English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Pamda Awards 2026: పద్మవిభూషణ్‌, పద్మభూషణ్‌ అవార్డులు ఎవరెవరికి ఇచ్చారంటే..?

Pamda Awards 2026: పద్మవిభూషణ్‌, పద్మభూషణ్‌ అవార్డులు ఎవరెవరికి ఇచ్చారంటే..?

Know Who Get Padma Bhushan And Padma Vibhushan Awards: గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలైన పద్మ అవార్డులను ప్రకటించింది. పద్మవిభూషణ్‌, పద్మభూషణ్‌ అవార్డులు ఎవరెవరికి ప్రకటించారో తెలుసా? సామాజిక సేవలు, కళలు, వైద్యం తదితర రంగాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం అవార్డులు ఇచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 25, 2026, 08:26 PM IST

Trending Photos

Chahal Shefali Dating: విడాకులయ్యి ఏడాది కాలేదు..మరో అమ్మాయితో చాహల్ డేటింగ్..ప్రైవేట్ వీడియో వైరల్!
7
Yuzvendra Chahal
Chahal Shefali Dating: విడాకులయ్యి ఏడాది కాలేదు..మరో అమ్మాయితో చాహల్ డేటింగ్..ప్రైవేట్ వీడియో వైరల్!
Mouni Roy: ఇద్దరు ముసలొళ్లు నా ప్రైవేటు పార్ట్ మీద చెయ్యివేసి మరీ..!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన మౌనీ రాయ్..
6
Mouni Roy
Mouni Roy: ఇద్దరు ముసలొళ్లు నా ప్రైవేటు పార్ట్ మీద చెయ్యివేసి మరీ..!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన మౌనీ రాయ్..
Tirumala: సూర్యప్రభ వాహనంపై విహరించిన శ్రీవారు.. రథసప్తమిరోజు మలయప్పస్వామి అభయం..
7
Tirumala Rathasaptami
Tirumala: సూర్యప్రభ వాహనంపై విహరించిన శ్రీవారు.. రథసప్తమిరోజు మలయప్పస్వామి అభయం..
Daily Rasifal: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం డబుల్… జాగ్రత్త అవసరమైన రాశులు ఇవే!
5
Daily Rasifal Telugu
Daily Rasifal: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం డబుల్… జాగ్రత్త అవసరమైన రాశులు ఇవే!
Pamda Awards 2026: పద్మవిభూషణ్‌, పద్మభూషణ్‌ అవార్డులు ఎవరెవరికి ఇచ్చారంటే..?

Padma Awards 2026: భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన సంవత్సరంగా ప్రతియేటా జనవరి 26వ తేదీన గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా సమాజానికి విశేష సేవలు.. విశేషా ప్రతిభా పాటవాలు చాటిన వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ పురస్కారాలను ప్రకటించి వారిని గౌరవిస్తుంటుంది. ప్రతి ఏడాది మాదిరిగా ఈ ఏడాది కూడా గణతంత్ర దినోత్సవానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ అవార్డులను ప్రకటించింది. పద్మవిభూషణ్‌, పద్మభూషణ్‌తోపాటు పద్మశ్రీ అవార్డులను ప్రకటిస్తూ జాబితా విడుదల చేసింది. ప్రఖ్యాత వైద్యుడు డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడికి వైద్య విభాగంలో పద్మభూషణ్‌ దక్కగా.. ఇటీవల కన్నుమూసిన సినీనటుడు ధర్మేంద్రకు పద్మవిభూషణ్‌ ప్రకటించారు. మొత్తం ఐదుగురికి పద్మ విభూషణ్, 13 మందికి పద్మ భూషణ్ అవార్డులు ప్రకటించగా.. 113 మందికి పద్మశ్రీ పురస్కారాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Municipal Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికల ముందు బీజేపీకి భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి భారీ చేరికలు

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కళలు, సామాజిక సేవ, ప్రజా సంబంధాలు, శాస్త్ర-సాంకేతికం, వాణిజ్యం-పరిశ్రమలు, వైద్యం, సాహిత్యం- విద్య, క్రీడలు, సివిల్‌ సర్వీస్‌ రంగాలు తదితర కేటగిరీల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ పురస్కారాలను ప్రకటించింది. బాలీవుడ్‌లో దశాబ్దాల పాటు సినీ అభిమానులను అలరించిన సినీ నటుడు దివంగత ధర్మేంద్రకు కళల విభాగంలో ప్రభుత్వం పద్మవిభూషణ్‌ ప్రకటించింది. అతడికి మరణానంతరం పురస్కారం లభించింది. సామాజిక సేవలో కేటీ థామస్‌, కళల విభాగంలో ఎన్‌ రాజన్‌, సాహిత్యంలో పీ నారాయణన్‌, సామాజిక సేవలో వీఎస్‌ అచ్యుతానందన్‌కు పద్మ విభూషణ్‌ అవార్డులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

Also Read: Harish Rao: సింగరేణి కుంభకోణం సూత్రధారి రేవంత్ రెడ్డి.. అల్లుడు పాత్రధారి: హరీశ్‌ రావు 

మమ్ముట్టి, శిబూ సోరేన్‌కు..
దేశంలోనే రెండో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మభూషణ్‌ కేంద్ర ప్రభుత్వం 13 మందికి ప్రకటించింది. ప్రఖ్యాత వైద్యుడు డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడుని కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్‌ పురస్కారంతో సత్కరించింది. వైద్యం విభాగంలో అమెరికా తరఫున నోరీ దత్తాత్రేయుడుకు పద్మభూషణ్‌ ఇవ్వగా.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నుంచి ఎవరికీ పద్మవిభూషణ్‌, పద్మభూషణ్‌ అవార్డులు లభించలేదు. జార్ఖండ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి శిబూ సోరేన్‌కు ప్రజా వ్యవహారాల విభాగంలో పద్మభూషణ్‌ అవార్డు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఆయన జార్ఖండ్‌ ముక్తి మోర్చ (జేఎంఎం) వ్యవస్థాపకులు, ప్రస్తుత అక్కడి సీఎం హేమంత్‌ సోరెన్‌ తండ్రి. మరణానంతరం ఆయనకు ప్రభుత్వం పద్మ అవార్డుతో గౌరవించింది.

Also Read: Municipal Elections: మున్సిపల్‌ యుద్ధానికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సిద్ధం.. కీలక ప్రక్రియ పూర్తి

కళల విభాగంలో కేరళకు చెందిన ప్రముఖ సినీ నటుడు మమ్ముట్టికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్‌ ప్రకటించింది. అల్కా యాజ్ఞిక్‌, భగత్‌సింగ్‌ కోశ్యారీ, కల్లిపట్టి రామసామి పళనిస్వామి, పీయూష్‌ పాండే, ఎస్‌కేఎం మెయిలానందన్‌, శతావధాని ఆర్‌ గణేశ్‌, ఉదయ్‌ కొటక్‌, వీకే మల్హోత్రా, వెల్లప్పల్లి నటేశన్‌, విజయ్‌ అమృత్‌రాజ్‌లకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్‌ అవార్డుతో వారి సేవను గుర్తించింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Republic Day 2026New DelhiNarendra ModiNori DattatreyaDharmendra

Trending News