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KSRTC Bus Fight: ఆర్టీసీ బస్సులో జుట్టు పట్టుకొని పొట్టుపొట్టు కొట్టుకున్నారు..మహిళా ప్యాసింజర్‌ను చితక్కొట్టిన కండక్టర్!

KSRTC Bus Fight Video: తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పక్కనే ఉన్న కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం సదుపాయం వచ్చిన తర్వాత ఆర్టీసీ బస్సుల్లో కొట్లాట ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. అలాంటి వీడియోలు నిత్యం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా.. తాజాగా ఓ మహిళతో బస్సు కండెక్టర్ కొట్లాడ వీడియో బయటకు వచ్చింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 19, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:29 PM IST
KSRTC Bus Fight: ఆర్టీసీ బస్సులో జుట్టు పట్టుకొని పొట్టుపొట్టు కొట్టుకున్నారు..మహిళా ప్యాసింజర్‌ను చితక్కొట్టిన కండక్టర్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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