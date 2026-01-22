Korean Tourist Molested In Bengaluru Airport: 'అతిథిదేవోభవ' అంటారు.. అంటే భారత్ వచ్చే టూరిస్టులను అతిథిలా గౌరవించాలని మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నోసార్లు నొక్కి చెప్పింది. భారతీయులుగా అదే మనం పాటించాలి కూడా. కానీ మన దేశంలో కొందరు చేస్తున్న కక్కుర్తి పనులకు మాయని మచ్చలా మారిపోతుంది. అతిథులుగా వస్తున్న ఎందరో యువతులను వేధిస్తున్నారు. ఇదివరకే ఎన్నో ఘటనలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీని సోషల్ మీడియా వేదికగా వారు తమ దేశానికి వెళ్లిన తర్వాత పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అలాంటి ఘటనే తాజాగా మరోటి జరిగింది. కొరియాకు చెందిన కిమ్ సంగ్ యూంగ్ (Kim Sung Kyung) 32 ఏళ్ల ఈ మహిళ బెంగళూరు కెంపే గౌడ ఎయిర్పోర్టులో ఇలాంటి చేదు అనుభవమే ఎదురయింది. చెకింగ్ పేరిట ఎయిర్పోర్ట్ స్టాఫ్ ఆమెను లైంగికంగా వేధించాడు.
కిమ్ సుంగ్ అనే కొరియన్ యువతి ఇటీవల ఓ మీడియా సంస్థతో మాట్లాడుతూ తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని పంచుకుంది. ఈ నెల 19వ తేదీ ఆమెకు ఈ దారుణ ఘటన ఎదురైంది. కిమ్ బెంగళూరులోని తన స్నేహితురాలి వద్దకు వచ్చి తిరిగి వెళుతున్న సమయంలో ఆమె కొరియన్ ఇమిగ్రేషన్ కూడా పూర్తి చేసుకుంది. అప్పుడే ఎయిర్పోర్టుకు చెందిన స్టాఫ్ అఫాన్ అహ్మద్ అనే వ్యక్తి వచ్చి ఆమె బ్యాగ్ చెక్ చేయాలి అంటూ నమ్మబలికాడు. అయితే కౌంటర్ చెక్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. దీంతో ఫ్లైట్ కూడా మిస్ అవుతుందని, పర్సనల్ చెక్ చేస్తానని ఆమెని మోసం చేసి వాష్ రూమ్ వైపుగా తీసుకెళ్లాడు.
అక్కడ అహ్మద్ ఆమె చెస్ట్, ప్రైవేట్ పార్టులను పదేపదే తాకుతూ చెకింగ్ పేరుట లైంగికంగా వేధించాడు. ఒక్కసారి కాదు, పలుమార్లు అలాగా చెకింగ్ చేస్తూ రాక్షాసానందం పొందాడు. చివరగా ఆమెను వెనుక వైపుగా తిరగమని చెప్పి బలవంతంగా గట్టిగా హగ్ చేసుకున్నాడు. దీంతో సదరు మహిళ అతడిని తోసేసే ప్రయత్నించగా ఓకే.. థాంక్యూ అంటూ గబగబా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ కొరియన్ యువతి వెంటనే ఎయిర్పోర్ట్ సెక్యూరిటీకి కంప్లైంట్ చేసింది. ఆమెకు జరిగిన షాకింగ్ ఘటనను అధికారులకు తెలిపింది. ఇక ఆ సదరు అధికారులు వెంటనే అహ్మద్ను స్థానికంగా ఉండే పోలీసులకు అప్పగించారు.
పోలీసుల ప్రకారం కెంపే గౌడ అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టులో పనిచేస్తున్నాడు మహమ్మద్ అఫాన్ అహ్మద్. 25 ఏళ్ల ఈ నిందితుడు గ్రౌండ్ హ్యాండిలింగ్ స్టాఫ్ మెంబెర్ గా ఎయిర్ ఇండియా SATSకి పని చేస్తున్నాడు. అయితే సాధారణంగా ఏ ప్రయాణీకులను అయినా ఫిజికల్ గా చెక్ చేసే అధికారం ఏ ఎయిర్ పోర్ట్ స్టాఫ్ కు ఉండదు . అయితే కొరియన్ మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ను కూడా చెక్ చేశారు. ఇక దృశ్యాలను చూసి వెంటనే అతని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. అహ్మద్ పై సెక్షన్ 75 BNS కింద కేసు ఫైల్ చేశారు. అతని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పరప్పా అగ్రహారా జైలుకి తరలించారు.
