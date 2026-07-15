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కేంద్ర మంత్రికి కేటీఆర్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విజ్ఞప్తి.. ఆదిలాబాద్ సీసీఐని వెంటనే తెరిపించాలి

KT Rama Rao And BRS Party Team Request To Union Minister Kumara Swamy On Adilabad CCI Factory: ఆదిలాబాద్ సీసీఐని వెంటనే తెరిపించాలని.. కేంద్ర భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిని బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ బృందం విజ్ఞప్తి చేసింది. సీసీఐ తెరిపించేదాకా బీఆర్‌ఎస్ పోరాటం కొనసాగుతుందని ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రికి కీలక విజ్ఞప్తులు గులాబీ పార్టీ చేసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 15, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:47 PM IST
కేంద్ర మంత్రికి కేటీఆర్‌, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విజ్ఞప్తి.. ఆదిలాబాద్ సీసీఐని వెంటనే తెరిపించాలి
Image Credit: BRS Party Team

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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