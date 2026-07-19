KSRTC Bus Fight Video: కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన ఆర్టీసీ బస్సులో మహిళల కొట్లాట జరిగింది. బేలూరు నుండి హాసన్కు వెళ్తున్న ఒక KSRTC (కర్ణాటక ఆర్టీసీ) బస్సులో ఊహించని ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక చిన్న విషయానికి మొదలైన మాటల యుద్ధం, చూస్తూనే శారీరక ఘర్షణకు దారితీయడంతో తోటి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఒక మహిళా కండక్టర్, ప్రయాణికురాలు రోడ్డుపై అన్నట్టుగా బస్సులోనే కొట్టుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అసలేం జరిగింది?
బేలూరు డిపోకు చెందిన KA-13 F 2353 నంబర్ గల KSRTC బస్సు సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో ప్రయాణికులతో హాసన్కు బయలుదేరింది. ప్రయాణం సాగుతుండగా, బస్సులోని లేడీ కండక్టర్కు, ఒక మహిళా ప్రయాణికురాలికి మధ్య ఏదో విషయంలో తీవ్ర వాగ్వాదం మొదలైంది.
ఇద్దరి మధ్య మాట మాట పెరగడంతో ఇద్దరూ సహనం కోల్పోయి ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు. సదరు లేడీ కండక్టరే తనపై మొదట దాడికి దిగిందని ప్రయాణికురాలు ఆరోపిస్తుండగా, బస్సులో ఉన్న మిగతా ప్యాసింజర్లు కొందరు జోక్యం చేసుకుని ఇద్దరినీ విడదీయాల్సి వచ్చింది.
Public Transport or Battleground? Fight Erupts Between Woman Conductor and Passenger
A heated argument between a woman conductor and a woman passenger on a KSRTC bus travelling from Belur to Hassan escalated into a physical altercation on Saturday evening.The incident took place… pic.twitter.com/LarOphAVdh
— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) July 19, 2026
ఇంకా తెలియని అసలు కారణం..
బస్సులో జరిగిన ఈ హైడ్రామాకు గల అసలు కారణం (చిల్లర గొడవ లేదా సీటు వివాదం అనేది) ఇంకా అధికారికంగా నిర్ధారణ కాలేదు. ఈ ఘటనపై స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారా లేదా అనే దానిపై ప్రస్తుతానికి స్పష్టత లేదు.
ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ అధికారులు ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలను సేకరిస్తున్నారు. బస్సులోని తోటి ప్రయాణికులను విచారించి తదుపరి చర్యలు తీసుకోనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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