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Krait In Girl Hostel: గర్ల్స్ హాస్టల్ గదిలో విషాదం.. పడుకున్న నలుగురు విద్యార్థుల్ని కాటేసిన పాము..ఒకరు మృతి!

Krait In Jharkhand Girl Hostel: జార్ఖండ్‌లోని లోహర్‌దగా జిల్లాలో ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాల హాస్టల్ గదిలో ఊహించని ప్రమాదం జరిగింది. నిద్రిస్తున్న నలుగురు విద్యార్థినులను కట్లపాము కాటువేయడంతో అందులో ఓ బాలిక మృతిచెందగా.. మిగిలిన వారు ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 09, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:52 PM IST
Krait In Girl Hostel: గర్ల్స్ హాస్టల్ గదిలో విషాదం.. పడుకున్న నలుగురు విద్యార్థుల్ని కాటేసిన పాము..ఒకరు మృతి!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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