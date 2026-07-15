Adilabad CCI Factory: ఆదిలాబాద్ ప్రాంతానికి ఊపిరి పోసే సీసీఐ పరిశ్రమను పునరుద్ధరణ చేయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. సీసీఐ తెరిపించేదాకా బీఆర్ఎస్ పోరాటం కొనసాగుతుందని ప్రకటించింది. ఆదిలాబాద్ సీసీఐకి కేంద్రం సానుకూలంగా ఉన్నదని మంత్రి చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పదేళ్లుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేక సందర్భాల్లో చేసిన ఒత్తిడి ఫలితంగా సీసీఐ ఆదిలాబాద్ పునరుద్ధరణపై సానుకూలంగా ఉన్నట్టు ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు.
ఆదిలాబాద్లోని సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (సీసీఐ) ప్లాంట్ను వెంటనే తెరిపించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కేంద్ర భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి హెచ్డీ కుమారస్వామితో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, ముఖ్య నాయకుల బృందం సమావేశమైంది. సీసీఐ ప్లాంట్ను పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ మాజీ మంత్రి జోగురామన్న, బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజ్యసభ ఫ్లోర్ లీడర్ వద్దిరాజు రవిచంద్ర నేతృత్వంలో సీసీఐ సాధన సమితి సభ్యుల బృందం కేంద్ర మంత్రి కుమారస్వామిని కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించింది. దాదాపు అరగంట సేపు సాగిన ఈ సమావేశంలో ప్లాంట్ పునరుద్ధరణకు ఉన్న అవకాశాలు, ఎదురవుతున్న ఆటంకాలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ బృందం క్షుణ్ణంగా చర్చించింది.
బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు రెండూ దొందూ దొందే!
నాడు లక్డీకాపూల్ నుండి బీహెచ్ఈఎల్ వరకు మెట్రో విస్తరణకు అనుమతి అడిగితే, ప్రయాణికులు ఉండరనే నెపంతో కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం నిరాకరించింది.
కేంద్రంతో సంబంధం లేకుండానే ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రోకు టెండర్లు పిలిచి పనులు వేగవంతం చేస్తే,… pic.twitter.com/P7PrGFJxyR
— Telangana With KCR (@TSwithKCR) July 15, 2026
ఈ సమావేశంలో సీసీఐ పునరుద్ధరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉందని మంత్రి స్పష్టం చేశారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ బృందం వెల్లడించింది. సీసీఐ ప్లాంట్ పునఃప్రారంభం కావడానికి ఇప్పుడు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం, చిత్తశుద్ది ఎంతో అవసరమని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. కేంద్రం అడిగిన వివరాలపై స్పందిస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ ప్లాంట్ కోసం ఎలాంటి ప్రతిపాదనలు చేస్తుందో, ఎంత పెట్టుబడి పెడుతుందో వెంటనే బహిరంగంగా ప్రకటించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ బృందం డిమాండ్ చేసింది. మారుమూల ప్రాంతానికి చెందిన వేలాదిమందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే ఈ సీసీఐ ప్లాంట్ను తిరిగి తెరిపించే వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తన పోరాటాన్ని నిరంతరం కొనసాగిస్తుందని ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా బిఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కేంద్ర మంత్రికి వివరిస్తూ.. 1980వ దశకంలో ఏర్పాటైన ఆదిలాబాద్ సీసీఐ ప్లాంట్ ఒకప్పుడు 6 వేల మందికి ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి కల్పించి ఆ ప్రాంతానికి జీవనాధారంగా నిలిచిందని గుర్తుచేశారు. వందేళ్లకు సరిపడా సున్నపురాయి నిల్వలు అక్కడ పుష్కలంగా అందుబాటులో ఉన్నాయని, 4 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కెపాసిటీ కలిగిన ఈ ప్లాంట్ను తిరిగి విజయవంతంగా నడపడానికి అన్ని రకాల అవకాశాలు సంపూర్ణంగా ఉన్నాయనే విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ బృందం వివరించింది.
2019 పార్లమెంట్ ఎన్నికల ప్రచారంలో అప్పటి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, సహాయ మంత్రి హన్సరాజ్ గంగారామ్ ఆదిలాబాద్ సీసీఐ ప్లాంట్ను తప్పకుండా తెరిపిస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీ బృందం గుర్తుచేసింది. నేడు క్షేత్రస్థాయిలో దీన్ని తెరిపించాల్సింది పోయి తుక్కు (స్క్రాప్) కింద మార్చి విక్రయిస్తున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ విజ్ఞప్తిపై కేంద్ర మంత్రి కుమారస్వామి సానుకూలంగా స్పందించినట్లు వెల్లడించారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ ప్లాంట్ను మళ్లీ నడపాలనే బలమైన కోరికతోనే ఉందని, దీనికోసం కచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తామని బీఆర్ఎస్ పార్టీ బృందానికి కేంద్ర మంత్రి కుమార స్వామి హామీ ఇచ్చారు. అక్కడ 2,300 ఎకరాల భూమి అందుబాటులో ఉందని.. దీనిలో 770 ఎకరాలు కంపెనీకి చెందిన పట్టా భూమి కాగా.. 1,500 పైచిలుకు ఎకరాలు లీజ్ ల్యాండ్ రూపంలో ఉందని వివరించారు. ఇక్కడ రూ.2 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో సరికొత్త ఫ్యాక్టరీని పెట్టినట్టయితే చాలా బాగుంటుందని కేంద్ర మంత్రి వివరించారు.