణించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ మసూద్ కుటుంబాన్నే తుదముట్టించింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద స్థావరాలను నాశనం చేయడమే కాకుండా.. ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ను కూల్చేసింది.
In moments that test a nation, courage is not spoken, it is demonstrated. A year since #OperationSindoor, and India stands united in strength, resolve and it's commitment to protect the nation and its citizens.
భారత సైన్యం శౌర్య గాథ
ఆపరేషన్ సింధూర్లో హతమైన ఉగ్రవాదుల అంత్యక్రియల ఊరేగింపులు జరిగినప్పుడు పాకిస్తాన్ సైన్యం స్వయంగా పాల్గొని పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులకు ఎలా ఆశ్రయం కల్పిస్తుందో.. మద్దతు నిలుస్తుందో స్పష్టమైంది. ఆపరేషన్ సింధూర్ జరిగి ఏడాది పూర్తయినా దాని ప్రభావం మాత్రం ఇప్పటికీ పాకిస్థాన్పై ఉంది. భారత దెబ్బకు పాకిస్తాన్ సైన్యం ఇప్పటికీ తన వైమానిక స్థావరాలను బాగు చేసుకోలేకపోతున్నది. ఇది భారత సైన్యం శౌర్యగాథ. ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి ఎప్పుడు చెప్పుకున్నా భారత సైన్యం సాహసాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
