Kuno Cheetah Food Cost: కోట్ల విలువైన మేకల కొనుగోలు.. లంచ్‌లో తినిపడేసిన చీతాలు..ఖర్చు ఎంతంటే..?

Kuno Cheetah Food Cost: మూడేండ్ల క్రితం నమీబియా నుంచి మధ్యప్రదేశ్ లోని కూనో నేషనల్ పార్కుకు తీసుకువచ్చిన చీతాల పునరావాసం, సంరక్షణ కోసం భారీగా ఖర్చు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు వంద కోట్లకుపైగానే ఖర్చు అయినట్లు ప్రభుత్వం గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఒక సంవత్సరంలో ఆహారంగా ఏకంగా రూ. 1.27కోట్ల విలువైన మేకలను చీతాలు ఆరగించినట్లు మధ్యప్రదేశ సీఎం మోహన్ యాదవ్ తెలిపారు. మధ్య ప్రదేశ్ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Feb 26, 2026, 02:45 PM IST

Kuno Cheetah Food Cost: కూనో నేషనల్ పార్కులో చీతాల పునరావాసం కోసం ప్రభుత్వం భారీగా నిధులు ఖర్చు చేస్తున్నట్టు తాజా గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మూడు సంవత్సరాల క్రితం నమీబియా నుంచి మధ్యప్రదేశ్‌కు తరలించిన చీతాల సంరక్షణ, పర్యవేక్షణ, వైద్య సేవలు, ఆహార సరఫరా వంటి అంశాలపై ఇప్పటివరకు రూ.100 కోట్లకు పైగా వ్యయం జరిగినట్లు అధికారిక సమాచారం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా ఆహారం విషయంలో ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వెల్లడైంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మాత్రమే చీతాలకు ఆహారంగా మేక మాంసం కొనుగోలుకు సుమారు రూ.1.27 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ అసెంబ్లీలో వెల్లడించారు.

బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ముకేశ్ మల్హోత్రా అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ప్రభుత్వం ఈ వివరాలు వెల్లడించింది. చీతాల కోసం ప్రత్యేకంగా మేకల కొనుగోలుకు వేరే నిధులు కేటాయించలేదని.. ఇప్పటికే వివిధ పథకాల కింద కేటాయించిన నిధుల నుంచే ఈ ఖర్చులు నిర్వహిస్తున్నామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. రోజుకు ఎన్ని మేకలు ఇవ్వాలనే కఠిన ప్రమాణాలు లేవని, అవసరాన్ని బట్టి ఆహారం అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం కునో పార్క్‌లో మొత్తం 32 చీతాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.

Also Read: Iran Fertility Rate Fall: ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత ఇరాన్‌లో జనాభా ఎందుకు తగ్గుతోంది? జననరేటు తగ్గుదల వెనుకున్న అసలు నిజం ఇదే..!!  

అటవీ ప్రాంతాల నుంచి బయటకు వెళ్లి గ్రామాల్లో సంచరిస్తున్నాయా అనే ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ, కొన్నిసార్లు చీతాలు అటవీ సరిహద్దులు దాటి బయటకు వస్తాయని సీఎం పేర్కొన్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మేకలు, పశువులపై దాడులు జరిగినట్టు అంగీకరించారు. అయితే ట్రాకింగ్ బృందాలు అప్రమత్తంగా పనిచేస్తున్నాయని వివరించారు. ఇటీవల జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ప్రమాదంలో ఒక చీతా మరణించిన ఘటనను కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.

దేశంలో చీతాల సంతతిని పునరుద్ధరించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు చీతాను ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా 2022లో నమీబియా, 2023లో  సౌతాఫ్రికా నుంచి చీతాలను తీసుకొచ్చారు. తాజాగా ఒక దక్షిణాఫ్రికా చీతా మూడు కూనలకు జన్మనివ్వడంతో దేశంలో చీతాల సంఖ్య 38కి చేరింది. ప్రాజెక్టుపై విమర్శలు వినిపిస్తున్నప్పటికీ, అధికారులు మాత్రం దీన్ని దీర్ఘకాలిక పర్యావరణ పెట్టుబడిగా అభివర్ణిస్తున్నారు.

Also Read: Gold:  మార్కెట్లో బంగ్లాదేశ్ ఫేక్ గోల్డ్ చక్కర్లు.. గుర్తు పట్టడం దేవుడి వల్ల కూడా కాదు..!!  

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

