/Krait In Girl Hostel: గర్ల్స్ హాస్టల్ గదిలో విషాదం.. పడుకున్న నలుగురు విద్యార్థుల్ని కాటేసిన పాము..ఒకరు మృతి!

Krait In Jharkhand Girl Hostel: జార్ఖండ్లోని లోహర్దగా జిల్లాలో ఉన్న ఒక రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల బాలికల హాస్టల్లో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. వసతి గృహంలో రాత్రి నిద్రిస్తున్న విద్యార్థినుల గదిలోకి విషపూరితమైన కట్లపాము (krait) ప్రవేశించింది. నిద్రిస్తున్న అమ్మాయిల్లో నలుగురిని ఈ పాము కాటేసింది. అందులో 12 ఏళ్ల బాలిక మృతి చెందగా.. మరో ముగ్గురు ఆస్పత్రి పాలయ్యారు. అయితే ఆ గదిలోకి పాము ఎలా వచ్చిందనే దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఏం జరిగిందంటే?
జార్ఖండ్లోని లోహర్దగా జిల్లాలో ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాల గర్ల్స్ హాస్టల్లో ఈ ఘోరం జరిగింది. రాత్రి పూట విద్యార్థినులు నిద్రిస్తున్న వేళ అనుకోకుండా కట్లపాము గదిలోకి ప్రవేశించినట్లు సహా విద్యార్థినులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ ప్రమాదంలో 12 ఏళ్ల బాలిక మృతిచెందగా.. మరో ముగ్గురు ఆస్పత్రిలో చేరారని పోలీసులు గురువారం వెల్లడించారు.
ఈ ఘటన మంగళవారం రాత్రి కురు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రోచో మహువాటోలిలో ఉన్న 'సన్వాసిర హైయర్ సెకండరీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్'లో జరిగింది. "పాము నలుగురు విద్యార్థినులను కాటేసింది, వారిలో ఒకరు మరణించారు. ఇద్దరు విద్యార్థినులు లోహర్దగా సదర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా, మరొకరిని రాంచీలోని రిమ్స్ (RIMS)కు తరలించారు" అని కురు పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జ్ అజిత్ కుమార్ తెలిపారు.
మంగళవారం రాత్రి భోజనం తర్వాత విద్యార్థినులు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోని తమ హాస్టల్ గదికి వెళ్లారని పాఠశాల ప్రతినిధి ఒకరు చెప్పారు. "ఏడుగురు విద్యార్థినులు నిద్రిస్తున్న గదిలోకి 'క్రైట్' (కట్లపాము) పాము ప్రవేశించి, వారిలో ఒకరిని కాటేసింది. ఆమె కేకలు వేయడంతో మిగిలిన వారు నిద్రలేచారు, కానీ అప్పటికే అది మరో ముగ్గురిని కాటేసింది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మరణించిన బాలికను స్నేహ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అలౌడి నవటోలికి చెందిన వర్ష ఒరాన్గా గుర్తించారు. పాము హాస్టల్ గదిలోకి ఎలా వచ్చిందనే విషయం ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదని పాఠశాల అధికారి తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook