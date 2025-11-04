Bilaspur Train Accident Video: మరో ఘోరం.. ఛత్తీస్ గఢ్ లో ఢీకొన్న రెండు రైళ్లు.. పలువురు దుర్మరణం... వీడియో...

Korba passenger and goods train accident near Bilaspur: దేశంలో ఘోర ప్రమాదాలు జరుగుతునే ఉన్నాయి. ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాల టెర్రర్ తో ప్రజలు టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు. రోడ్లంతా నెత్తురోడుతున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు ఇప్పుడు ఘోర రైలు ప్రమాదం సంభవించింది. ఛత్తీస్ గఢ్ లోని బిలాస్ పూర్ లో ఏకంగా రెండు రైళ్లు ఎదురెదురుగా వచ్చి బలంగా ఢీకొన్నాయి. ముఖ్యంగా బిలాస్ పూర్ సమీపంలో జైరామ్ నగర్ స్టేషన్ దగ్గర ప్యాసింజర్ రైలు, గూడ్స్ రైళ్లు రెండు ఢీకొన్నాయి. దీంతో ఒకదాని మీద మరోకటి ఎక్కేశాయి.
Chhattisgarh BREAKING
Bilaspur में Train Accident
पैसेंजर और मालगाड़ी की आमने-सामने टक्कर
राहत-बचाव कार्य में जुटी टीमें
इलाके में भारी भीड़
6 लोगों की मौत की खबर #ChhattisgarhNews #Bilaspur #TrainAccident pic.twitter.com/LinrY3tez3
— Labhesh Ghosh (Bhilai Times) (@labheshghosh) November 4, 2025
ఈ ఘటనలో రెండు రైళ్లు కూడా తుక్కు తుక్కు అయ్యాయి. ఈ ఘటనలో అనేక మంది దుర్మరణం చెందారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఆరుగురు చనిపోయినట్లు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
చనిపోయిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుందని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. స్థానికులు అందించిన సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఘటనపై వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. రైల్వే అధికారులు సహయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడ్డవారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు అధికారులు తరలిస్తున్నారు.
