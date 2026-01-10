Ladki Bahin Yojana: మహిళలకు ప్రభుత్వం సంక్రాంతి కానుక..ఖాతాల్లోకి రూ.3,000..పండక్కి ఆడవాళ్లకు వరం!

Ladki Bahin Yojana Payment Status: మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక పథకం 'ముఖ్యమంత్రి లడ్కీ బహిన్ యోజన' లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల కోడ్ కారణంగా నిలిచిపోయిన నిధులు, పండుగ వేళ మహిళల ఖాతాల్లోకి చేరే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ఒకేసారి రెండు నెలల డబ్బు?
ఈ పథకం కింద అర్హులైన మహిళలకు ప్రతి నెలా రూ.1,500 ఆర్థిక సాయం అందజేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఎన్నికల నిబంధనల వల్ల గత నెలలో నిధుల విడుదల ఆలస్యమైంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం.. డిసెంబర్, జనవరి నెలలకు కలిపి మొత్తం రూ.3,000 ఒకేసారి జమ అయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మకర సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని జనవరి 14 లేదా 15 తేదీల్లో ఈ నగదును లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి పంపాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. వార్షిక ఆదాయం రూ.2.5 లక్షల కంటే తక్కువ ఉన్న కుటుంబాలలోని మహిళలకు ఈ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
ఎన్నికల కోడ్, రాజకీయ దుమారం..
నిధుల విడుదలపై క్షేత్రస్థాయిలో సన్నాహాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, దీనిపై రాజకీయంగా అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. జనవరి 15న మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో, ఇప్పుడు నగదు పంపిణీ చేయడం ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని (Code of Conduct) ఉల్లంఘించడమేనని ప్రతిపక్ష పార్టీలు వాదిస్తున్నాయి.
ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేలా ఈ చర్య ఉండకూడదని ప్రతిపక్షాలు ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరుతున్నాయి. దీనివల్ల పండుగకు ముందే డబ్బు వస్తుందా లేక ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత ఖాతాల్లో జమ అవుతుందా అనేది ఉత్కంఠగా మారింది.
అధికారిక ప్రకటన కోసం నిరీక్షణ
ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం సంక్రాంతి లోపే నిధులు విడుదల చేయాలని చూస్తున్నప్పటికీ, దీనిపై ఇంకా అధికారిక ధృవీకరణ వెలువడలేదు. ఎన్నికల కమిషన్ అనుమతి పొందితేనే జనవరి 14న మహిళల ఖాతాల్లోకి నగదు చేరుతుంది.
