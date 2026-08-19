Kolkata Hotel Fire: హోటల్లో నిబంధనలను పాటించకపోవడం , వరుసగా భద్రతా నియమాలను అతిక్రమించడమే ఈ ప్రాణ నష్టానికి కారణమవుతోంది. బుధవారం తెల్లవారుజామున కోల్కతలోని ఒక హోటల్లో అగ్ని ప్రమాదం ఒక్కసారిగా సంభవించడంతో, చిన్న పాపతో కలిపి తొమ్మిది మంది సజీవ దహనమయ్యారు. ఈ ఘటనలో మరో ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కోల్కతలోని మీర్జా గలీఫ్ వీధిలో ఈ దారుణం జరిగింది. అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో మంటలు వ్యాపించడంతో, అందరూ గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు. అగ్ని ప్రమాదం వేగంగా తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఈ ఘటనలో అక్కడికక్కడే 9 మంది మరణించారు. బాధితులలో చాలామంది బంగ్లాదేశ్ నుండి వైద్య చికిత్స కోసం భారత్కు వచ్చినవారే ఉన్నారు. అగ్ని ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందగానే, పోలీసులు, అగ్నిమాపక దళం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. ప్రస్తుతం అధికారులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు
కోల్కతలోని మీర్జా గలీభ్ వీధిలో తెల్లవారుజామున జరిగిన భారీ అగ్ని ప్రమాదంలో మంటలను అదుపు చేయడానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. మొత్తం నాలుగు ఫైర్ ఇంజన్ల సహాయంతో వారు మంటలను అదుపు చేయడానికి తీవ్ర ప్రయత్నం చేయగా, చివరికి మంటలు తగ్గిపోయాయి. అయితే, ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆ భవనంలో ఎంతమంది ఉన్నారనే దానిపై ఇంకా స్పష్టమైన సమాచారం లభించలేదు. ఈ ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన భవనానికి సమీపంలోనే అగ్నిమాపక శాఖ కార్యాలయం ఉండటంతో, సమాచారం అందిన వెంటనే సిబ్బంది చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు, ఇతర అధికారులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు చేయకూడని పనులు..
అగ్ని ప్రమాదం అనేది అకస్మాత్తుగా జరుగుతుంది. అటువంటి సమయంలో ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలపై నీళ్లు చల్లకూడదు. అలాగే, అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు లిఫ్టులు లేదా ఎలివేటర్లను వాడకూడదు. కేవలం మెట్ల ద్వారా మాత్రమే బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించాలి.
ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ను చూసుకుని బయటపడటానికి ప్రయత్నించండి. ఈ సమయంలో పొరపాటున కూడా పై అంతస్తులకు వెళ్లకండి, నేరుగా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ద్వారా బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే మంటల నుండి వచ్చే పొగ పైకి వ్యాపిస్తుంది, దీనివల్ల ఊపిరాడక చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కొందరు అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే కిటికీలు లేదా తలుపులు తెరుస్తారు. దీనివల్ల బయట నుండి వచ్చే గాలి మంటలకు ఆక్సిజన్ను అందించి, మంటల తీవ్రతను మరింత పెంచుతుంది.
VIDEO | West Bengal: At least nine killed, six injured in massive fire at a hotel in Kolkata; visuals from the spot, further details awaited.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p)#Kolkata #Fire pic.twitter.com/7IQLA1pdI4
— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026
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