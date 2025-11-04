English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bilaspur Train Accident Video: మరో ఘోరం.. ఛత్తీస్ గఢ్ లో ఢీకొన్న రెండు రైళ్లు.. పలువురు దుర్మరణం... వీడియో...

Bilaspur Train Accident Video: మరో ఘోరం.. ఛత్తీస్ గఢ్ లో ఢీకొన్న రెండు రైళ్లు.. పలువురు దుర్మరణం... వీడియో...

Two Trains collide near Bilaspur: ప్యాసింజర్, గూడ్స్ రైళ్లు ఎదురెదురుగా బలంగా ఢీకొనడంతో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. దీనిలో అనేక మంది చనిపోయినట్లు సమాచారం. అధికారులు ఘటన స్థలంకు చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 4, 2025, 05:33 PM IST
  • బిలాస్ పూర్ లో ఢీకొన్న రెండు రైళ్లు..
  • రంగంలొకి దిగిన అధికారులు..

Bilaspur Train Accident Video: మరో ఘోరం.. ఛత్తీస్ గఢ్ లో ఢీకొన్న రెండు రైళ్లు.. పలువురు దుర్మరణం... వీడియో...

Korba passenger and goods train accident near Bilaspur: దేశంలో ఘోర ప్రమాదాలు జరుగుతునే ఉన్నాయి. ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాల టెర్రర్ తో ప్రజలు టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు. రోడ్లంతా  నెత్తురోడుతున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు ఇప్పుడు ఘోర రైలు ప్రమాదం సంభవించింది.  ఛత్తీస్ గఢ్ లోని బిలాస్ పూర్ లో ఏకంగా రెండు రైళ్లు ఎదురెదురుగా వచ్చి బలంగా ఢీకొన్నాయి. ముఖ్యంగా బిలాస్ పూర్ సమీపంలో జైరామ్ నగర్ స్టేషన్ దగ్గర ప్యాసింజర్ రైలు, గూడ్స్ రైళ్లు రెండు ఢీకొన్నాయి. దీంతో  ఒకదాని మీద మరోకటి ఎక్కేశాయి.

ఈ ఘటనలో రెండు రైళ్లు కూడా  తుక్కు తుక్కు అయ్యాయి. ఈ ఘటనలో అనేక మంది దుర్మరణం చెందారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఆరుగురు చనిపోయినట్లు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. 

Read more: Vikarabad bus Accident Video: వికారాబాద్‌లో మరో ఘోరం.. సిమెంట్‌లారీని ఢీకొన్న ఆర్టీసి బస్సు.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు.. షాకింగ్ వీడియో..

చనిపోయిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుందని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. స్థానికులు అందించిన సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఘటనపై వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. రైల్వే అధికారులు సహయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడ్డవారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు అధికారులు తరలిస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bilaspur train accidentChhattisgarhTwo trains collide near chattisgarhchattisgarh train accident

