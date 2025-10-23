English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • KS Latha Kumari Video: నిప్పుల మీద నడిచిన లేడీ ఐఏఎస్.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?.. వీడియో వైరల్..

ks latha kumari fire walking in hasanamba temple: హసనాంబ ఆలయ వార్షికోత్సవాలు భాగంగా సంప్రదాయబద్ధంగా 'కెండోత్సవం' నిర్వహించారు. ఏడాది పాటు ఆలయ గర్భగుడిని మూసివేసే ముందు ఈ క్రతువును జరపడం ఆనవాయతీ.ఈ నేపథ్యంలో లేడీ ఐఏఎస్ లతాకుమారీ నిప్పుల గుండం  మీద నడిచారు.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 23, 2025, 07:20 PM IST
  • ఘనంగా అమ్మవారి ఉత్సవాలు..
  • నిప్పుల మీద నడిచిన అధికారిణి..

Ks latha kumari ias officer of hassan Karnataka walks on fire video: దేశంలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కార్తీకమాసం శోభ కన్పిస్తుంది. ఆలయాలన్ని కూడా భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కర్ణాటకలో ఒక ఐఏఎస్ అధికారిణి వినూత్నంగా తన భక్తిని చాటుకున్నారు.  హసన్ జిల్లా డిప్యూటీ కమిషనర్ (డీసీ) కేఎస్ లతా కుమారి, ప్రసిద్ధ హసనాంబ ఆలయంలో జరిగిన అగ్నిగుండం (కెండోత్సవం) కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో అమ్మవారిపై భక్తితో.. నిప్పులపై నడిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. 

హసనాంబ ఆలయ వార్షికోత్సవాలు బుధవారం రాత్రితో ముగిశాయి. ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా,  సంప్రదాయబద్ధంగా 'కెండోత్సవం' నిర్వహించారు. ఏడాది పాటు ఆలయ గర్భగుడిని మూసివేసే ముందు ఈ క్రతువును నిర్వహిస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీ లతా కుమారి స్వయంగా పాల్గొని, కణకణలాడే నిప్పులపై చెప్పులు లేకుండా నడిచారు. భక్తులు పవిత్ర కలశాలు పట్టుకుని నిప్పుల గుండంపై నుంచి నడుస్తుండటం చూసి, తనకు కూడా భక్తి కల్గి ఆ పారవశ్యంతో అగ్నిలో నడిచానని అన్నారు.

చారిత్రక హసనాంబ అమ్మవారి జాతరకు కర్ణాటక వ్యాప్తంగా భక్తులు భారీగా తరలి వస్తారు.  సిని, రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా ఆలయంకు వచ్చి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.

ఏడాది పాటు మూసి ఉంచే గర్భగుడిలో పెట్టిన నైవేద్యాలు, పువ్వులు మరుసటి ఏడాది తలుపులు తెరిచే వరకు తాజాగా ఉంటాయని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. అదే విధంగా, గర్భగుడిలోని దీపం కూడా ఏడాది పొడవునా ఆలయంలో వెలుగుతూనే ఉంటుందని పండితులు వెల్లడించారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KarnatakaKs Latha kumariHasanamba templeLady ias officerks latha kumari fire walking

