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హోటల్‌లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. చిన్నారితో సహా 9 మంది సజీవదహనం.. అర్ధరాత్రి ఏం జరిగిందంటే?

కోల్‌కతలోని ఫ్రీ స్కూల్ స్ట్రీట్‌లో ఉన్న ఒక హోటల్‌లో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. హోటల్‌లో మంటలు చెలరేగడంతో అర్ధరాత్రి ఒక చిన్న పాపతో సహా తొమ్మిది మంది మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడగా, వారిని చికిత్స నిమిత్తం తరలించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 19, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:33 AM IST
హోటల్‌లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. చిన్నారితో సహా 9 మంది సజీవదహనం.. అర్ధరాత్రి ఏం జరిగిందంటే?
Image Credit: Kolkata Hotel Fire: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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