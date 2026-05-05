TVK Success Secret: తమిళనాడులో టీవీకే విజయ్‌ సునామీ వెనుక ఒకే ఒక్కడు.. ఎవరాయన?

Know Who Is Behind TVK Vijay Sensation Victory In Tamil Nadu Elections 2026: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సంచలన విజయం సాధించిన టీవీకే పార్టీ విజయ్‌ అఖండ విజయం వెనుకాల ఒకరు ఉన్నారు. విజయ్‌కు వెన్నంటి ఉండి అన్ని సహకారాలు అందించి టీవీకే పార్టీ భారీ విజయాన్ని అందించాడు. ఆయనే కపిల్ సాహూ. ఆయన ఎవరో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 5, 2026, 06:09 PM IST

TVK Vijay Success: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దశాబ్దాల రాజకీయాలను టీవీకే విజయ్‌ ఒక మలుపు తిప్పారు. దశాబ్దాలుగా ఏలుతున్న ద్రవిడ పార్టీలను కాకుండా ఒక కొత్త పార్టీ అధికారం చేపట్టింది. సినీ నటుడిగా రాణిస్తున్న విజయ్‌ టీవీకే పేరిట పార్టీని స్థాపించి.. రెండేళ్లలోనే అధికారం చేపట్టేంత స్థాయికి ఎదిగారు. ఎగ్జిట్‌ పోల్‌ ఫలితాలను బ్రేక్‌ చేస్తూ విజయ్‌ సంచలన విజయం సాధించడం వెనుక ఓ వ్యూహకర్త ఉన్నారు. ఆయన విజయానికి రూట్‌మ్యాప్‌.. వ్యూహం రచించిన వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారు. ఆయన పేరే కపిల్‌ సాహూ. ఆయనెవరో తెలుసుకుందాం.

రాజకీయ వ్యూహకర్తల మరొకరు వచ్చి చేరారు అతడే కపిల్‌ సాహూ. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన రాజకీయ వ్యూహకర్త కపిల్ సాహూ తన విద్యాభ్యాసం అనంతరం కొంతకాలం ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌కు చెందిన ఐ ప్యాక్‌తో కలిసి పని చేశారు. అయితే రెండేళ్ల కిందట ఐ ప్యాక్ నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చారు. అనంతరం కొత్త టీమ్‌ను ఏర్పాటుచేసుకుని పలు పార్టీలకు పనిచేయడం ప్రారంభించారు. రెండేళ్ల కిందట ప్రారంభమైన టీవీకే పార్టీ విజయ్‌తో జతకట్టారు.

ఐప్యాక్‌తోపాటు నేటి టీవీకే పార్టీ వరకు కపిల్‌ సాహూ మొత్తం తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో పని చేశారు. ఐప్యాక్ వ్యూహాలు ప్రస్తుత రాజకీయ పార్టీలకు గెలుపును అందించలేకపోవడంతో కపిల్ సాహూ తన కోర్ టీంతో 12 మంది సభ్యులతో బయటకొచ్చి స్వంతంగా రాజకీయ పార్టీలకు వ్యూహకర్తగా సేవలు అందించడం ప్రారంభించారు. ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి రాజకీయ వ్యూహకర్తగా వ్యవహరించి గెలుపును అందించారు. అనంతరం తమిళనాడులో విజయ్ తమిళగ వెట్రి కజగం పార్టీకి తన టీంతో కలిసి రాజకీయ వ్యూహకర్తగా పనిచేశారు.

ఐప్యాక్‌ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్ టీవీకే పార్టీకి 2024లోనే పనిచేయడం ఆపేశారు. టీవీకే పార్టీ రాజకీయ వ్యూహకర్తగా ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ తప్పుకోవడంతో కపిల్ సాహూ ఆ బాధ్యతలు చేపట్టారు. టీవీకే పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపిక, అభ్యర్థుల బలాబలాలు, పార్టీ నిర్మాణం, విజయ్ ఎన్నికల ర్యాలీలు, వ్యూహ రచనలు, సర్వే, డేటా, డిజిటల్, మీడియా కమ్యూనికేషన్స్ వంటి అంశాల్లో తన బృందంతో కలిసి విజయ్ పార్టీకి సేవలందించారు.

విజయ్‌ చరిష్మా.. అభిమానంతోపాటు కపిల్‌ సాహూ రచించిన ప్రత్యేక వ్యూహంతో టీవీకే పార్టీ తమిళనాడు ఎన్నికల్లో సంచలన విజయం సాధించి అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఎంజీఆర్‌కు రికార్డును విజయ్‌ తిరగరాసి చరిత్ర సృష్టించాడు. 75 ఏళ్ల డీఎంకే, 52 ఏళ్ల అన్నాడీఎంకే వంటి రెండు ద్రవిడ పార్టీలను టీవీకే పార్టీ దెబ్బతీసింది. అతిపెద్ద ఓటు బ్యాంకు సొంతం చేసుకుని విజయ్‌ అధికారం చేపట్టబోతున్నాడు. గతంలో తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు పనిచేసిన కపిల్‌ సాహు ఆ అనుభవంతో విజయ్ పార్టీకి విశేష సేవలు అందించి భారీ గెలుపునకు దోహదం చేశాడు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

