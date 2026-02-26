Kuno Cheetah Food Cost: కూనో నేషనల్ పార్కులో చీతాల పునరావాసం కోసం ప్రభుత్వం భారీగా నిధులు ఖర్చు చేస్తున్నట్టు తాజా గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మూడు సంవత్సరాల క్రితం నమీబియా నుంచి మధ్యప్రదేశ్కు తరలించిన చీతాల సంరక్షణ, పర్యవేక్షణ, వైద్య సేవలు, ఆహార సరఫరా వంటి అంశాలపై ఇప్పటివరకు రూ.100 కోట్లకు పైగా వ్యయం జరిగినట్లు అధికారిక సమాచారం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా ఆహారం విషయంలో ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వెల్లడైంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మాత్రమే చీతాలకు ఆహారంగా మేక మాంసం కొనుగోలుకు సుమారు రూ.1.27 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ అసెంబ్లీలో వెల్లడించారు.
బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ముకేశ్ మల్హోత్రా అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ప్రభుత్వం ఈ వివరాలు వెల్లడించింది. చీతాల కోసం ప్రత్యేకంగా మేకల కొనుగోలుకు వేరే నిధులు కేటాయించలేదని.. ఇప్పటికే వివిధ పథకాల కింద కేటాయించిన నిధుల నుంచే ఈ ఖర్చులు నిర్వహిస్తున్నామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. రోజుకు ఎన్ని మేకలు ఇవ్వాలనే కఠిన ప్రమాణాలు లేవని, అవసరాన్ని బట్టి ఆహారం అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం కునో పార్క్లో మొత్తం 32 చీతాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.
Also Read: Iran Fertility Rate Fall: ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత ఇరాన్లో జనాభా ఎందుకు తగ్గుతోంది? జననరేటు తగ్గుదల వెనుకున్న అసలు నిజం ఇదే..!!
అటవీ ప్రాంతాల నుంచి బయటకు వెళ్లి గ్రామాల్లో సంచరిస్తున్నాయా అనే ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ, కొన్నిసార్లు చీతాలు అటవీ సరిహద్దులు దాటి బయటకు వస్తాయని సీఎం పేర్కొన్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మేకలు, పశువులపై దాడులు జరిగినట్టు అంగీకరించారు. అయితే ట్రాకింగ్ బృందాలు అప్రమత్తంగా పనిచేస్తున్నాయని వివరించారు. ఇటీవల జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ప్రమాదంలో ఒక చీతా మరణించిన ఘటనను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
దేశంలో చీతాల సంతతిని పునరుద్ధరించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు చీతాను ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా 2022లో నమీబియా, 2023లో సౌతాఫ్రికా నుంచి చీతాలను తీసుకొచ్చారు. తాజాగా ఒక దక్షిణాఫ్రికా చీతా మూడు కూనలకు జన్మనివ్వడంతో దేశంలో చీతాల సంఖ్య 38కి చేరింది. ప్రాజెక్టుపై విమర్శలు వినిపిస్తున్నప్పటికీ, అధికారులు మాత్రం దీన్ని దీర్ఘకాలిక పర్యావరణ పెట్టుబడిగా అభివర్ణిస్తున్నారు.
Also Read: Gold: మార్కెట్లో బంగ్లాదేశ్ ఫేక్ గోల్డ్ చక్కర్లు.. గుర్తు పట్టడం దేవుడి వల్ల కూడా కాదు..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook