Kendriya Vidyalaya 2026: రేపటి నుంచి కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ.. 1వ తరగతి, బాల్ వాటిక విద్యార్థులను ఎలా సెలక్ట్ చేస్తారంటే?

KVS Admission 2026-27 for Class 1 And Balwatika: కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో ప్రవేశాలకు 2026-27 కు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఒకటో తరగతితో పాటు బాల్ వాటికల్లో అడ్మిషన్లకు ఈనెల 20న ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు అందుబాటులో ఉండనుంది. అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://kvsangathan.nic.in/లో రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? ఒకటో తరగతి బాల్వాటికకు ఎలా ఎంపిక ఎలా ? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 19, 2026, 08:13 AM IST

KVS Admission 2026-27 for Class 1 And Balwatika: కేంద్రీయ విద్యాలయాలో తమ పిల్లలను చదివించాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు భారీ గుడ్ న్యూస్. 2026-27 కు సంబంధించి కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. ఇక రేపటి నుంచి అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుంది. ఒకటో తరగతి, బాల్వాటికల్లో అడ్మిషన్లు ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ఇది ఏప్రిల్ 2 తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. కేవలం ఆన్‌లైన్ లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బాల్వాటికలకు ఏప్రిల్ 8న ,ఒకటో తరగతికి 9న తొలి జాబితా లిస్ట్ విడుదల చేస్తారు. సీట్ల ఖాళీలను బట్టి 16న రెండో జాబితా, 21న మూడో జాబితాను కూడా ప్రకటిస్తారు.

కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో ఒకటో తరగతి అర్హత..
 ఇక గత ఏడాది కూడా మార్చి నెలలోనే ఈ కేవీఎస్ నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. ఇక దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే జనరల్ ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూసి , ఎస్సీ, ఎస్టీ వారికి ఎలాంటి ఫీజు వసూలు చేయరు. ఒకటో తరగతికి కనీసం 6 ఏళ్లు.. గరిష్టంగా 8 ఏళ్లు ఉన్న పిల్లలు అర్హులు. 

ఎన్ని విద్యాలయాలు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు?
 ఇక అధికారిక వెబ్‌సైట్ అయిన https://kvsangathan.nic.in/ 'న్యూ రిజిస్ట్రేషన్' బటన్ ఎంపిక చేసుకొని అక్కడ మీతోపాటు మీ పిల్లలకు సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మీ క్రెడెన్షియల్స్‌తో లాగిన్ చేసి ఫారం నింపాలి. మీరు మూడు కేంద్రీయ విద్యాలయాలని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా అప్‌లోడ్ చేయాలి. చివరిగా రివ్యూ ఫారమ్‌ క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ చేసేయండి. ఆ ప్రింట్ అవుట్ తీసి పెట్టుకోవాలి.

వారికి మొదటి ప్రాధాన్యత..
 ఇక ప్రతి తరగతిలో 40 సీట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. రిజర్వేషన్ ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. ఎస్సీ వారికి 6, ఎస్టి వారికి 3, ఓబీసీ నాన్ క్రిమీలేయర్ విద్యార్థులకు 11 సీట్లు కేటాయిస్తారు. దీంతోపాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఆర్మీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లలకు కూడా సీట్ల కేటాయింపులో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. 

 లాటరీ విధానం..
 కేంద్రీయ విద్యాలయాలకు దేశవ్యాప్తంగా చాలామంది దరఖాస్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు. మొదటగా ఆర్టిఏ కేటగిరీలో స్కూళ్లకు దగ్గరగా ఉన్న విద్యార్థులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఆ తర్వాత (స్పెషల్ నీడ్స్ ) CWSN పిల్లలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఇక మూడో స్టేజీలో కేటగిరీల వారీగా రిజర్వ్ చేస్తారు. ఏదైనా సీటు ఖాళీగా ఉంటే మిగతా విద్యార్థులకు మళ్లీ ప్రాధాన్యత ఆధారంగా కేటాయిస్తారు.

కావాల్సిన పత్రాలు..
విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు స్కాన్ చేసిన ధ్రువపత్రాలు కూడా అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. పుట్టిన ధ్రువీకరణ పత్రం, అడ్రస్ ప్రూఫ్, తాజా ఫోటో కాపీ, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం కూడా తప్పనిసరి. దీంతోపాటు తల్లిదండ్రుల ఉద్యోగానికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ కూడా రెడీగా ఉంచుకోవాలి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

KVS Admission 2026Kendriya Vidyalaya admission 2026-27KVS Class 1 Admission ProcessBalvatika Admission KVSkvsangathan nic in apply online

