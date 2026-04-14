Kolkata Doctor Latest News: పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని కోల్కతాలో ఒక వైద్యుడు తన పేషంట్స్ కోసం ప్రకటించిన వినూత్న డిస్కౌంట్ స్కీం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. సాధారణంగా ఆసుపత్రిలో పండగ ఆఫర్లతో పాటు హెల్త్ క్యాంపు ల సమయంలో రాయితీలు చూడడం సర్వసాధారణం.. కానీ ఈయన మాత్రం తన రాజకీయ అభిమానాన్ని, భక్తిని కలిపి సరికొత్త నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. తన వద్దకు వచ్చే పేషెంట్లు జైశ్రీరామ్ అని పలికితే చాలు.. కన్సల్టేషన్ ఫీజులో ఏకంగా రూ.500 తగ్గిస్తామని ప్రకటించి అందర్నీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేశారు..
కోల్కతాకు చెందిన వైద్యుడు డాక్టర్ పీకే హిజ్రా ఈ సరికొత్త ఆఫర్ ను ప్రకటించారు. నగరంలోని పేరు ఉన్న కార్డియాలజిస్ట్లలో ఒకరైన ఆయన.. గత కొంతకాలంగా తన ఫీజు విషయంలో మార్పులు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఒకప్పుడు తన కన్సల్టేషన్ కోసం దాదాపు రూ 2 వేల రూపాయలు వసూలు చేసేవారని.. అయితే, ఎన్నికల వాతావరణ నేపథ్యంలో దానిని రూ 1500 తగ్గించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇప్పుడు ఆ ఫీజును మరింత సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో జైశ్రీరామ్ డిస్కౌంట్ తెరపైకి తెచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
డాక్టర్ హిజ్రా తన నిర్ణయం పై స్పందిస్తూ కొన్ని ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు.. తాను భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధాంతాలకు ఆకర్షితుడయ్యాడని.. ఆ పార్టీకి తన వంతు సపోర్టు తెలపడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని స్పష్టం చేశారు. ఫీజు తగ్గడం వల్ల పేద రోగులకు మేలు జరుగుతుందని.. అదే సమయంలో ఆధ్యాత్మిక భావనను పెంపొందించవచ్చని ఆయన పడ్డారు. కేవలం నినాదం పలికినంత మాత్రాన రూ.500 తగ్గించడం ద్వారా మధ్యతరగతి ప్రజలకు పెద్ద ఊరట లభిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు..
ఈ వార్త బయటకు వచ్చినప్పటికీ నుంచి బెంగాల్ రాజకీయాల్లో చర్చలు మొదలయ్యాయి. ఒక వర్గం ప్రజలు డాక్టర్ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తుంటే.. మరికొందరు వైద్య సేవలను రాజకీయాలతో ముడి పెట్టడం సరికాదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.. ఏది ఏమైనా ఒక వైద్యుడు బహిరంగంగా తన రాజకీయ పక్షపాతాన్ని ఇలా డిస్కౌంట్ రూపంలో ప్రకటించడం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీ అంశానికి దారితీస్తోంది. ప్రస్తుతం కోల్కతా వీధుల్లో డాక్టర్ హిజ్రా క్లినిక్ ముందు రోగుల రద్దీ పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. జై శ్రీరామ్ అంటే కేవలం రూ.1000 కే స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ సలహాలు లభించడంతో చాలామంది ఈ క్లినిక్ వెళ్లేందుకు ఎంతగానో ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సమాచారం.
