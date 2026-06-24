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Kolkata: కోల్‌కతాలో ఘోర ప్రమాదం.. నిర్మాణంలో ఉన్న గిడ్డంగి కూలి ఐదుగురు మృతి! శిథిలాల కింద 50 మందికి పైగా!

Under Construction Warehouse Collapsed In Kolkata: కోల్‌కతలో ఒక ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నిర్మాణంలో ఉన్న గిడ్డంగి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోవడంతో ఐదుగురు మరణించారు. ఈ ప్రమాదం ఈరోజు బుధవారం మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల సమయంలో జరిగింది. అయితే శిథిలాల కింద మరో 55 మంది చిక్కుకున్నారని సమాచారం. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 24, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:33 PM IST
Kolkata: కోల్‌కతాలో ఘోర ప్రమాదం.. నిర్మాణంలో ఉన్న గిడ్డంగి కూలి ఐదుగురు మృతి! శిథిలాల కింద 50 మందికి పైగా!
Image Credit: Under Construction Warehouse Collapsed In Kolkata: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నిర్మాణంలో ఉన్న గిడ్డంగి కూలి ఐదుగురు మృతి! శిథిలాల కింద 50 మందికి పైగా!
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