KS Latha Kumari Video: నిప్పుల మీద నడిచిన లేడీ ఐఏఎస్.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Ks latha kumari ias officer of hassan Karnataka walks on fire video: దేశంలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కార్తీకమాసం శోభ కన్పిస్తుంది. ఆలయాలన్ని కూడా భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కర్ణాటకలో ఒక ఐఏఎస్ అధికారిణి వినూత్నంగా తన భక్తిని చాటుకున్నారు. హసన్ జిల్లా డిప్యూటీ కమిషనర్ (డీసీ) కేఎస్ లతా కుమారి, ప్రసిద్ధ హసనాంబ ఆలయంలో జరిగిన అగ్నిగుండం (కెండోత్సవం) కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో అమ్మవారిపై భక్తితో.. నిప్పులపై నడిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
Hasanamba Temple | ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡ ಹಾಯ್ದ ಡಿ.ಸಿ ಲತಾಕುಮಾರಿ | Hasan | Sanjevani News
.
.
.
.#hasanambatemple #hasan #hasandclathakumari #dclathakumari #ಹಾಸನ #ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಕೆಂಡೋತ್ಸವ #SiddeshwaraKendotsava #ಹಾಸನಾಂಬೆದೇವಾಲಯ pic.twitter.com/3kVW8LFQaL
— Sanjevani News (@sanjevaniNews) October 23, 2025
హసనాంబ ఆలయ వార్షికోత్సవాలు బుధవారం రాత్రితో ముగిశాయి. ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా, సంప్రదాయబద్ధంగా 'కెండోత్సవం' నిర్వహించారు. ఏడాది పాటు ఆలయ గర్భగుడిని మూసివేసే ముందు ఈ క్రతువును నిర్వహిస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీ లతా కుమారి స్వయంగా పాల్గొని, కణకణలాడే నిప్పులపై చెప్పులు లేకుండా నడిచారు. భక్తులు పవిత్ర కలశాలు పట్టుకుని నిప్పుల గుండంపై నుంచి నడుస్తుండటం చూసి, తనకు కూడా భక్తి కల్గి ఆ పారవశ్యంతో అగ్నిలో నడిచానని అన్నారు.
చారిత్రక హసనాంబ అమ్మవారి జాతరకు కర్ణాటక వ్యాప్తంగా భక్తులు భారీగా తరలి వస్తారు. సిని, రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా ఆలయంకు వచ్చి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
ఏడాది పాటు మూసి ఉంచే గర్భగుడిలో పెట్టిన నైవేద్యాలు, పువ్వులు మరుసటి ఏడాది తలుపులు తెరిచే వరకు తాజాగా ఉంటాయని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. అదే విధంగా, గర్భగుడిలోని దీపం కూడా ఏడాది పొడవునా ఆలయంలో వెలుగుతూనే ఉంటుందని పండితులు వెల్లడించారు.
