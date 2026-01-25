Pamda Awards 2026: పద్మవిభూషణ్‌, పద్మభూషణ్‌ అవార్డులు ఎవరెవరికి ఇచ్చారంటే..?

Padma Awards 2026: భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన సంవత్సరంగా ప్రతియేటా జనవరి 26వ తేదీన గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా సమాజానికి విశేష సేవలు.. విశేషా ప్రతిభా పాటవాలు చాటిన వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ పురస్కారాలను ప్రకటించి వారిని గౌరవిస్తుంటుంది. ప్రతి ఏడాది మాదిరిగా ఈ ఏడాది కూడా గణతంత్ర దినోత్సవానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ అవార్డులను ప్రకటించింది. పద్మవిభూషణ్, పద్మభూషణ్తోపాటు పద్మశ్రీ అవార్డులను ప్రకటిస్తూ జాబితా విడుదల చేసింది. ప్రఖ్యాత వైద్యుడు డాక్టర్ నోరి దత్తాత్రేయుడికి వైద్య విభాగంలో పద్మభూషణ్ దక్కగా.. ఇటీవల కన్నుమూసిన సినీనటుడు ధర్మేంద్రకు పద్మవిభూషణ్ ప్రకటించారు. మొత్తం ఐదుగురికి పద్మ విభూషణ్, 13 మందికి పద్మ భూషణ్ అవార్డులు ప్రకటించగా.. 113 మందికి పద్మశ్రీ పురస్కారాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కళలు, సామాజిక సేవ, ప్రజా సంబంధాలు, శాస్త్ర-సాంకేతికం, వాణిజ్యం-పరిశ్రమలు, వైద్యం, సాహిత్యం- విద్య, క్రీడలు, సివిల్ సర్వీస్ రంగాలు తదితర కేటగిరీల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ పురస్కారాలను ప్రకటించింది. బాలీవుడ్లో దశాబ్దాల పాటు సినీ అభిమానులను అలరించిన సినీ నటుడు దివంగత ధర్మేంద్రకు కళల విభాగంలో ప్రభుత్వం పద్మవిభూషణ్ ప్రకటించింది. అతడికి మరణానంతరం పురస్కారం లభించింది. సామాజిక సేవలో కేటీ థామస్, కళల విభాగంలో ఎన్ రాజన్, సాహిత్యంలో పీ నారాయణన్, సామాజిక సేవలో వీఎస్ అచ్యుతానందన్కు పద్మ విభూషణ్ అవార్డులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
మమ్ముట్టి, శిబూ సోరేన్కు..
దేశంలోనే రెండో అత్యున్నత పౌర పురస్కారం పద్మభూషణ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం 13 మందికి ప్రకటించింది. ప్రఖ్యాత వైద్యుడు డాక్టర్ నోరి దత్తాత్రేయుడుని కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ పురస్కారంతో సత్కరించింది. వైద్యం విభాగంలో అమెరికా తరఫున నోరీ దత్తాత్రేయుడుకు పద్మభూషణ్ ఇవ్వగా.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నుంచి ఎవరికీ పద్మవిభూషణ్, పద్మభూషణ్ అవార్డులు లభించలేదు. జార్ఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి శిబూ సోరేన్కు ప్రజా వ్యవహారాల విభాగంలో పద్మభూషణ్ అవార్డు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఆయన జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చ (జేఎంఎం) వ్యవస్థాపకులు, ప్రస్తుత అక్కడి సీఎం హేమంత్ సోరెన్ తండ్రి. మరణానంతరం ఆయనకు ప్రభుత్వం పద్మ అవార్డుతో గౌరవించింది.
కళల విభాగంలో కేరళకు చెందిన ప్రముఖ సినీ నటుడు మమ్ముట్టికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ ప్రకటించింది. అల్కా యాజ్ఞిక్, భగత్సింగ్ కోశ్యారీ, కల్లిపట్టి రామసామి పళనిస్వామి, పీయూష్ పాండే, ఎస్కేఎం మెయిలానందన్, శతావధాని ఆర్ గణేశ్, ఉదయ్ కొటక్, వీకే మల్హోత్రా, వెల్లప్పల్లి నటేశన్, విజయ్ అమృత్రాజ్లకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ అవార్డుతో వారి సేవను గుర్తించింది.
