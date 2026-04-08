Kendriya Vidyalaya: కేంద్రీయ విద్యాలయ బాల్‌వాటిక అడ్మిషన్ల రిజల్ట్స్ వచ్చేశాయి! మీ పిల్లల పేరు ఉందా? ఇలా చెక్ చేయండి!

KVS Balvatika Lottery Result 2026 Out: ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న కేంద్రీయ విద్యాలయ బాల్ వాటిక్ ఫలితాలు వచ్చేశాయి. బాల్‌వాటికకు సంబంధించి సెలెక్టెడ్‌ లాటరీ లిస్ట్‌ ఈరోజు విడుదల చేశారు.. ఇందులో సెలక్ట్ అయిన పిల్లల పేర్లతోపాటు వెయిటింగ్‌ లిస్ట్‌ జాబితా కూడా విడుదల చేశారు. ఈ బాల్‌వాటిక ఫలితాలు ఎలా చెక్‌ చేయాలి తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 8, 2026, 04:56 PM IST

KVS Balvatika Lottery Result 2026 Out: కేంద్రీయ విద్యాలయంలో అడ్మిషన్స్‌ కోసం మార్చి 20వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ జరిగింది. ఇందులో బాల్‌వాటికకు సంబంధించిన సెలక్టెడ్‌ లిస్ట్‌ కూడా విడుదల చేశారు. వీరికి ఎలాంటి పరీక్ష ఉండదు. వారి కేటగరీ, వయస్సు ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. తాజాగా ఈరోజు బాల్‌వాటిక 2026-27 సంబంధించిన అడ్మిషన్‌ రిజల్ట్స్‌ విడుదల చేశారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు ఎంపిక అయ్యారో లేదో చెక్‌ చేసుకోండి. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://kvsangathan.nic.in/, https://admission.kvs.gov.in/లో వెంటనే చెక్‌ చేయండి.

ఈ ప్రొవిజనల్‌ లిస్టులో సెలక్ట్‌ అయిన పిల్లల పేర్లతోపాటు వెయింటింగ్‌ లిస్టులో ఉన్న జాబితా కూడా ఉంది. అయితే, తుది ఎంపిక మాత్రం డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌ తర్వాతే ఉంటుంది. కేవలం ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ఫలితాలను మాత్రమే వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరిచారు.  ప్రధానంగా కేరళ, పుదుచ్చేరి, అసోం సంబంధించిన  ఒకటవ తరగతి, బాల్‌వాటిక ఫలితాలు ఏప్రిల్‌ 10వ తేదీ విడుదల చేస్తారు. ప్రొవిజనల్‌ లిస్ట్‌ క్లాస్‌ 1 అడ్మిషన్‌ సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ మాత్రం ఏప్రిల్‌ 9న విడుదల చేయనున్నారు.

అడ్మిషన్‌ షెడ్యూల్‌, ముఖ్యమైన తేదీలు..
మార్చి 20వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్‌ 2వ తేదీ వరకు అడ్మిషన్‌లకు సంబంధించిన ఆన్‌లైన్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రారంభమైంది. రెండో, మూడో ప్రొవిజనల్‌ లిస్ట్‌ ఏప్రిల్‌ 16వ తేదీ, ఏప్రిల్‌ 21వ తేదీ విడుదల చేస్తారు. ఇంకా ఏమైనా సీట్లు ఖాళీగా ఉంటే ఆఫ్‌లైన్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ ఏప్రిల్‌ 22 నుంచి 26వ తేదీ వరకు జరుగుతుంది. ఇక బాల్‌ వాిక, క్లాస్‌ 2 అడ్మిషన్‌ స్వీకరణ ఏప్రిల్‌ 15వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు జరుగుతుంది. క్లాస్‌ 11 కు మినహాయించి మిగతా క్లాసులకు అడ్మిషన్‌ డెడ్‌లైన్‌ 2026 జూన్‌ 30.

కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్‌ బాల్‌వాటిక లాటరీ ఫలితాలు 2026 చెక్‌ చేసే విధానం..
ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://kvsangathan.nic.in/ ఓపెన్‌ చేయండి. అక్కడ 'అడ్మిషన్‌ 2026-27' క్లిక్‌ చేయండి. ఆ తర్వాత 'బాల్‌వాటిక ప్రొవిజనల్‌ సెలక్షన్‌ లిస్ట్‌ 2026' లేదా లాటరీ రిజల్ట్స్‌ 2026' ఎంపిక చేయండి.
మీకు సంబంధించిన ప్రాంతం, స్కూలు సెలక్ట్ చేసి మీ రిజిస్ట్రేషన్‌ నెంబర్‌తో పీడీఎఫ్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి.

అడ్మిషన్‌కు కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు..
బాల్‌వాటికలో ఎంపికైన పిల్లల తల్లిదండ్రులు సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలు అడ్మిషన్‌ కోసం తీసుకువెళ్లాలి.
ఆన్‌లైన్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫారమ్‌ కాపీ
పిల్లల జనన ధ్రువీకరణ పత్రం
కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
రెసిడెన్స్‌ ప్రూఫ్‌ (RTE దరఖాస్తుదారులకు)
పిల్లల ఆధార్‌ కార్డు, మెడికల్, బ్లడ్‌ గ్రూప్‌ రిపోర్టు.

ఇతర అడ్మిషన్‌ సూచనల కోసం ఎప్పటికప్పుడు తల్లిదండ్రులు కేవీఎస్‌ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ చెక్‌ చేస్తూ ఉండాలి.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

