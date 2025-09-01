English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఇదెక్కడి గోలరా నాయన.. గదిలో రొమాన్స్ చేస్తు దొరికిపోయిన లేడీ పోలీసు.. భర్త, లవర్ కూడా పోలీసులే.. వీడియో వైరల్..

Lady police romance with lover in Uttar Pradesh: యూపీలో లేడీ పోలీసు మరో వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని అడ్డంగా దొరికిపోయింది. దీనిపై ప్రస్తుతం అధికారులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 1, 2025, 04:14 PM IST
Lady Constable catches cop wife red handed with lover in uttar Pradesh video: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలకు సంబంధించిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా భార్య భర్తలు ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా.. ఒకరిని మరోకరు ఎలా మోసం చేయాలనే దానిపై కాన్సెన్ ట్రేషన్ ఎక్కువగా చేసినట్లు ఉన్నారు. అందుకే ఇటీవల భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు చంపడం లేదా చావడం వంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

మరికొన్ని చోట్ల భార్యభర్తలు వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుని తమ కాపురంను బజారున పడేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎవరికైన సమాజంలో అన్యాయం జరిగితే పోలీసుల వద్దకు వెళ్తారు. అలాంటిది కొంత మంది పోలీసులు తమ డిపార్ట్ మెంట్ పరువును బజారున పడేసే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. యూపీలో జరిగిన ఒక పోలీసుల ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియలో వైరల్గా మారింది.

 

 ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కుషి నగర్ జిల్లాలో  ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఒక కానిస్టేబుల్ తన భార్యతో కలిసి అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాడు. ఇద్దరు కూడా పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ లో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్నారు. భార్యకు మరో వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం ఉందని తరచుగా అనుమానం పడేవాడు. ఆమె ప్రవర్తన సైతం అలానే ఉండేది.

ఇంతలో.. భర్త తన డ్యూటీ నుంచి తొందరగా ఇంటికి వచ్చాడు. అప్పటికే తన ఇంట్లో మరో వ్యక్తి ఉండటంను సదరు వ్యక్తి గమనించాడు. వెంటనే బైట నుంచి లాక్ వేశాడు. పోలీసులను పిలిచాడు. తన భార్య బండారం బైటపెట్టాడు. డోర్ ను బద్దలు కొట్టి చూడగా అందులో నుంచి ఒక వ్యక్తి బైటకు వచ్చాడు. దీంతో మహిళ భర్త అతనిపై దాడి చేశారు.

Read more: Transgenders attacks Video: రెచ్చిపోయిన ట్రాన్స్ జెండర్స్.. ఆర్పీఎఫ్ ఇన్స్‌పెక్టర్‌ను ఉర్కించి కొడుతూ హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

ఈక్రమంలో అతను మరో పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్నాడని విషయం తెలిసింది. దీంతో ఘటన స్థలంకు వచ్చిన పోలీసులు తలలు పట్టుకున్నారు. ఇది కాస్త ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లింది. అయితే.. బాధితుడి ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు అతని భార్య, ఆమె ప్రియుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshLady police extra marital affairLady constable caught red handed with loverVideo Virallady constable romance with lover in up

