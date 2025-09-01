Video Viral: ఇదెక్కడి గోలరా నాయన.. గదిలో రొమాన్స్ చేస్తు దొరికిపోయిన లేడీ పోలీసు.. భర్త, లవర్ కూడా పోలీసులే.. వీడియో వైరల్..

Lady Constable catches cop wife red handed with lover in uttar Pradesh video: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలకు సంబంధించిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా భార్య భర్తలు ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా.. ఒకరిని మరోకరు ఎలా మోసం చేయాలనే దానిపై కాన్సెన్ ట్రేషన్ ఎక్కువగా చేసినట్లు ఉన్నారు. అందుకే ఇటీవల భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు చంపడం లేదా చావడం వంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
మరికొన్ని చోట్ల భార్యభర్తలు వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుని తమ కాపురంను బజారున పడేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎవరికైన సమాజంలో అన్యాయం జరిగితే పోలీసుల వద్దకు వెళ్తారు. అలాంటిది కొంత మంది పోలీసులు తమ డిపార్ట్ మెంట్ పరువును బజారున పడేసే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. యూపీలో జరిగిన ఒక పోలీసుల ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియలో వైరల్గా మారింది.
यूपी के कुशीनगर में एक पुलिसवाले ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया. पत्नी प्रेमी संग कमरे में थी, तभी पति पहुंच गया. हालांकि पत्नी ने कमरा अंदर से लॉक कर रखा था, उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. फिर पुलिस की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़ा गया. @kushinagarpol pic.twitter.com/MnCRtGpEaj
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కుషి నగర్ జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఒక కానిస్టేబుల్ తన భార్యతో కలిసి అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాడు. ఇద్దరు కూడా పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ లో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్నారు. భార్యకు మరో వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం ఉందని తరచుగా అనుమానం పడేవాడు. ఆమె ప్రవర్తన సైతం అలానే ఉండేది.
ఇంతలో.. భర్త తన డ్యూటీ నుంచి తొందరగా ఇంటికి వచ్చాడు. అప్పటికే తన ఇంట్లో మరో వ్యక్తి ఉండటంను సదరు వ్యక్తి గమనించాడు. వెంటనే బైట నుంచి లాక్ వేశాడు. పోలీసులను పిలిచాడు. తన భార్య బండారం బైటపెట్టాడు. డోర్ ను బద్దలు కొట్టి చూడగా అందులో నుంచి ఒక వ్యక్తి బైటకు వచ్చాడు. దీంతో మహిళ భర్త అతనిపై దాడి చేశారు.
ఈక్రమంలో అతను మరో పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్నాడని విషయం తెలిసింది. దీంతో ఘటన స్థలంకు వచ్చిన పోలీసులు తలలు పట్టుకున్నారు. ఇది కాస్త ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లింది. అయితే.. బాధితుడి ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు అతని భార్య, ఆమె ప్రియుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
